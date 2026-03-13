こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
建設業界の人手不足解消のために多能工化を促進 重機の資格を取得できる下関トレーニングセンターの修了者が500名を突破
【取材のご案内】3月26日に講習の様子を取材できます フォークリフト講習を3月16〜19日、23〜26日に実施
株式会社コプロス（⼭⼝県下関市、代表取締役社⻑：宮粼薫、以下コプロス）が運営する下関トレーニングセンターの修了者が2019年の開講以来500人を突破したことをお知らせします。
下関トレーニングセンターは、フォークリフトや玉掛け、小型移動式クレーン、テールゲートリフターに係る資格を取るための教習所です。山口県下関市唯一の厚生労働省山口県労働局に認可された重機教習機関で、コプロス社員だけではなく外部からの受講者も受け入れています。
建設業界の人手不足解消のために多能工化を促進すべく、4月からは講習の頻度を2倍にする予定です。3月16〜19日、23〜26日にフォークリフト講習を実施予定で、3月26日は取材が可能です。
下関トレーニングセンター
■社会的背景と下関トレーニングセンターを設立した理由
建設業界は慢性的な人手不足に悩まされています。高齢化や若手入職者の減少によって、人手不足倒産が問題になるほど深刻な状況です。建設業は資格がないとできない仕事も多く、そのために人の確保が必要になることがあります。
そのための対策のひとつが多能工化です。一人が複数の資格を持つことによって、人手不足を補うことができます。しかし下関市には厚生労働省の認可を受けている登録講習機関がなかったため、市外に足を運んで受講する必要がありました。
そこで2019年に下関トレーニングセンターを設立し、2020年からは外部からの受講生も受け入れてきました。コプロスでも資格取得を奨励しており、下関トレーニングセンターを主に新入社員の資格取得の場としても活用しています。
フォークリフト講習
■講習コース
業歴10〜35年以上の現場経験豊富な講師が受講者の立場で、分かりやすく、現場で活かせる指導を行います。
座学の様子
（1）フォークリフト運転技能講習（31時間コース）
コース説明：最大荷重1トン以上(最大荷重に制限なし)のフォークリフトの運転の業務を行うことができる資格です。
受講資格：満18歳以上の方
対応重機：カウンタバランスフォークリフト／リーチフォークリフト／サイドフォークリフト／オーダピッキングフォークリフト／ウォーキーフォークリフト／マルチディレクショナルフォークリフト等
受講条件：自動車免許（普通・準中・中型・大型）をお持ちの者
料金：30,000円（テキスト代2,000円、及び消費税込み）
受講時間・日数：学科講習7時間、実技講習24時間、講習日数4日
（2）フォークリフト運転技能講習（11時間コース）
コース説明：最大荷重1トン以上(最大荷重に制限なし)のフォークリフトの運転の業務を行うことができる資格です。
受講資格：満18歳以上の方
対応重機：カウンタバランスフォークリフト／リーチフォークリフト／サイドフォークリフト／オーダピッキングフォークリフト／ウォーキーフォークリフト／マルチディレクショナルフォークリフト等
受講条件：
・大型特殊自動車運転免許をお持ちの者
・(普通・準中・中型・大型)自動車免許をお持ちで、フォークリフト特別教育修了後、フォークリフトの運転業務経験が3ケ月以上ある者
料金：20,000円（テキスト代2,000円、及び消費税込み）
受講時間・日数：学科講習7時間、実技講習4時間、講習日数2日
（3）玉掛け技能講習（19時間コース）
コース説明：つり上げ荷重に制限なく、移動式クレーン・クレーン・デリック・又は揚貨装置等の玉掛けの業務が可能になる資格取得コースです。未経験の方を対象とした標準コースです。
受講資格：満18歳以上の方
対応重機：クレーン・移動式クレーン・デリック・揚貨装置等
受講条件：未経験の方
料金：25,000円（テキスト代1,800円、及び消費税込み）
受講時間・日数：学科講習12時間、実技講習７時間、講習日数３日
最低定員に満たない場合、中止することがあります。（最低開催人数：４名）
（4）小型移動式クレーン運転技能講習（16時間コース）
コース説明：つり上げ荷重が5トン未満の小型移動式クレーンの運転業務が可能になる資格取得コースです。以下の修了証もしくは免許保有者を対象としたコースです。
受講資格：満18歳以上の方
対応重機：つり上げ荷重5トン未満の、クローラーキャリア搭載クレーン/積載型トラッククレーン/トラッククレーン/ホイールクレーン等
受講条件：
A.玉掛けまたは、床上操作式クレーン運転技能講習修了証を持っている
B.クレーン、デリックまたは、揚貨装置運転士免許持っている
料金：35,000円（テキスト代1,800円、及び消費税込み）
受講時間・日数：学科講習 10時間、実技講習 6時間、講習日数3日
最低定員に満たない場合、中止することがあります。（最低開催人数：４名）
（5）テールゲートリフターの操作の業務に係る特別教育
コース説明：荷を積み卸す作業におけるテールゲートリフターの操作の業務を行う者を対象とした講習です
受講資格：満18歳以上の方
受講条件：未経験の方
料金：15,000円（テキスト代2,000円、及び消費税込み）
受講時間・日数：学科講習4時間、実技講習2時間、講習日数1日
いずれのコースも最低定員に満たない場合、中止することがあります。（最低開催人数：４名）
■取材のご案内
3月26日（木）10:00〜12:00のフォークリフト講習のフォークリフトの実技演習を取材いただけます。
本リリース最後の＜報道関係者からのお問合せ先＞よりお問合せください。
■下関トレーニングセンター
住所 ：〒752-8609 山口県下関市長府安養寺1-15-13
URL ： https://www.shimonoseki-tc.com/
■コプロスについて
会社名 ： 株式会社コプロス
本社所在地 ： 〒752-8609 山口県下関市長府安養寺1-15-13
代表者 ： 代表取締役社長 宮粼 薫
創 業 ： 昭和21年7月1日（1946年）
設 立 ： 昭和44年1月9日（1969年）
URL ： https://copros.co.jp/
株式会社コプロスは、来年で創業80年を迎える総合建設業の企業です。
建設業界は国内でもDXが最も遅れている分野の⼀つとされていますが、弊社は⼭⼝県で初めて建設⽤3Dプリンターを導⼊し、業界のDX推進に先駆けています。加えて、ドローンやICT建機（情報通信技術を活⽤した建設機械）などの最先端システムを積極的に活⽤し、⼈⼿不⾜の解消や⼯期短縮、⽣産性の向上を実現しています。こうしたDXに関する取り組みが国から評価され、「DXセレクション2025（経済産業省）」準グランプリおよび「中国インフラDX（国⼟交通省）」といった栄誉ある賞を受賞しました。
本件に関するお問合わせ先
＜報道関係者からのお問合せ先＞
株式会社コプロス 企画部 ⽊村
Tel: 083-246-0545
Fax: 083-246-0536
E-mail: mkimura@copros.co.jp
関連リンク
下関トレーニングセンター
https://www.shimonoseki-tc.com/
コプロス公式インスタグラム
https://www.instagram.com/copros.insta/
コプロス公式X
https://x.com/copros_recruit
株式会社コプロス（⼭⼝県下関市、代表取締役社⻑：宮粼薫、以下コプロス）が運営する下関トレーニングセンターの修了者が2019年の開講以来500人を突破したことをお知らせします。
下関トレーニングセンターは、フォークリフトや玉掛け、小型移動式クレーン、テールゲートリフターに係る資格を取るための教習所です。山口県下関市唯一の厚生労働省山口県労働局に認可された重機教習機関で、コプロス社員だけではなく外部からの受講者も受け入れています。
下関トレーニングセンター
■社会的背景と下関トレーニングセンターを設立した理由
建設業界は慢性的な人手不足に悩まされています。高齢化や若手入職者の減少によって、人手不足倒産が問題になるほど深刻な状況です。建設業は資格がないとできない仕事も多く、そのために人の確保が必要になることがあります。
そのための対策のひとつが多能工化です。一人が複数の資格を持つことによって、人手不足を補うことができます。しかし下関市には厚生労働省の認可を受けている登録講習機関がなかったため、市外に足を運んで受講する必要がありました。
そこで2019年に下関トレーニングセンターを設立し、2020年からは外部からの受講生も受け入れてきました。コプロスでも資格取得を奨励しており、下関トレーニングセンターを主に新入社員の資格取得の場としても活用しています。
フォークリフト講習
■講習コース
業歴10〜35年以上の現場経験豊富な講師が受講者の立場で、分かりやすく、現場で活かせる指導を行います。
座学の様子
（1）フォークリフト運転技能講習（31時間コース）
コース説明：最大荷重1トン以上(最大荷重に制限なし)のフォークリフトの運転の業務を行うことができる資格です。
受講資格：満18歳以上の方
対応重機：カウンタバランスフォークリフト／リーチフォークリフト／サイドフォークリフト／オーダピッキングフォークリフト／ウォーキーフォークリフト／マルチディレクショナルフォークリフト等
受講条件：自動車免許（普通・準中・中型・大型）をお持ちの者
料金：30,000円（テキスト代2,000円、及び消費税込み）
受講時間・日数：学科講習7時間、実技講習24時間、講習日数4日
（2）フォークリフト運転技能講習（11時間コース）
コース説明：最大荷重1トン以上(最大荷重に制限なし)のフォークリフトの運転の業務を行うことができる資格です。
受講資格：満18歳以上の方
対応重機：カウンタバランスフォークリフト／リーチフォークリフト／サイドフォークリフト／オーダピッキングフォークリフト／ウォーキーフォークリフト／マルチディレクショナルフォークリフト等
受講条件：
・大型特殊自動車運転免許をお持ちの者
・(普通・準中・中型・大型)自動車免許をお持ちで、フォークリフト特別教育修了後、フォークリフトの運転業務経験が3ケ月以上ある者
料金：20,000円（テキスト代2,000円、及び消費税込み）
受講時間・日数：学科講習7時間、実技講習4時間、講習日数2日
（3）玉掛け技能講習（19時間コース）
コース説明：つり上げ荷重に制限なく、移動式クレーン・クレーン・デリック・又は揚貨装置等の玉掛けの業務が可能になる資格取得コースです。未経験の方を対象とした標準コースです。
受講資格：満18歳以上の方
対応重機：クレーン・移動式クレーン・デリック・揚貨装置等
受講条件：未経験の方
料金：25,000円（テキスト代1,800円、及び消費税込み）
受講時間・日数：学科講習12時間、実技講習７時間、講習日数３日
最低定員に満たない場合、中止することがあります。（最低開催人数：４名）
（4）小型移動式クレーン運転技能講習（16時間コース）
コース説明：つり上げ荷重が5トン未満の小型移動式クレーンの運転業務が可能になる資格取得コースです。以下の修了証もしくは免許保有者を対象としたコースです。
受講資格：満18歳以上の方
対応重機：つり上げ荷重5トン未満の、クローラーキャリア搭載クレーン/積載型トラッククレーン/トラッククレーン/ホイールクレーン等
受講条件：
A.玉掛けまたは、床上操作式クレーン運転技能講習修了証を持っている
B.クレーン、デリックまたは、揚貨装置運転士免許持っている
料金：35,000円（テキスト代1,800円、及び消費税込み）
受講時間・日数：学科講習 10時間、実技講習 6時間、講習日数3日
最低定員に満たない場合、中止することがあります。（最低開催人数：４名）
（5）テールゲートリフターの操作の業務に係る特別教育
コース説明：荷を積み卸す作業におけるテールゲートリフターの操作の業務を行う者を対象とした講習です
受講資格：満18歳以上の方
受講条件：未経験の方
料金：15,000円（テキスト代2,000円、及び消費税込み）
受講時間・日数：学科講習4時間、実技講習2時間、講習日数1日
いずれのコースも最低定員に満たない場合、中止することがあります。（最低開催人数：４名）
■取材のご案内
3月26日（木）10:00〜12:00のフォークリフト講習のフォークリフトの実技演習を取材いただけます。
本リリース最後の＜報道関係者からのお問合せ先＞よりお問合せください。
■下関トレーニングセンター
住所 ：〒752-8609 山口県下関市長府安養寺1-15-13
URL ： https://www.shimonoseki-tc.com/
■コプロスについて
会社名 ： 株式会社コプロス
本社所在地 ： 〒752-8609 山口県下関市長府安養寺1-15-13
代表者 ： 代表取締役社長 宮粼 薫
創 業 ： 昭和21年7月1日（1946年）
設 立 ： 昭和44年1月9日（1969年）
URL ： https://copros.co.jp/
株式会社コプロスは、来年で創業80年を迎える総合建設業の企業です。
建設業界は国内でもDXが最も遅れている分野の⼀つとされていますが、弊社は⼭⼝県で初めて建設⽤3Dプリンターを導⼊し、業界のDX推進に先駆けています。加えて、ドローンやICT建機（情報通信技術を活⽤した建設機械）などの最先端システムを積極的に活⽤し、⼈⼿不⾜の解消や⼯期短縮、⽣産性の向上を実現しています。こうしたDXに関する取り組みが国から評価され、「DXセレクション2025（経済産業省）」準グランプリおよび「中国インフラDX（国⼟交通省）」といった栄誉ある賞を受賞しました。
本件に関するお問合わせ先
＜報道関係者からのお問合せ先＞
株式会社コプロス 企画部 ⽊村
Tel: 083-246-0545
Fax: 083-246-0536
E-mail: mkimura@copros.co.jp
関連リンク
下関トレーニングセンター
https://www.shimonoseki-tc.com/
コプロス公式インスタグラム
https://www.instagram.com/copros.insta/
コプロス公式X
https://x.com/copros_recruit