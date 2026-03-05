AI法務SaaS「AILEX」、mints誤アップロード防止AIチェッカーを提供開始。提出後の差し替えが不可能なmintsの特性を踏まえ、事件名・当事者名・他事件混入・秘匿情報をAIが6項目で自動検証
AILEX合同会社（本社：東京都渋谷区、代表社員：山川 慎太郎）は、同社が開発・提供するAI法務支援クラウドSaaS「AILEX（エーアイレックス）」において、民事裁判書類電子提出システム「mints」向けの新機能「mints誤アップロード防止AIチェッカー」の提供を開始いたします。
■ 背景：「差し替えできない」mintsが生む、前例のない弁護過誤リスク
2026年5月21日、弁護士によるmintsを通じたオンライン申立てが全面義務化されます。弁護士ドットコムの調査（2024年、n=316）によれば、mintsを実際の裁判で一度も使用したことがない弁護士が65.5%にのぼり、多くの法律事務所がこれから本格的な運用を開始することになります。
その際に注意が必要なのが、mintsの仕様上の特性です。mintsにアップロードされたファイルは「提出」扱いとなり、弁護士自身が削除・差し替えをすることができません。修正が必要な場合は裁判所への連絡が必要になります。
この特性により、従来の書面郵送では起きにくかった種類のリスクが生じています。複数の案件を並行して担当する小規模事務所では、アップロード直前のファイル確認を怠ると、別事件のファイルをそのまま提出してしまう「混入ミス」や、秘匿すべき個人情報（マイナンバー・DV被害者の住所等）が含まれたままの書面を提出してしまう「情報漏洩ミス」が弁護過誤に直結するリスクがあります。
AILEXが弁護士からヒアリングを重ねる中でも、「mintsで最も怖いのは誤アップロード」という声が繰り返し寄せられていました。本機能は、このリスクに正面から応えるものです。
■ 新機能：mints誤アップロード防止AIチェッカーの概要
mints誤アップロード防止AIチェッカーは、mintsパッケージを生成して提出する前に、AIが登録された文書群を6つの観点から自動検証する機能です。
第1の検証は「ファイル名の事件照合」です。ファイル名や文書タイトルに、現在の事件とは別の事件番号・元号年が含まれていないかをローカル処理で即時スキャンします。AIへのデータ送信は不要なため、守秘義務上の懸念なく実行できます。
第2の検証は「秘匿情報スキャン」です。文書のOCRテキストをもとに、マイナンバー（12桁）・銀行口座番号・クレジットカード番号・DV/ストーカー関連キーワード・未成年者の個人情報・機微な医療情報をパターンマッチで検出します。閲覧等制限申立（改正民訴法92条）の要否を事前に判断する材料を提供します。こちらもローカル処理のみで完結します。
第3の検証は「事件名・当事者名の整合性」です。書面内に記載された事件名・事件番号・原告氏名・被告氏名が、AILEX上に登録されている事件情報と一致しているかをAIが照合します。書面を取り違えた場合や、当事者名が誤記されている場合に検出されます。
第4の検証は「他事件ファイルの混入チェック」です。AIが同事務所内の他の案件情報と照合し、現在の提出パッケージに無関係な事件の書面が混入していないかを確認します。
第5の検証は「書面種別の整合性」です。「準備書面」として登録されているにもかかわらず実際の内容が領収書や診断書であるなど、登録された文書種別と実際の内容に乖離がある場合に検出します。
これら6つの検証結果は「pass（問題なし）」「warn（確認推奨）」「error（重大リスク）」の3段階で視覚的に提示されます。全体判定がpassの場合は緑、warnは黄、errorは赤のバナーで結果が表示され、各チェック項目の詳細も確認できます。
