メシウス株式会社(本社：仙台市泉区紫山3-1-4、代表取締役社長：小野 耕宏、旧社名：グレープシティ株式会社)は、.NET帳票開発用コンポーネント「ActiveReports for .NET(アクティブレポート)」の新バージョン「20.0J」を2026年3月25日(水)にリリースします。





本バージョンでは、AIによるデザイン支援機能を搭載しました。長年、開発者の負担となっている「手作業でのデザイン構築」をAIが代替し、.NET帳票開発における生産性を引き上げます。





ActiveReports for .NET 20.0Jリリース





帳票開発で最も時間を要するのがレイアウト作成作業です。新機能「画像からレイアウト作成」では、AIが帳票画像を解析(※)し、コントロールを自動配置します。旧システムからの乗り換えや、PDFファイルしか残っていない帳票の再現も、画像に変換して読み込むだけで完了します。





また、新機能として「AIレポートウィザード」も追加しています。この機能では、データセットから表(テーブル)やチャートを作成する際、どのフィールドをグループ化し、どこを集計するかといった設定について、生成AI(※)がデータ構造を理解し、最適な設定案を複数提示します。本機能を利用することで、新規帳票を作成する際の開発効率が大きく向上します。





このほかマイクロソフトの最新プラットフォームである.NET 10、および最新の統合開発環境Visual Studio 2026に対応しました。最新の開発環境に対応することで、システム開発における最新技術の採用ニーズに応え、今後も長期にわたって安定的にご利用いただけます。





※ 本機能の利用には、別途、AIサービスが必要となります。









●.NET帳票開発用コンポーネント「ActiveReports for .NET」

https://developer.mescius.jp/activereports

ActiveReportsロゴ





【ActiveReports for .NET 20.0Jの新機能】

＜AI解析による画像からの帳票レイアウト生成＞

AIドキュメント解析(※1)を用いて、帳票画像からActiveReportsの帳票レイアウトを自動で作成できます。本機能では、画像を解析したデータをもとにコントロールを自動配置するため、一から設計する手間を省き、生成結果を調整するだけでデザインが可能になります。現在利用中の帳票画像を活用して、開発効率を大きく高めます。

AI解析による画像からの帳票レイアウト生成





＜AIレポートウィザード＞

生成AI(※1)を用いて、データセットからテーブルやチャートなどのデータ領域コントロールの設定を提案する新機能「AIレポートウィザード」を追加しました。データ領域コントロールはフィールド値、フィールド名、集計値、グループ化など、さまざまな設定が必要です。これらの複雑な設定をAIが自動で判断し、フィールド設定や集計、グループ化などが行われた状態の案を複数パターン提示します。一覧から選ぶだけでレポートに追加できるため、素早くレポートを作成可能となります。

AIレポートウィザード





＜.NET 10 & Visual Studio 2026 対応＞

アプリケーションプラットフォーム「.NET」の最新バージョンである「.NET 10」に対応しました。あわせて、Visual Studioの最新版2026にも対応しました。最新の開発環境に対応することで、システム開発における最新技術の採用ニーズに応え、今後も長期にわたって安定的にご利用いただけます。

.NET 10 & Visual Studio 2026 対応





＜デザイナの刷新・機能向上＞

Visual Studioレポートデザイナが .NETプロジェクト(※2)に対応しました。また、アイコンをモダンなデザインへ刷新し視認性を向上しました。さらに、特定範囲を即座に拡大できる「マーキーズーム」を搭載し、細かなレイアウト調整も迷わずスムーズに行えるようになりました。

デザイナの刷新・機能向上





※1 本機能の利用には、別途、AIサービスが必要となります。

※2 セクションレポート(コード形式)









https://developer.mescius.jp/activereports/release/20









【製品情報】

ActiveReports for .NETは、Visual Studioで利用できる.NET帳票開発用コンポーネントです。使いやすいデザイナ、縦書きなどの日本仕様対応、PDFやExcelへの出力など、日本の帳票開発に必要とされる機能を搭載しています。





製品名：ActiveReports for .NET 20.0J

発売日：2026年3月25日(水)

価格 ：1開発ライセンス396,000円(10％税込)※1 ※2

コアサーバーライセンス165,000円(10％税込)※3





※1 すべての機能を利用できる「Professional」の価格です

※2 1人の開発者(本製品の利用者)につき1ライセンス必要です

※3 本製品の機能を組み込んで開発したサーバーサイドアプリケーションを運用環境へ配布できます。サーバー1台に対し、プロセッサーのコア数(2コア単位)に応じたライセンスが1つ必要です。









【会社概要】

会社名 ： メシウス株式会社[MESCIUS inc.](旧社名：グレープシティ株式会社)

設立日 ： 1980年5月

資本金 ： 1千万円

代表者名 ： 小野 耕宏

企業サイト： https://www.mescius.com/

事業内容 ： Developer Solutions事業…ソフトウェア開発支援ツールの開発、販売

https://developer.mescius.jp/

Enterprise Solutions事業…業務改善ソリューションの開発、販売

LeySer事業…学校法人向け業務システムの開発、販売

SERVE事業…社会福祉施設向け業務支援システムの開発、販売

https://www.mescius.com/business/

国内事業所： 本社 仙台市泉区紫山3-1-4 ／関東支社／関西支社

海外拠点 ： MESCIUS USA Inc.／MESCIUS EUROPE GmbH／MESCIUS Korea inc.





・MESCIUSおよびActiveReportsはメシウス株式会社の登録商標または商標です。

・その他記載されている製品名は各社の登録商標または商標です。









