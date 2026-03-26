オープンソースソフトウェア※1(以下、OSS)に特化したIT企業である株式会社デージーネット(本社：愛知県名古屋市、代表取締役：恒川 裕康、TOKYO PRO Market：371A、以下 デージーネット)は、OSSのビジネスチャットツール『Zulip(ズーリップ)』の日本語マニュアルを作成し、2026年3月26日よりホームページで無償公開します。





このマニュアルは、主にビジネスチャットの管理者およびユーザ向けの『Zulip』の利用方法について書かれており、イメージ画像を加え、利用者にわかりやすいマニュアルとなっています。





『Zulip』利用イメージ





ビジネスチャットとは、企業における新たなコミュニケーションツールとして、従来のメールや電話に代わって利用されているチャット形式のコミュニケーションツールやサービスのことです。社内外の人と気軽にコミュニケーションを取ることができ、絵文字などで感情やニュアンスも伝わりやすいため、近年は多くの企業で導入されています。









■『Zulip』とは

『Zulip』とは、2012年にリリースされたOSSのチャットシステムです。一般的なチャットツールのようにリアルタイムで会話のやり取りができますが、最大の特徴は、トピック単位で会話を整理できる「ストリーム機能」で、複数の話題が同時進行しても会話を整理しやすい点にあります。また、大規模なメッセージのやり取りにも対応できる高い拡張性を備えています。









■日本語マニュアル無償公開の背景

従来、OSSのビジネスチャットとしては、『Rocket.Chat(ロケットチャット)』が広く利用されています。しかし近年はライセンス体系の変更などもあり、別のOSSチャットツールを検討する企業も増えています。そうした中、デージーネットでは新たな選択肢として『Zulip』に注目しています。





しかし、『Zulip』の公式サイトには日本語による情報が少ないため、『Zulip』の豊富な機能を理解し、使いこなすには、日本人ユーザにとって難しいものとなっています。





そこでデージーネットは、社会貢献の一環として、OSSをより効果的にビジネスに活用してもらえるよう、『Zulip』の管理者マニュアルおよびユーザ向け日本語マニュアルを作成し、2026年3月26日よりホームページにて無償公開します。マニュアルは以下のURLから確認することができます。





・管理者マニュアル

https://www.designet.co.jp/ossinfo/zulip/zulip_adminmanual/





・ユーザマニュアル

https://www.designet.co.jp/ossinfo/zulip/zulip_usermanual/









■『Zulip』の利用メリット

『Zulip』を導入することで、以下のメリットがあります。





1. ライセンスコスト無料で利用できる

『Zulip』はOSSなので、利用人数や容量による月額費用などは一切かかりません。さらにオンプレミス環境でも利用できるため、重要な機密情報や個人情報を扱う環境でも利用しやすいビジネスチャットツールです。





2. トピック形式で会話を管理できる

通常のチャットシステムの場合、グループに対して一つのルームでやり取りを行うことが多いですが、後で会話の内容を探したい際に手間がかかることがあります。





『Zulip』は、ストリームという単位でチャットルームを管理します。この一つのストリームの中で、トピックとして話題に応じて会話のグループを作成することができます。メールをスレッドで管理するような形式で表示され、話題に応じて新しいトピックで会話することで、会話の整理や履歴の検索がしやすくなります。





3. モバイルアプリを利用できる

『Zulip』にはAndroidとiOS向けのモバイルアプリがあるため、スマートフォンやタブレットからの利用も可能です。また、『Zulip』公式のプッシュ通知サービスに登録することで、プッシュ通知も行うことができます。





4. Web会議システムとも連携できる

OSSのWeb会議システムと連携させることで、トークルームからWeb会議を行うことができます。現在『Zulip』は、OSSのWeb会議システム『Jitsi Meet』および『BigBlueButton』と連携できます。トーク内のビデオカメラのアイコンをクリックすることで自動的に会議のURLが発行されるため、グループメンバー1人1人へ招待URLを共有する必要がなく、即座にWeb会議を行うことができます。









■今後の展望

デージーネットは、今後も日本企業のDX化に役立つOSSを調査し、情報を公開していきます。さらに、日本でのOSSの活用を促進し、利用を広げていくために、OSSの日本語化や日本語マニュアルを公開していきます。









■デージーネットのサービス

『Zulip』を利用したビジネスチャットツールの導入・運用に不安がある企業向けに、デージーネットでは導入支援サービスを提供しています。





1. システムの構築

デージーネットでは、OSSを使って管理しやすいシステムを構築するサービスを提供しています。デージーネットで利用しているOSSは多岐にわたり、お客様に合ったOSSでシステム構築を行うことが可能です。





2. 導入後支援サービス

デージーネットでシステムを構築した場合、OpenSmartAssistanceという導入後サポートを提供しています。継続してシステム管理のサポートを行うサービスで、以下のようなサポートがあります。





・Q&A

・セキュリティ情報提供

・点検とチューニング

・障害調査、障害回避

・障害時オンサイト対応

・障害時システム再構築

・運用サービス

・ソフトウェアのアップデート









■参考URL

・Zulip～OSSの多機能チャット～

https://www.designet.co.jp/ossinfo/zulip/









■用語注釈

(※1)オープンソースソフトウェア(略称：OSS)とは、無償で利用でき、ソースコードが公開されているソフトウェアのことです。









■会社概要

会社名： 株式会社デージーネット(TOKYO PRO Market 証券コード：371A)

代表者： 代表取締役 恒川 裕康

本社 ： 〒465-0025 愛知県名古屋市名東区上社四丁目39-1

資本金： 4,000万円

URL ： https://www.designet.co.jp/

TEL ： 052-709-7121

FAX ： 052-709-7122









＜一般の方からのお問い合わせ先＞

https://www.designet.co.jp/contact/