ReYuu Japan、韓国発モバイルデバイスメーカー「ALT」端末の国内取扱い開始

ReYuu Japan株式会社

当社は、このたび、韓国発のモバイルデバイスメーカー「ALT」の日本法人である株式会社ALT JAPANとの連携のもと、ALT端末の日本国内における取扱いを開始いたしましたので、お知らせいたします。

当社は今後、販売代理店として、ALTが展開する端末の拡販を通じ、日本市場における新たな顧客接点の創出を図ってまいります。

取扱い開始の背景

ALTは、韓国で2017年に設立されたICT企業であり、モバイル、メディア、AI・サービス分野を主力事業としています。

韓国本社に加え、米国、中国、日本に拠点を有し、2025年には韓国KOSDAQ市場への上場を果たすなど、事業基盤を拡大しています。2024年には売上高94.5百万米ドルを計上し、グローバル展開を進めています。

今回、当社が取扱いを開始するALT端末は、2026年2月より日本市場で販売が開始された、日本市場向け第1弾製品「MIVEケースマ」です。

本製品は、物理キーによる操作性とスマートフォンの利便性を両立した折りたたみ型スマートフォンであり、従来の携帯電話の操作感を維持しながら、アプリ利用などスマートフォンの機能を活用できる点を特長としています。

スマートフォンへの移行に不安を持つユーザー層を中心に、一定の需要が見込まれる製品です。

Android 14 Go Editionを搭載し、Google Playに対応しているほか、物理キーとタッチパネルの双方で操作可能です。

日本語入力IME、防塵防水、音声通知、SOS機能など、シニアユーザーの利用を意識した機能を備えています。

当社はこれまで、リユースモバイル事業を中心に、端末の調達・販売・運用に関する知見を蓄積してまいりました。

今回のALT端末の取扱開始は、こうした知見を活かしつつ、取扱商材の領域拡大と販売チャネルの多様化を進める取り組みの一環です。

従来型携帯電話に近い操作感を求めるユーザーや、スマートフォンへの完全移行に不安を持つユーザー層に対し、新たな選択肢を提供することで、国内市場における需要の取り込みを目指してまいります。

当社は販売代理店として卸販売を行うとともに、自社ECサイト「ReYuuストア(https://store.reyuu-japan.com/)」においてもALT端末の販売を開始いたしました。

オンラインでの直接販売を通じて個人顧客への販売機会を拡大するとともに、多様な顧客ニーズへの対応を推進してまいります。

当社は今後も、ALT JAPANとの連携を通じて、商品供給および販売面での協力体制を構築し、販売促進および商品展開の強化を進めてまいります。

会社概要

■会社名：ReYuu Japan株式会社（東証スタンダード 証券コード：9425）

※2024年2月1日付で「日本テレホン株式会社」から「ReYuu Japan株式会社」へ商号を変更しました。

■所在地：

（大阪本社）大阪府大阪市北区天満橋一丁目8番30号 OAPタワー9階

（東京本社）東京都港区六本木一丁目9番9号 六本木ファーストビル14階

（モバイルリファビッシュセンター）大阪府大阪市北区長柄西一丁目7番43号

■代表者：代表取締役社長CEO 重富崇史

■事業内容：スマートフォン、タブレット、パソコンを中心とするリユース製品の売買およびレンタル

■URL：https://www.reyuu-japan.com/

プレスリリースについてのお問い合わせ先

〔担当者〕企画管理部 武本

〔E-mail〕ir-info@reyuu-japan.com