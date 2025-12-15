¥«¥é¥Õ¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ーMMORPG¡Ø¸¸ÁÛ¿À°è Echo of Cube¡ÙÀµ¼°¥µー¥Ó¥¹³«»Ï¡ª
12·î15Æü¡Ê·î¡Ë16¡§00¤è¤ê¡¢¡Ø¸¸ÁÛ¿À°è Echo of Cube¡Ù¤ÎÀµ¼°¥µー¥Ó¥¹¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£Àµ¼°¥µー¥Ó¥¹µÇ°¤È¤·¤Æ¡¢¥¹¥¿ー¥È¥À¥Ã¥·¥å¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò´ü´Ö¸ÂÄê³«ºÅÃæ¡ª¡ªÆÃÊÌ¤ÊÎÏ¤ò»ý¤Ã¤¿¡Öµ¯¸»¤Î»È¼Ô¡×¤È¤·¤Æ¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î¡Ö¸¸¿À¡×¤¿¤Á¤¬ÂÔ¤Ä¹Âç¤Ç¸¸ÁÛÅª¤ÊÀ¤³¦¤Ø¤ÈÎ¹Î©¤Á¤Þ¤·¤ç¤¦¢ö
**¡ÚÀµ¼°¥µー¥Ó¥¹³«»Ï¤Î¾ÜºÙ¡Û**https://genshin-eoc.moonrabi.jp/notice/detail.php?news_id=12886&news_type=1
¥¹¥¿ー¥È¥À¥Ã¥·¥å¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¡ª
Àµ¼°¥µー¥Ó¥¹³«»Ï¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¥¹¥¿ー¥È¥À¥Ã¥·¥å¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£À»ÅÔ¥Ê¥Ç¥£¥¢¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö¡ãÂçÃÏ¤Î½÷¿À¡ä¥¬¥¤¥¢¡×¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤ë¤³¤È¤ÇËèÆü¥Üー¥Ê¥¹¤¬³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¡¢¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÎÀöÎý¤ËÉ¬Í×¤ÊÈñÍÑ¤¬¥¼¥í¤Ë¤Ê¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤Ê¤¿¤Ç¤âµ¤·Ú¤ËÍ·¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢Ê³¤Ã¤Æ¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
**¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¾ÜºÙ¡Û**https://genshin-eoc.moonrabi.jp/notice/detail.php?news_id=12887&news_type=4
¥¹¥¿ー¥È¥À¥Ã¥·¥å¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³«ºÅ¡ª
Àµ¼°¥µー¥Ó¥¹³«»Ï¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¥¹¥¿ー¥È¥À¥Ã¥·¥å¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£´ü´ÖÃæ¤Ë¡¢»ØÄê¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Þ¤Ç¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ò°éÀ®¤¹¤ë¤ÈÆÃÊÌ¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¡ª
**¡Ú¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¾ÜºÙ¡Û**https://genshin-eoc.moonrabi.jp/notice/detail.php?news_id=12888&news_type=5
¿·µ¬ÅÐÏ¿¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³«ºÅ¡ª
½é¤á¤Æ¥²ー¥à¤òÍ·¤ÖÊý¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¤ªÆÀ¤Ê¿·µ¬ÅÐÏ¿¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥²ー¥à¤Ë¥í¥°¥¤¥ó¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¸¸¿À¡Ö¥¬¥¤¥¢¡×¤òÃç´Ö¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¡Ö¥¬¥¤¥¢¡¦µ¯¸»¤Î¸°¡ú¡×¤Ê¤É¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
**¡Ú¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¾ÜºÙ¡Û**https://genshin-eoc.moonrabi.jp/notice/detail.php?news_id=12889&news_type=5
¥¢¥¤¥Æ¥à¥âー¥ëºÇ¿·¾ðÊó
Àµ¼°¥µー¥Ó¥¹³«»Ï¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¥¹¥¿ー¥È¥À¥Ã¥·¥å¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Ê³Æ¼ï¤ªÆÀ¤ÊBOX¤ÎÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Æú¿§¥ëー¥ì¥Ã¥È¤Ç¤Ï½÷ÀÍÑ¥¢¥Ð¥¿ー¡Ö¥¹¥Æ¥é¥á¥¤¥¸¥É¥ì¥¹¡×¤ä¸¸¿À¡Ö¥¯¥í¥Î¥¹¡×¤Ê¤É¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
**¡Ú¥¢¥¤¥Æ¥à¥âー¥ë¾ðÊó¤Î¾ÜºÙ¡Û**https://genshin-eoc.moonrabi.jp/notice/detail.php?news_id=12890&news_type=6
**¡Ú¸¸¿À¾ðÊó¤Î¾ÜºÙ¡Û**https://genshin-eoc.moonrabi.jp/notice/detail.php?news_id=12891&news_type=6
**¢¡¥¿¥¤¥È¥ë³µÍ×**¥¿¥¤¥È¥ë¡§¸¸ÁÛ¿À°è Echo of Cube¥¸¥ã¥ó¥ë¡§¥«¥é¥Õ¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ーMMORPGÂÐ±þ´Ä¶¡§PC¡ÊWindows¡Ë³«È¯²ñ¼Ò¡§X-LEGEND Entertainment Corp.²Á³Ê¡§´ðËÜ¥×¥ì¥¤ÌµÎÁ(¥¢¥¤¥Æ¥àÈÎÇäÀ©)
**¢¡¸ø¼°¾ðÊó****¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§**https://member.moonrabi.jp/sc/?ad=EoC_PRESS**¸ø¼°X¡§**https://x.com/geneco_PR**¸ø¼°Discord¡§**https://discord.gg/tSrGbYKsmN
**¥³¥Ôー¥é¥¤¥È¡§**© 2020 - 2025 MoonRabbit Corporation.© 2020 - 2025 X-LEGEND Entertainment Corp. All Rights Reserved.