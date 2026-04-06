家電製品の開発・輸入・販売を手掛けるユアサプライムス株式会社(本社：東京都中央区 代表取締役社長：滝川 将幸)は、香りと温度センサーで新しいリラックス体験を楽しめる「アロマ首振 リビング扇風機」を2026年4月上旬より順次、全国の家電量販店、ホームセンター、ユアサプライムスが運営するインターネット家電通販サイト「ユアサプライムス.com( https://www.yuasa-p.com )」他ショッピングサイト等にて販売を開始します。





アロマ首振 リビング扇風機YT-DH3420HFR





■商品開発の背景 ― 使うたびにリラックス「心も涼む」扇風機

近年、QOL(自宅で過ごす時間の質)を高めたいと考える生活者が増加するなか、家電製品にも「機能」だけでなく「癒し」や「インテリア性」を求める声が高まっています。特に20代から30代前半の働く女性を中心に、ルームフレグランスやアロマディフューザーが日常的なリラックスアイテムとして定着しており、「香りのある空間」へのニーズはますます高まっています。

本製品はお好みのアロマオイルをセットできるアロマホルダーを付属するほか、カットガラスをアレンジしたベースデザイン、温度を感知して風量を自動調整する「温度センサー」機能、離れた場所から風向きを微調整できる快適リモコンなど、“香り”に加え、“快適さ・インテリア性・操作性”に優れ、扇風機を「涼む道具」から「“使うたびにリラックス”できる、生活空間の一部として機能する家電」に進化させました。





カットガラス柄ベースとアロマホルダーで「心も涼む」扇風機





■特徴

・特長1「アロマホルダー付属」― 好きな香りを風に乗せて

本製品最大の特長が、本体に取り付けられる付属の「アロマホルダー」です。お好みのアロマオイルをセットするだけで、扇風機から流れる風にのったやさしい香りがお部屋全体に広がります。この1台で風と香りをシェアできる手軽さも魅力のひとつ。電源を入れた瞬間からお気に入りの香りがあなたを包んでくれます。季節や気分に合わせてアロマの瓶を変えるだけで、同じ空間がまったく異なる表情を見せてくれるでしょう。





“使うたびにリラックス”アロマホルダー装着イメージ





・特長2「温度センサー搭載」― 室温に応じて風量を自動調整

温度センサーはお好みの体感時に設定すると、その時の室温と風量を記憶し、室温が1℃上がると風量を1段階強く、室温が1℃下がると風量を1段弱くして常に快適を保つ機能です。

エアコンが効いて涼しい時は控えめな風量で静かに運転、室温が上がれば自動で風量を強めるスマートな機能は、温度が不快になったときに毎回風量調整の操作をせずに済むため手間を省け、かくれ熱中症の予防にもなります。

この機能によってエアコンの設定温度を1℃上げても快適に過ごせて、エアコンの消費電力量を約10～13％削減し電気代を節約することも可能です。





温度センサーが温度を感知して風量を自動調整





・特長3「リモコンで首の角度を細かく微調整」

3段階(30・90・120°)の自動首振機能に加え、付属のリモコンを使って首の左右の角度をお好みに合わせて微調整できます。ソファでくつろぎながら、ベッドで横になりながら、その場を動かずに好みの風向きに変更できる快適さは、一度体験すると手放せない便利さです。家族が集まるリビングでも、ひとりでくつろぐ寝室でも、シーンに合わせた最適なポジションに風を届けます。





専用リモコンで左右角度を微調整





・特長4「静音DCモーター採用」― 就寝中も気にならない静けさ

DCモーターを採用した静音設計により、就寝時でも運転音が気になりにくく、快適な睡眠環境を実現しました。風量は6段階に調整可能で、「6時間入・切タイマー」、そして切り忘れを防止する「8時間自動オフタイマー」など、睡眠時の使用に配慮した機能も充実しています。





・特長5「カットガラス柄ベース × 透明感のある羽根」― インテリアに映える見た目も涼しげなデザイン

機能性だけでなく、デザインへのこだわりも本製品の大きな魅力です。本体のベース部分にはクリアな「カットガラス柄(切子風クリアベース)」を施し、透明感のある扇風機の羽根とあいまって、瑞々しさと上品さを同時に表現しています。カラーは落ち着いたベージュと、都会的でクールな印象のブルーグレーの2色をご用意。シンプルモダンなインテリアにも、ナチュラルテイストの空間にも、すっと溶け込みます。





カットガラスをアレンジしたベースデザイン





・特長6「電気代が安い」

最大消費電力21Wで1日8時間、30日間使用した場合の電気代の目安は約156円/月です(電力料金目安単価1kWh＝31円で計算)。毎日使っても1か月あたりのコストが150円台という経済性の高さも、大きな魅力のひとつです。









■製品詳細

商品名 ：アロマ首振 リビング扇風機

型番・JAN ：ベージュ/YT-DH3420HFR(C) 4979966 574411

ブルーグレー/YT-DH3420HFR(AH) 4979966 574428

サイズ ：約幅36.0×奥行36.1×高さ66.8(82.6)cm

重量 ：約3.1kg

電源 ：AC100V 50/60Hz

消費電力 ：21/21W

電源コード長：約1.6m

主な機能 ：アロマホルダー付き、風量6段階、温度センサー、

リモコンでの首振り角度微調整、3段階自動首振、

6時間入タイマー、6時間切タイマー、8時間自動オフタイマー

生産国 ：中国

希望小売価格：9,980円(税込)

発売日 ：2026年4月上旬





※本製品はアロマホルダを付属していますが、アロマオイルは付属しておりません。お好みのものを別途ご購入ください。









【会社概要】

会社名： ユアサプライムス株式会社

設 立： 1978年(昭和53年)

代表者： 代表取締役社長 滝川 将幸

所在地： 東京都中央区日本橋富沢町9-8

TEL ： 03-5695-1503

URL ： https://www.yuasa-p.co.jp/









■ユアサプライムス株式会社について

私たちユアサプライムス株式会社は、日常の何気ない瞬間に「驚き」と「心地よさ」をプラスする家電づくりを目指しています。機能性はもちろん、所有する喜びを感じられるデザイン性を追求し、お客様の生活により潤いと豊かさを提供する製品をお届けしてまいります。