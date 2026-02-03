求人広告代理事業を展開する株式会社クロスリンク（本社：神奈川県横浜市、代表取締役：江本亮）は、企業の採用担当者・経営者を対象とした特別セミナー「Indeedの最新ポリシー違反の傾向と対策：アカウント停止から復活までを徹底解説」を全3回にわたり開催いたします。本セミナーでは、厳格化するIndeedのガイドライン（ポリシー）運用について、弊社が経験してきた求人非掲載やアカウント停止の事例をもとにその傾向を解説するとともに、最新AIを活用した「攻め」の求人運用モデルを提示します。

開催の背景：なぜ今、「ポリシー違反」対策が必要なのか

近年、Indeedを取り巻く環境や掲載基準の多様化に伴い、 ポリシールールを正しく把握していない場合、意図せず「アカウント停止」や「求人の非掲載」などの状況に陥る企業様が増えています。こうした背景を受け、これまでの運用から多数のアカウント復旧支援を行ってきた当社では、これまで直面してきた「求人非掲載やアカウント停止の事例」と、そこから導き出した「アカウントを守るための鉄則」をお話しする場を設けることといたしました。

■セミナーの注目ポイント

本セミナーは、一般的なノウハウセミナーとは異なり、現場を知り尽くした運用責任者の見解に基づく構成となっています。◼️1. 停止事例の傾向と対策（守り） クロスリンクが定義する「3段階のフェーズ」や「要因」を用いて、実際の現場で起きた事例とその復旧フローを具体的に解説します。◼️2. 現場責任者による座談会 「アカウント停止に至ったケースの共通点は？」「ネット上の情報はどこまで正しいのか？」など、実務ベースのリアルな情報を、座談会形式でお届けします。◼️3. 2026年版 AI活用モデル（守り/攻め） リスク回避だけでなく、成果を最大化するためのAI活用術（心理分析に基づいた原稿作成、画像生成AIによるクリエイティブ制作等）を実演・解説します。

開催概要

「実務上のリアルな事例」を扱うため、各回20名様限定の少人数開催とさせていただきます。※会場席数の関係上、定員を超えるお申込みがあった場合は抽選とさせていただきます。※同業者（求人広告代理店・採用代行業者 等）のご参加はご遠慮ください。※1社につき最大2名までのご参加でお願いいたします【セミナー名】 知らなかったでは済まされない。Indeedの最新ポリシー違反の「実態」アカウント停止から復活までを徹底解説【開催日時】第1回：2026年1月28日（水）14:00 - 16:00（終了）第2回：2026年2月5日 （木）14:00 - 16:00第3回：2026年2月10日（火）14:00 - 16:00会場： LiLeaS（ライラス） 東京都港区赤坂2-12-10 HF溜池ビルディング B1F（溜池山王駅 11番出口 徒歩1分）定員： 各回20名（先着順）参加費： 無料

プログラム詳細

第一部：Indeedの最新ポリシー違反の「実態」。アカウント停止から復活までを徹底解説～

・クロスリンクが定義する3段階のフェーズ・掲載基準が厳格化している背景・アカウント一時停止からの復活フロー事例 他

第二部：【徹底討論】Indeed運用の座談会

・ガイドライン運用と現場の実践ノウハウ・事前質問への回答

第三部：【AI最前線】2026年、求人運用はAIで「どう変わる」のか

・法規制やIndeedガイドラインをAIで完全チェック・求人原稿におけるペルソナ別のコンテンツ作成・最新AIによるクリエイティブ生成の実演

第四部：個別相談会（自由参加）

登壇者プロフィール

澤田 有佑（株式会社クロスリンク 取締役） NTTソフトウェア株式会社でのエンジニア経験を経て、Webマーケティング会社を設立。年間1億円以上の広告運用実績を持つ。現在は株式会社クロスリンクにて、派遣会社を中心に自社求人サイトのWeb応募成果向上を支援。自身の運用ノウハウはYouTubeチャンネル「求人広告運用お悩み解決チャンネル」等でも積極的に発信している。

プルネダマイケル（株式会社クロスリンク リクルーティング事業 責任者） 2014年、ラッシュジャパン合同会社に入社。ソーシャル事業部にてゼロから立ち上げたチャンネルで2万人のフォロワーを獲得するなど、ブランド/PR、ECマーケティング分野で活躍。20名規模のマネジメント経験を経て、現在はクロスリンクにてリクルーティング事業を牽引する。

参考：クロスリンクの運営メディアについて

弊社では、採用担当者が直面する課題解決の一助となるよう、運用ノウハウや最新情報をオープンに発信しています。・YouTubeチャンネル「求人広告運用お悩み解決チャンネル」https://www.youtube.com/@%E6%B1%82%E4%BA%BA%E5%BA%83%E5%91%8A%E9%81%8B%E7%94%A8%E3%81%8A%E6%82%A9%E3%81%BF%E8%A7%A3%E6%B1%BA・オウンドメディア「求人広告お悩み解決ナビ」 https://crosslink.jp.net/kyujinnavi/

株式会社クロスリンクについて

AI技術と人の知見を掛け合わせた「ハイブリッド運用」を強みとし、独自開発したAIアルゴリズム（求職者の心理解析、ガイドラインチェック等）を用いて企業の採用課題を解決する求人広告代理店です。会社名：株式会社クロスリンク所在地：神奈川県横浜市港北区新横浜2-5-15 新横浜センタービル2階代表者：代表取締役 江本 亮事業内容：Webマーケティング支援、自社求人サイト構築支援、e-ラーニングサービス運営 他 URL：https://crosslink.jp.net/【セミナーのお申し込み方法】 本セミナーへの参加をご希望の方は、下記専用フォームよりお申し込みください。 お申し込みURL：https://crosslink.jp.net/seminar_indeed_penalty/【本件に関するお問い合わせ先】セミナー運営事務局 お問い合わせフォーム：https://crosslink.jp.net/contact/