有機肥料メーカーの大成農材株式会社(本社：広島市中区、代表取締役社長：杉浦 朗)は、2025年6月より、三原市大和町にて自社有機肥料を使用した白ネギの栽培を約4反(1,200坪)の面積で開始しました。

2026年1月下旬より、極太で糖度15度を超える甘さと旨味が特徴の、ブランドネギ「だいわねぎ白竜」の販売を開始します。





だいわねぎ白竜圃場









【白竜伝説の里でネギをブランディング】

「だいわねぎ白竜」の畑は、標高300メートルの山間部にあり、地域には昔から伝わる白竜伝説があり、伝説の中に登場する艶やかに天に昇る白竜のように、白く太くがっしりと締まったネギから「だいわねぎ白竜」と名付けました。

オリジナルの書体でロゴも制作、ラベルやパッケージに使用しブランディングにも力を入れています。地元道の駅、広島県内JAの産直で販売を行い、SNSを活用し地元ブランドとして全国へ発信していく予定です。





だいわねぎ白竜ブランドロゴ









【栽培へのこだわりと地域への思い】

大成農材は40年にわたり、魚を原料とした有機肥料の製造に携わり、国内で水揚げされた魚から抽出したエキスをその原料としています。この有機肥料は、魚が持つ旨味成分のグルタミン酸等のアミノ酸が豊富で、特に農産物の味が良くなると全国の生産者から定評があるのが特徴です。また地元の牡蠣殻を使った有機石灰と独自の有用微生物資材を投入し、近年の猛暑などの異常気象にも強い土作りを行っています。西日本は青ネギの需要が多く、白ネギの栽培は全国的に見ても少ないのが現状です。そうした中で、反収の取れる白ネギを、味や見た目のインパクトでブランド化し、増え続ける耕作放棄地の有効活用と地域活性につなげたいという想いから、本ブランドの栽培に取り組んでいます。





だいわねぎ白竜









【だいわねぎ白竜の特長】

白ネギは、軟白と言われる白身が25～30cmで細長い見た目である一方、だいわねぎ白竜は軟白の部分は短いですが、極太で締まっているのが特徴。また糖度も時期により差はありますがおおむね15度以上と高糖度。加熱することにより更に甘味と旨味とトロ味が増します。

一般的に白ネギは皮をむいた状態での販売がほとんどですが、関東などでは泥ネギと呼ばれる、鮮度が長く保たれる土付きで販売する予定です。





軟白は短いが極太の白ネギです









【製品概要】

商品名 ： 「だいわねぎ白竜」

販売 ： JA産直、道の駅

発売予定： 2026年1月下旬～

価格 ： 400円(税込)

URL ： https://www.instagram.com/hakuryu_negi/









【今後の展開】

今年は県内での販売をメインに行いますが、今後は自社ECサイトから県外への発送も行う予定です。また、スタートの今年は初夏に定植し12月～3月頃までの収穫ですが、今後は面積の拡大と通年の出荷を計画しています。









【会社概要】

名称 ： 大成農材株式会社

所在地： 〒730-0017 広島県広島市中区鉄砲町7-8

URL ： https://taiseinozai.co.jp