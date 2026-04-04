【西武秋田店】パンフェスタ 開催
西武秋田店では、4月8日（水）～20日（月）の13日間、地階＝催事場にて「パンフェスタ」を開催します。本催事のテーマは「パンで旅する」。
北海道から沖縄まで、全国のパンと秋田県内の人気ベーカリー（21道府県・43ブランド）が集結。
普段は現地でしか買えない“地元に愛されるパン”を中心に、スイーツパン、惣菜パン、サンドイッチやシフォンケーキまで幅広いラインアップを展開します。
■会期：４月8日（水）～20日（月）
■営業時間：午前10時～午後7時
※毎週金・土曜日は午後7時30分まで営業 ※最終日は午後5時閉場
■会場：西武秋田店 地階＝催事場
■「16道府県40種のご当地パン」が日替わりで登場
各地で長年親しまれてきた、名前も見た目も個性的なご当地パンが“日替わり”で登場します。
「知っている人は懐かしい」
「初めて見る人は驚く」 -- 世代を超えて会話が生まれるパンがそろいます。
【青森】人間失格カステラサンド
【山形】福神漬けカレーパン
【北海道】ほっかいどうとうきび蒸しパン
【新潟】小竹の笹だんごパン
【北海道】ようかんパン
【宮城】ZUNDAあんぱん
≪ご当地パン≫
北海道、青森、岩手、宮城、山形、新潟、長野、山梨、茨城、千葉、富山、京都、兵庫、高知、熊本、沖縄
■秋田の人気店と全国のお店が同じ会場に
期間中、秋田県内11店舗と7府県9店舗のパン屋さんが入れ替わりで会場に出店。ボリューミーなサンドウィッチにみんなが大好きなドーナツや味噌を使ったシフォンケーキなど、お食事にもおやつにも、お花見にもおすすめのパンが並びます。
【神奈川】YES!!カツサンド
【京都】匠 ～takumi style～
【福岡】オスピターレ
【大阪】こめたる
【秋田】ハチトニ製パン
【秋田】1665＜イチロクロクゴ＞
≪前半出店≫
【神奈川】YES!!カツサンド
【京都】匠 ～takumi style~
【秋田】パティスリー ドゥフィーユ
【秋田】i.cocochi chiffon
【秋田】クリームカンタービレ
≪後半出店≫
【京都】アンデ
【福岡】オスピターレ
【秋田】パン工房 かつた
【秋田】Bakery5 ＜ベーカリーサンク＞
【千葉】ショコラティエ・ろまん亭
【山形】ボー・ジョンドブレ
≪通期出店≫
【京都】まざあぐす
【大阪】こめたる
【青森】シーショックチーズ
【秋田】ハチトニ製パン
【秋田】1665＜イチロクロクゴ＞
【秋田】生はちみつ食パン ROSE MAY
【秋田】ベーカリー&ビストロ CRUST
【秋田】Coffee Jack
【秋田】Nire Sweets
【秋田】さとやまコーヒー