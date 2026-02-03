“想いをつむぎ、新しさでつなぐ”Relo Hotels＆Resorts（リロホテルズ＆リゾーツ）の「ゆとりろ磐梯熱海（所在地：〒963-1309 福島県郡山市熱海町熱海5-18）」は、2026年3月31日まで55歳以上の方を含むグループのご宿泊で基本会席プランが25％OFFとなる「磐梯熱海へGoGo旅プラン」を販売いたします。ゆとりろ磐梯熱海 公式サイト：https://yutorelo-bandaiatami.com/ 55歳以上限定プラン：https://x.gd/Ab0Y2

ゆとりろ磐梯熱海は、＜“SAKE”と名水を愉しむ宿＞がコンセプトの温泉宿です。館内にはフィンランドサウナや日本酒を愉しむKAKU-UCHI Barなどリフレッシュいただけるコンテンツをご用意しています。この度、お時間にゆとりのあるシニア世代のお客様から「ゆったり温泉を楽しみたい」「混雑を避けて静かに過ごしたい」といったご要望を多くいただいたことを受け、それらにお応えするため本プランを企画いたしました。本プランはご宿泊グループ内に55歳以上の方が1名でもいらっしゃる場合、割引対象となります。

55歳以上限定プラン

プラン名：【磐梯熱海へGoGo（ゴーゴー）旅プラン】55歳以上は25％OFF！のおトクプラン宿泊期間：～2026年3月31日価格：13,200円～（2名様1室ご利用時の1名様料金）ご予約・詳細：https://x.gd/Ab0Y2

ゆとりろ磐梯熱海

ゆとりろ磐梯熱海｜概要住所：〒963-1309 福島県郡山市熱海町熱海5-18TEL：0570-012-531 部屋数：41室館内設備：卓球・バー・フィンランドサウナ・大浴場・宴会場・会議室アクセス：東北自動車道経由、磐越道磐梯熱海IC下車5分公式サイト：https://yutorelo-bandaiatami.com/ 公式インスタグラム： https://www.instagram.com/yutorelo.bandaiatami/

Relo Hotels＆Resorts（リロホテルズ＆リゾーツ）

“想いをつむぎ新しさでつなぐ”をコンセプトとした、株式会社リロバケーションズが運営するリゾートホテル・旅館グループ。「ゆとりろ」「風雅」「天翠」など、個性的なホテル・旅館を全国45か所以上で展開。

公式インスタグラム：https://www.instagram.com/relo_hotelsresorts/公式Ⅹ：https://x.com/Relo_hotels公式サイト: https://relohotels.com/

株式会社リロバケーションズ -人と地域を豊かに― 人生に煌めく旅を！□所 在 地 : 〒160-0022 東京都新宿区新宿5-17-9TEL：03-6630-7970 FAX：03-6630-7971□公式サイト：https://relovacations.com/□設 立 : 2004年10月 □資 本 金 : 50百万円□事業内容 : 会員制事業/ホテル・旅館運営事業/マンション管理事業/ホテル総合支援サービス事業□代 表 者 : 代表取締役社長 田村 佳克運営施設ポータルサイト：https://relohotels.com/

