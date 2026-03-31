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亀田医療大学が安房西高等学校の「あわにしwork work day!! 〜わくわくデイ〜」に参加 ― 学生・教員と高校生が「看護師体験ブース」を運営
亀田医療大学（千葉県鴨川市）は11月22日に安房西高等学校（千葉県館山市）で開催された子ども向け仕事体験イベント「あわにし work work day!! 〜わくわくデイ〜」に協力。「看護師体験ブース」を設置し、「妊婦体験」や「赤ちゃんのバイタル測定」などを高校生と共に運営した。今回の取り組みを通じて、子どもたちが看護師という仕事に興味を持ち、将来の夢を広げるきっかけになることが期待される。
亀田医療大学は2024年10月、安房西高等学校と高大連携協定を締結。その連携活動の一環として、このたび「あわにし work work day!! 〜わくわくデイ〜」にブースを出展した。
同イベントは、「子どもたちの夢を広げるきっかけを作りたい」という思いから毎年秋に開催されている子ども向けの仕事体験イベント。地元の事業者や団体がブースを出展し、消防車や白バイとの記念撮影、商店体験など、子どもたちがさまざまな職業に触れられる機会を提供している。
4年目となる今年は16ブースが出展。亀田医療大学からは学生3名と教員1名が参加し、安房西高等学校の生徒3名と協力して「看護師体験ブース」を運営した。ブースでは「赤ちゃん抱っこ体験」「妊婦体験」「赤ちゃんのバイタル測定」といったプログラムを提供。学生らは授業で学んだ知識や技術を活かして教える立場として来場者をサポートし、高校生との協働を通じて、地域と大学のつながりを深めた。
来場した子どもたちは、普段なかなか体験できない看護の世界に興味を示していたほか、大学のマスコットキャラクター「はーとちゃん」と記念撮影や握手を楽しむ姿も見られ、会場は笑顔であふれていた。
同大では今後も地域と連携しながら、子どもたちの未来を応援する活動を続けていく。
▼本件に関する問い合わせ先
石井 嵩人
住所：〒296-0001 千葉県鴨川市横渚462番地
TEL：04-7099-1211
FAX：04-7099-1327
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
同イベントは、「子どもたちの夢を広げるきっかけを作りたい」という思いから毎年秋に開催されている子ども向けの仕事体験イベント。地元の事業者や団体がブースを出展し、消防車や白バイとの記念撮影、商店体験など、子どもたちがさまざまな職業に触れられる機会を提供している。
4年目となる今年は16ブースが出展。亀田医療大学からは学生3名と教員1名が参加し、安房西高等学校の生徒3名と協力して「看護師体験ブース」を運営した。ブースでは「赤ちゃん抱っこ体験」「妊婦体験」「赤ちゃんのバイタル測定」といったプログラムを提供。学生らは授業で学んだ知識や技術を活かして教える立場として来場者をサポートし、高校生との協働を通じて、地域と大学のつながりを深めた。
来場した子どもたちは、普段なかなか体験できない看護の世界に興味を示していたほか、大学のマスコットキャラクター「はーとちゃん」と記念撮影や握手を楽しむ姿も見られ、会場は笑顔であふれていた。
同大では今後も地域と連携しながら、子どもたちの未来を応援する活動を続けていく。
▼本件に関する問い合わせ先
石井 嵩人
住所：〒296-0001 千葉県鴨川市横渚462番地
TEL：04-7099-1211
FAX：04-7099-1327
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/