【西武秋田店】パンフェスタ　開催

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株式会社そごう・西武

西武秋田店では、4月8日（水）～20日（月）の13日間、地階＝催事場にて「パンフェスタ」を開催します。本催事のテーマは「パンで旅する」。


北海道から沖縄まで、全国のパンと秋田県内の人気ベーカリー（21道府県・43ブランド）が集結。


普段は現地でしか買えない“地元に愛されるパン”を中心に、スイーツパン、惣菜パン、サンドイッチやシフォンケーキまで幅広いラインアップを展開します。


■会期：４月8日（水）～20日（月）


■営業時間：午前10時～午後7時　


※毎週金・土曜日は午後7時30分まで営業　　　※最終日は午後5時閉場


■会場：西武秋田店　地階＝催事場



■「16道府県40種のご当地パン」が日替わりで登場


各地で長年親しまれてきた、名前も見た目も個性的なご当地パンが“日替わり”で登場します。


　　　「知っている人は懐かしい」
　　　「初めて見る人は驚く」　　　-- 世代を超えて会話が生まれるパンがそろいます。



【青森】人間失格カステラサンド

【山形】福神漬けカレーパン


【北海道】ほっかいどうとうきび蒸しパン

【新潟】小竹の笹だんごパン


【北海道】ようかんパン

【宮城】ZUNDAあんぱん

≪ご当地パン≫


北海道、青森、岩手、宮城、山形、新潟、長野、山梨、茨城、千葉、富山、京都、兵庫、高知、熊本、沖縄


■秋田の人気店と全国のお店が同じ会場に


期間中、秋田県内11店舗と7府県9店舗のパン屋さんが入れ替わりで会場に出店。ボリューミーなサンドウィッチにみんなが大好きなドーナツや味噌を使ったシフォンケーキなど、お食事にもおやつにも、お花見にもおすすめのパンが並びます。



【神奈川】YES!!カツサンド


【京都】匠 ～takumi style～


【福岡】オスピターレ


【大阪】こめたる


【秋田】ハチトニ製パン


【秋田】1665＜イチロクロクゴ＞

≪前半出店≫


【神奈川】YES!!カツサンド　


【京都】匠 ～takumi style~　


【秋田】パティスリー ドゥフィーユ　


【秋田】i.cocochi chiffon


【秋田】クリームカンタービレ


≪後半出店≫


【京都】アンデ


【福岡】オスピターレ　


【秋田】パン工房 かつた　


【秋田】Bakery5 ＜ベーカリーサンク＞


【千葉】ショコラティエ・ろまん亭


【山形】ボー・ジョンドブレ


≪通期出店≫


【京都】まざあぐす


【大阪】こめたる


【青森】シーショックチーズ　


【秋田】ハチトニ製パン


【秋田】1665＜イチロクロクゴ＞


【秋田】生はちみつ食パン　ROSE MAY


【秋田】ベーカリー&ビストロ CRUST


【秋田】Coffee Jack


【秋田】Nire Sweets


【秋田】さとやまコーヒー