biid株式会社（以下、ビード。本社：神奈川県藤沢市、代表取締役：松尾 省三 Web: https://biid.jp/）は、「中之島GATEサウスピア（大阪市西区川口2-9-2 Web: https://nakanoshimagate.jp/）」にて、2026年3月13日（金）、都会の夜景と花火、そして食と音楽を楽しむ体験型イベント「水都大阪花火 鑑賞ナイト」を開催いたします。本イベントは、単に花火を眺めるだけではなく、打ち上げまでの時間を大切な人と食事を囲みながらゆったりと過ごす「花火を待つ贅沢」をコンセプトに、2つの特別な鑑賞プランをご提案します。

コンセプト：中之島で楽しむ、花火・水辺・食の体験

水都大阪のシンボル、中之島。その夜景を背景に、約300発の玩具花火が夜空と水面を彩ります。最大の魅力は、「混雑を避け、指定席でゆったりと空を仰ぐ」ことができる点。リバーサイドの心地よい風を感じながら、本格的なBBQや海鮮料理とともに、上質な大人時間を演出します。

選べる2つの鑑賞プラン

鑑賞席 ＋ BBQプラン

開放感あふれるトレーラー上のBBQエリアで、厳選食材を焼きながら花火を待つアクティブなプラン。料金：\3,880～ / 人内容： 花火鑑賞席 ＋ 選べる5つのBBQコースオプション： ソファー席指定（+\4,000/卓）時間： ① 17:00～19:30 / ② 18:00～20:30

鑑賞席 ＋ レストランプラン

落ち着いたレストランで、夜景を楽しみながら過ごすエレガントなプラン。料金：\4,000 / 人内容： 花火鑑賞席 ＋ レストラン90分飲み放題付（お食事は別途アラカルト注文制）時間： ① 18:00～20:00 / ② 18:30～20:30

選べる5つのBBQメニュー

http://nakanoshimagate.jp/fireworks_night/reserve

メインは新鮮な海老・牡蠣・帆立をはじめ、豪快な海鮮が彩る「海鮮浜焼きBBQ」。人気の海鮮をバランスよく盛り込んだプランやちょっと贅沢にランクアップした海鮮を楽しめるプラン。 BBQと言ったらお肉もガッツリ食べたい！という方へ、お肉と海鮮がセットになったプランもご用意。冬から春へと変わる夜風の中で楽しむ熱々の食事は格別です。

花火の後は、都会の夜に溶け込む音楽体験「URBAN FLOW」へ

花火鑑賞の前後は、会場内で同時開催中の都会型Outdoor Music Party「URBAN FLOW」（17:00～21:00）へ入場いただけます。中之島のオフィスビル群が織りなす幻想的な夜景を背景に、Chill HouseやNu-Jazzなどの洗練されたサウンドスケープが融合。会場には焚き火（ファイヤーピット）が設置され、ゆらめく炎を眺めながら、ウェルカムシャンパンを片手に大人の「Chill体験」を引き続きお楽しみいただけます。※通常は「URBAN FLOW」入場料2,000円が必要ですが、3月13日（金）は特別に入場無料でご参加いただけます。

イベント開催概要

http://nakanoshimagate.jp/event/urbanflow

イベント名： 水都大阪花火 鑑賞ナイト 開催日 ： 2026年3月13日（金）打上時間 ： 19:00頃（約10分間） 会 場 ： 中之島GATEサウスピア（大阪府大阪市西区川口2-9-2） 詳 細 ：http://nakanoshimagate.jp/event/suito-osaka 予 約 ：http://nakanoshimagate.jp/fireworks_night/reserve 協 力 ：水都大阪コンソーシアム（花火提供）※雨天時：一部プログラム変更・中止の可能性あり。開催状況は公式SNSにて発信いたします。

中之島GATEサウスピアとは

中之島GATEサウスピアは、「都市と自然の結節点」として、食・遊・癒を融合させた複合施設です。都市の賑わいと水辺の安らぎが溶け合うこの場所で、心豊かな時間をお過ごしください。

施設詳細

施設名称：中之島GATE サウスピア〒554-0052 大阪府大阪市西区川口2-9-2電話番号：06-4400-8391営業時間：11:00～22:00（21:00LO）URL ：https://nakanoshimagate.jp/

会社概要

https://nakanoshimagate.jp/

会社名 ： biid株式会社代表者名： 代表取締役 松尾 省三所在地 ： 〒251-0035 神奈川県藤沢市片瀬海岸1-12-4電話番号： 050-2018-0924HP ： https://www.biid.jp/事業内容： マリーナ、ビーチハウス等の施設運営、マリン関係アイテムの販売、レンタル

https://biid.jp/