一般社団法人大田観光協会では、区内観光資源の再発見とSNSを活用した情報発信の強化を目的として、Instagram投稿キャンペーン「#ホットなおおた」を開催中です。歴史ある銭湯や活気あふれる商店街、心温まるグルメ、思わず夢中になってしまう風景など、大田区には心も体も「ホット」になる魅力が数多くあります。本キャンペーンでは、参加者の皆さまが感じた“大田区のホットな一面”を写真で投稿していただくことで、区内の多彩な魅力を広く発信していきます。投稿写真は過去に撮影したものでも参加可能で、どなたでも気軽にご参加いただけます。投稿した方の中から合計25名様に大田区ならではのギフトセットをプレゼントします。

【キャンペーン概要】

■キャンペーン名

Instagram投稿キャンペーン「#ホットなおおた」

■投稿期間

2月1日（日）から3月10日（火）まで

■参加方法

1．大田観光協会公式Instagramアカウント（@otakanko_tokyo）をフォロー2．ハッシュタグ「#ホットなおおた」を付けて、大田区内で撮影した写真を投稿※投稿写真の撮影時期は問いません。※どなたでもご参加いただけます。

■賞品

投稿いただいた方の中から抽選で、以下の賞品をプレゼントします。・大田区のお土産詰め合わせ（5,000円相当）…5名様・はねぴょんギフトセット（1,000円相当）…20名様

※商品画像は過去のキャンペーンのものです。実際の賞品内容は変更となる場合があります。

キャンペーン詳細・応募規約

以下のキャンペーン特設ページをご確認ください。https://o-2.jp/eventinfo/202602instacp/

主催・問合先

一般社団法人 大田観光協会東京都大田区南蒲田1-20-20大田区産業プラザ２階TEL:03-3734-0202 FAX:03-3734-0203