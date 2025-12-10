「健康マスター検定協会設立10周年記念 第23回セミナー」来年1月14日ランチタイムに開催。あの杉田かおるさんも登場！
今回のセミナーは、先に実施した協会設立10周年記念「『【健検】はドラマだ！健検“ちょっといい話”
大募集』の５名の受賞者と３名の審査員のみなさまに登場していただき、受賞作に込められた
健康マスターとしての取組み、活動のご紹介や「健検/健康マスターの活用」をテーマに意見交換を
行い、今後の健康マスターのみなさまの活動のヒントを探り、それを盛り上げていきたいと考えます。
【主催】健康マスター検定協会（一般社団法人日本健康生活推進協会）
【開催日時】 2026年1月14日（水）12時～13時10分（予定）
【開催形式】 zoom によるオンライン
【全体テーマ】 「健検」「健康マスター」の学びと資格、その活用の可能性を探る
【内容】（1） 協会設立10周年にあたり～募集審査講評 協会大谷理事長
（2） 『健検“ちょっといい話” 大募集』受賞者への受賞インタビュー
ノンフィクション部門受賞者；＜最優秀賞＞ 布 弘志 様
＜優秀賞＞ 廣谷 芳彦 様、水野 雅浩 様、藤田 雅 様
フィクション部門受賞者；＜最優秀賞＞ 鈴木 博子 様
インタビュアー；杉田 かおる 氏（俳優/健康マスター名誉リーダー）
西根 英一 氏（協会理事/事業構想大学院大学特任教授）
（3） トークセッション “知識と資格、その先へ”～「健検」「健康マスター」活用の可能性を探る
上記受賞者（５名）、審査員（杉田様、西根様、大谷理事長）
モデレーター；協会中島専務理事
【参加費】 無料
本セミナーへのご参加は、以下よりお申込みください。（申込締切；26年１月12日）
⇒ https://kenken.or.jp/certification/seminar2#aniv
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336612&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336612&id=bodyimage2】
配信元企業：一般社団法人 日本健康生活推進協会
