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【新製品】エッジネットワーク向け、シンプルで実用性の高い28ポート搭載スマートスイッチ『AT-GS950/28 V2』が登場
アライドテレシス株式会社（本社 東京都品川区、代表取締役社長 サチエ オオシマ）は、10/100/1000BASE-TポートとSFPスロットを合わせて28ポートを搭載したギガビットイーサネット・スマートスイッチ「AT-GS950/28 V2」の受注を3月19日より開始することをお知らせします。
今回新たに発売された「AT-GS950/28 V2」は、10/100/1000BASE-Tポートを24ポート、SFPスロットを4ポート搭載したギガビットイーサネット・スマートスイッチです。
Web GUIを実装しており、Webブラウザーから直感的かつ簡易的にネットワークの保守・管理を行うことができます。また、ループガードや多様なVLAN機能、IEEE 802.1X認証機能に対応しており、セキュリティと柔軟性を兼ね備えたネットワーク構築が可能です。さらに、ポートトランキング機能により、複数の物理ポートを論理的に束ねることで、最大8Gbpsの高速リンクを構成することができます。
これらの特長により、ネットワークエッジからネットワーク内のトラフィックを効率的に制御して安定した通信環境を構築し、セキュリティ強化にも対応することで、高速なギガビット接続と柔軟なネットワーク構成を両立します。企業や教育機関をはじめとする多様なシーンにおいて、機能と運用性のバランスに優れた、ネットワークエッジ向けスマートスイッチです。
■新製品 AT-GS950/28 V2
【製品仕様】出荷開始日：2026年3月23日（月）
https://digitalpr.jp/table_img/631/130602/130602_web_1.png
※動作時温度は、AT-SPSX、AT-SPLX10a使用時のみ0~40℃対応となります。
※本製品は保守バンドル型番がございます。デリバリースタンダード保守5年/7年付き製品からお選びいただけます。
●AT-GS950/28 V2の詳細情報はこちらよりご確認ください。
https://www.allied-telesis.co.jp/products-list/at-gs950-28-v2/
注）最新の情報は当社ホームページをご覧ください。
注）記載されている商品またはサービスの名称等はアライドテレシスホールディングス株式会社、アライドテレシス株式会社およびグループ各社、ならびに第三者や各社の商標または登録商標です。
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<<製品に関するお問合せ先>>
TEL:info@allied-telesis.co.jp
URL：https://www.allied-telesis.co.jp
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<< ニュースリリースに対するお問合せ先>>
アライドテレシス株式会社 マーケティングコミュニケーション部
E-mail： pr_mktg@allied-telesis.co.jp
TEL：03-5437-6042 URL：https://www.allied-telesis.co.jp
アライドテレシス株式会社 東京都品川区西五反田7-21-11第2TOCビル
関連リンク
AT-GS950/28 V2の詳細情報はこちらよりご確認ください。
https://www.allied-telesis.co.jp/products-list/at-gs950-28-v2/
今回新たに発売された「AT-GS950/28 V2」は、10/100/1000BASE-Tポートを24ポート、SFPスロットを4ポート搭載したギガビットイーサネット・スマートスイッチです。
これらの特長により、ネットワークエッジからネットワーク内のトラフィックを効率的に制御して安定した通信環境を構築し、セキュリティ強化にも対応することで、高速なギガビット接続と柔軟なネットワーク構成を両立します。企業や教育機関をはじめとする多様なシーンにおいて、機能と運用性のバランスに優れた、ネットワークエッジ向けスマートスイッチです。
■新製品 AT-GS950/28 V2
【製品仕様】出荷開始日：2026年3月23日（月）
https://digitalpr.jp/table_img/631/130602/130602_web_1.png
※動作時温度は、AT-SPSX、AT-SPLX10a使用時のみ0~40℃対応となります。
※本製品は保守バンドル型番がございます。デリバリースタンダード保守5年/7年付き製品からお選びいただけます。
●AT-GS950/28 V2の詳細情報はこちらよりご確認ください。
https://www.allied-telesis.co.jp/products-list/at-gs950-28-v2/
注）最新の情報は当社ホームページをご覧ください。
注）記載されている商品またはサービスの名称等はアライドテレシスホールディングス株式会社、アライドテレシス株式会社およびグループ各社、ならびに第三者や各社の商標または登録商標です。
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E-mail： pr_mktg@allied-telesis.co.jp
TEL：03-5437-6042 URL：https://www.allied-telesis.co.jp
アライドテレシス株式会社 東京都品川区西五反田7-21-11第2TOCビル
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AT-GS950/28 V2の詳細情報はこちらよりご確認ください。
https://www.allied-telesis.co.jp/products-list/at-gs950-28-v2/