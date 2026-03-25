株式会社JHAT(C)THE ROCKET GOLD STAR

株式会社JHAT（本社：東京都、代表取締役：平林 朗）が展開するhotel MONday Groupは、30施設開業を記念し、独特の世界観とキャラクターデザインで幅広い層から支持を得る人気イラストレーター「THE ROCKET GOLD STAR（ザ・ロケット・ゴールド・スター）」との初コラボレーションを実現いたしました。

"難しすぎる！"と話題の「まちがいさがし」を多方面で手掛ける同氏が、当グループ全施設を描き下ろし。可愛いキャラクターたちが客室をジャックする遊び心溢れる空間で、特別な旅の思い出を提供し

ます。

コラボレーションルームの予約受付は本日2026年3月25日（水）より開始。

宿泊は各施設以下の日程から可能となります。

MONday Apart Premium 秋葉原浅草橋ステーション：2026年4月25日（土）～

MONday Apart Premium 浜松町：2026年4月27日（月）～

MONday Apart 浅草橋秋葉原：2026年4月29日（水）～

詳しくはこちらの特設ページをご確認ください。

https://hotel-monday.com/machigaisagashi/

■実施施設

東京都内の3施設(各1部屋)にて実施いたします。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/56759/table/111_1_ff24b3e79af07ddda52322a2125660f0.jpg?v=202603250151 ]

MONday Apart Premium 秋葉原浅草橋ステーションMONday Apart 浅草橋秋葉原MONday Apart Premium 浜松町

※壁面デザイン公開前の写真を掲載しております。実物の「まちがいさがしルーム」の全貌は、ぜひ宿泊当日にお確かめください。

■あそびかた

１.フロントでまちがいさがしシートを受け取る（むずかしさレベル選択可）

２.壁などに描かれたイラストとシートを見比べてまちがいを発見！

３.フロントスタッフと答え合わせ

もっと遊びたい方は、「別ミッション」にも挑戦可能！

＼ミッションクリア毎に、オリジナルステッカーをプレゼント／

何枚ゲットできるか挑戦！

レアなステッカーもあります★

※全30種＋レアからランダムに配布いたします。数量限定・先着順となります。

THE ROCKET GOLD STAR（ザ・ロケット・ゴールド・スター）THE ROCKET GOLD STAR（ザ・ロケット・ゴールド・スター）

大阪芸術大学美術学科卒業。

1997年より、イラストレーター活動を始める。

あたたかみのある手描きのイラストと独創的なデザインを強みとし、キャラクターデザイン、広告、絵本、アニメーション、教育まで手がける。

映画「8番出口」やSEIKOとのコラボレーションなど、幅広い制作活動を行う。

公式HP：https://rocket-go.com/

コメント

今回は、hotel MONdayさんとのコラボ、とっても楽しく描かせていただきました。

ホテルとのコラボは初めてで、MONdayさんの全30施設の特徴・ワクワク感を表現しました。

世界中から来られる皆様にぜひまちがいさがしを挑戦してもらえたらうれしいです。

・「まちがいさがしルーム」宿泊プレゼントSNSキャンペーン

今回のコラボを記念して、まちがいさがしルームのご宿泊をプレゼントさせていただくSNSキャンペーンを実施します。

キャンペーン内容の詳細はhotel MONday公式SNS（Instagram、X）の投稿をご確認ください。

Instagram公式アカウント：https://www.instagram.com/hotelmonday_group/

X公式アカウント：https://x.com/hotelMONday_JP

■ 「hotel MONday」、「MONday Apart」は一体どんなホテル？

「hotel MONday Group」は東京27施設(日本橋や浜松町といった東京屈指のビジネスエリア、秋葉原や上野御徒町といった下町文化の残るエリア）、京都5施設（京都駅、烏丸二条、丸太町など京都駅や観光地などアクセスに便利なエリア）、大阪1施設（関西を代表する都市・大阪難波という歴史、文化、美食とエンターテインメントが融合するエリア)に施設展開しています。

ゲストが“暮らす”ように過ごせる「アパルトホテル」を目指したMONday Apartシリーズは、観光やビジネスに適した立地もさることながら、ホテル内の施設も充実。

シンプルかつ機能的でありながら日本の美意識を生かした客室や、自炊可能なキッチンや洗濯乾燥機をはじめとした長期滞在者向けの設備など、お客様の快適な滞在を叶えるためのサービスを取り揃えています。

Tripadvisor アワード受賞

世界49の国と地域、28言語でサービスを展開する

旅行口コミサイト「トリップアドバイザー」には

ゲストの口コミ点数を基にした『ランキング』

がございます。株式会社JHATの運営する hotel

MONday Groupでは、世界の上位1％の施設にの

み授与される「ベスト・オブ・ザ・ベスト」を受

賞している施設もあり、宿泊者から高い評価を得

ています。

Traveler's Choice Awards Best of the Best 2025株式会社 JHAT

【 本プレスリリースに関するお問合せ先 】

株式会社JHAT 担当：風岡

TEL：03-6453-0144

FAX：03-6453-0954

メール：promotion_gp@jhat-m.com