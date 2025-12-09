¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚµþÅÔ¿åÂ²´Û¡Û¥Ú¥ó¥®¥ó¤¿¤Á¤Î´Ø·¸À¤òºÇ¿·ÈÇ¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È!¡ÖµþÅÔ¥Ú¥ó¥®¥óÁê´Ø¿Þ2026¡×¤ò¸ø³«
µþÅÔ¿åÂ²´Û¤æ¤«¤ê¤ÎÃøÌ¾¿Í¤«¤é¤ÎÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¤â¸ø³«
µþÅÔ¿åÂ²´Û¡Ê½êºßÃÏ¡§µþÅÔ»Ô²¼µþ¶è¡¢»ÙÇÛ¿Í¡§ºäÌî °ìµÁ¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯12·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ê¡¢¥Ú¥ó¥®¥ó¤Î¸ÄÀ¤ä´Ø·¸À¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¡ÖµþÅÔ¥Ú¥ó¥®¥óÁê´Ø¿Þ2026¡×¤ÎÆÃÀß¥µ¥¤¥È¸ø³«¤ª¤è¤Ó¡¢´ÛÆâÅ¸¼¨¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Ú¥ó¥®¥óÁê´Ø¿Þ¡×¢¨1¤Ï¡¢¿Í´Ö¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¸ÄÀ¤ä¼Ò²ñÀ¤ò»ý¤Ä¥Ú¥ó¥®¥ó¤ÎÀ¸ÂÖ¤ä¡¢Ç¯¡¹ÊÑ¤ï¤ë¥Ú¥ó¥®¥óÆ±»Î¤ä»ô°é¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¿¤Á¤È¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê´Ø·¸À¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤Î»×¤¤¤«¤é¡¢2018Ç¯¤«¤éÀ©ºî¤·¡¢º£Ç¯¤Ç8²óÌÜ¤Î¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
µþÅÔ¿åÂ²´Û¤ÇÊë¤é¤¹50±©¤Î¥±¡¼¥×¥Ú¥ó¥®¥ó¤Î¹ÔÆ°¤ò»ô°é¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬Æü¡¹´Ñ»¡¤·¡¢¸ÄÀ¤äÎø°¦´Ø·¸¤ÎÊÑ²½¤Ê¤É¤ò¤Þ¤È¤á¤¿ºÇ¿·¾ðÊó¤òÂç·¿¥Ñ¥Í¥ë¤ÇÅ¸¼¨¤·¤Þ¤¹¡£¿Æ»Ò¡¦·»Äï¤È¤¤¤Ã¤¿²È·Ï¿Þ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¸«¤¿ÌÜ¤äÀ³Ê¡¢¥×¡¼¥ë¤Î¹¥¤·ù¤¤¤Ê¤É³Æ¸ÄÂÎ¤Î¾Ò²ð¤Î¤Û¤«¡¢¸òÍ§´Ø·¸¤ä¥«¥Ã¥×¥ë¤ÎÊÑÁ«¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï»ô°é¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤â´Þ¤á¤¿¥Ú¥ó¥®¥ó¤¿¤Á¤Î´Ø·¸¤òÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯É½¸½¤·¤¿Áê´Ø¿Þ¤Ç¤¹¡£
º£Ç¯¤Ï¡¢2022Ç¯¤ËµþÅÔ¿åÂ²´Û¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡Ö¤ì¤¤¡ÊÎäÀôÄÌ¤ê¡Ë¢¨2¡×¤È¡Ö¤ß¤Ö¡Ê¿ÑÀ¸ÀîÄÌ¤ê¡Ë¡×¤Ë¤½¤ì¤¾¤ìÈà»á¤¬¤Ç¤¡¢2ÁÈ¤Î½é¥«¥Ã¥×¥ë¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¤¯¤ë¤Þ¡Ê¼Ö²°Ä®ÄÌ¤ê¡Ë¡×¤òÃæ¿´¤Ë¡¢2¤Ä¤Î»°³Ñ´Ø·¸¤¬Æ±»þ¤Ë¿Ê¹Ô¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÎãÇ¯°Ê¾å¤ËÂ¿ÍÍ¤Ê´Ø·¸À¤¬¸«¤É¤³¤í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿º£Ç¯¤Ï¡¢ÂçÁÒ »ÎÌç»á¡¢¤µ¤«¤Ê¤Î¤ª¤Ë¤¤¤µ¤ó ¤«¤ï¤Á¤ã¤ó»á¡¢¤Þ¤Ä¤ª¤ë¤«»á¤È¤¤¤Ã¤¿µþÅÔ¿åÂ²´Û¤æ¤«¤ê¤ÎÃøÌ¾¿Í¤«¤é¤â¡¢¥Ú¥ó¥®¥ó¤¿¤Á¤Îµ¤¤Ë¤Ê¤ë´Ø·¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£²áµî¤ÎÁê´Ø¿Þ¤È¸«Èæ¤Ù¤¿¤ê¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥Ú¥ó¥®¥ó¤¿¤Á¤Î¤è¤¦¤¹¤ò´Ñ»¡¤·¤¿¤ê¤·¤Ê¤¬¤é¡¢3Ì¾¤«¤é¤Î»ëÅÀ¤â¤¢¤ï¤»¤Æ¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢±©¤Ë¤Ä¤¤¤¿¥«¥é¡¼¥Ð¥ó¥É¤Ç¸ÄÂÎ¼±ÊÌ¤¬¤Ç¤¤ë¥¦¥§¥Ö¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡Ö¤Ú¤ó¤¿¤´¤ó¡×¢¨3¤â¥Ú¥ó¥®¥ó¾ðÊó¤ò¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£Áê´Ø¿Þ¤ÈÊ»¤»¤Æ¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¥Ú¥ó¥®¥ó´Ñ»¡¤¬¤è¤ê°ìÁØ³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¸«¤ì¤Ð¸«¤ë¤Û¤É¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡ÖµþÅÔ¥Ú¥ó¥®¥óÁê´Ø¿Þ2026¡×¡£¤¼¤Ò¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥Ú¥ó¥®¥ó¤òÃµ¤·¤ËµþÅÔ¿åÂ²´Û¤Ø¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨1¡Ö¥Ú¥ó¥®¥óÁê´Ø¿Þ¡×¤Ï¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹ÉÔÆ°»º³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¢¨2 ¥«¥Ã¥³Æâ¤Ï¥Ú¥ó¥®¥ó¤ÎÌ¾Á°¤ÎÍ³Íè¤È¤Ê¤Ã¤¿µþÅÔ¤ÎÄÌ¤ê¤ÎÌ¾Á°¡£
¢¨3 µþÅÔ¥Ú¥ó¥®¥ó¸ÄÂÎ¼±ÊÌ¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö¤Ú¤ó¤¿¤´¤ó¡×¡Êhttps://www.kyoto-aquarium.com/pentagon/¡Ë
1. ¡ÖµþÅÔ¥Ú¥ó¥®¥óÁê´Ø¿Þ2026¡×¥µ¥¤¥È¸ø³«¡¢´ÛÆâÅ¸¼¨´ë²è³µÍ×
»ô°é¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤è¤ëÆü¡¹¤Î´Ñ»¡¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¥Ú¥ó¥®¥ó¤Î¿Æ»Ò¡¢·»Äï¡¢É×ÉØ´Ø·¸¤Î¤Û¤«¡¢À³Ê¤Î°ã¤¤¡¢¥×¡¼¥ë¤Î¹¥¤·ù¤¤¡¢Îø°¦´Ø·¸¤ÎÊÑ²½¤Ê¤É¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¡ÖµþÅÔ¥Ú¥ó¥®¥óÁê´Ø¿Þ2026¡×¤ÎÆÃÀß¥µ¥¤¥È¸ø³«¤È´ÛÆâÅ¸¼¨¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£¡ÖÃë¥É¥éÊÂ¤ß¤ÎÊ£»¨¤µ¡×¡¢¡Ö¥Ú¥ó¥®¥ó´Ø·¸¤âÂçÊÑ¡×¡¢¡Ö¤º¤Ã¤È¸«¤Æ¤¤¤é¤ì¤ë¡×¤Ê¤É¡¢¤½¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê´Ø·¸À¤ËËèÇ¯SNS¤ÇÂ¿¤¯¤Î´¶ÁÛ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Å¸¼¨³«»Ï¡§2025Ç¯12·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë¸áÁ°10»þ
Å¸¼¨¾ì½ê¡§1³¬¡Ö¥Ú¥ó¥®¥ó¡×¥¨¥ê¥¢¤ÎÆ¶·¢
ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§¡ÚÆüËÜ¸ìÈÇ¡Û
https://www.kyoto-aquarium.com/sokanzu/
¡Ú±Ñ¸ìÈÇ¡Û
https://www.kyoto-aquarium.com/sokanzu/en/2026/
¢¨ ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ï´ÛÆâ¤ÎÅ¸¼¨³«»Ï¤ÈÆ±»þ¤Ë¸ø³«Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¢¨ ´ÛÆâ¤ÎÅ¸¼¨¤ÏÆüËÜ¸ìÈÇÁê´Ø¿Þ¤Î¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖµþÅÔ¥Ú¥ó¥®¥óÁê´Ø¿Þ2026¡×¤Î¸«¤É¤³¤í
¡¤ª¤¸Àì¡Ö¤ì¤¤¡×¤ÎÎø¤¬¤Ä¤¤¤ËÀ®½¢!
2022Ç¯¤ËµþÅÔ¿åÂ²´Û¤ÇÃÂÀ¸¤·¤¿¡Ö¤ì¤¤¡×¤¬¤Ï¤¸¤á¤Æ¥«¥Ã¥×¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤ªÁê¼ê¤Ï¡Ö¤ä¤Ê¤®¡ÊÌøÇÏ¾ìÄÌ¤ê¡Ë¡×¤Ç¤¹¡£ºòÇ¯¤Ï¡¢¡Ö¤ª¤¤¤±¡Ê¸æÃÓÄÌ¤ê¡Ë¡×¤È¡Ö¤ê¤ç¤¦¡ÊÎ¾ÂØÄ®ÄÌ¤ê¡Ë¡×¤Î¡È¤ª¤¸¥Ú¥ó¥®¥ó¡É¤Ë»×¤¤¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¿¡Ö¤ì¤¤¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï¡Ö¤ä¤Ê¤®¡×¤È¤ÎÎø¤ò¼Â¤é¤»14ºÐº¹¤Î¥«¥Ã¥×¥ë¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Õ¤¿¤ê¤ÎÎøÌÏÍÍ¤ò¤¼¤Ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¡Ö¤ß¤Ö¡×¤È¡Ö¤»¤ó¡ÊÀéËÜÄÌ¤ê¡Ë¡×¥«¥Ã¥×¥ëÀ®Î©
2022Ç¯¤ËµþÅÔ¿åÂ²´Û¤ÇÃÂÀ¸¤·¤¿¡Ö¤ß¤Ö¡×¤â¡¢º£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤Î¥«¥Ã¥×¥ëÀ®Î©¤Ç¤¹¡£¤ªÁê¼ê¤Ï¡¢¾®´é¤Ç¤¤ê¤Ã¤È¤·¤¿´éÎ©¤Á¤¬ÆÃÄ§¤Î¡Ö¤»¤ó¡×¡£°ìÊý¤Ç¡¢¥±¥ó¥«¤¬¼å¤¯¼ã´³Íê¤ê¤Ê¤¤°ìÌÌ¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢»ô°é¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï2±©¤Îº£¸å¤Î´Ø·¸À¤ò¾¯¤·¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤»¤ó¡×¤È¡Ö¤ß¤Ö¡×¤¬½çÄ´¤Ë°¦¤ò°é¤á¤ë¤Î¤«¡¢º£¸å¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
£¡Ö¤¯¤ë¤Þ¡×¤ò¼è¤ê´¬¤¯´Ø·¸À¤«¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤
ºòÇ¯¡¢¡Ö¤¦¤á¡ÊÇß¾®Ï©ÄÌ¤ê¡Ë¡×¡Ö¤¿¤±¡ÊÃÝ²°Ä®ÄÌ¤ê¡Ë¡×É×ÉØ¤ÎÎ¾Êý¤ÈÅº¤¤¿²¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÈùÌ¯¤Ê»°³Ñ´Ø·¸¤À¤Ã¤¿¡Ö¤¯¤ë¤Þ¡×¡£µ¤¤Å¤±¤Ð¡Ö¤¿¤±¡×¤È¤Î´Ø·¸¤Ï¾ÃÌÇ¤·¡¢¿·¤¿¤ËËâÀ¥Ú¥ó¥®¥ó¤³¤È¡Ö¤Ý¤ó¡ÊÀèÅÍÄ®ÄÌ¤ê¡Ë¡×¤ÈÃçÎÉ¤·¤Ë¡£¤·¤«¤·¡¢¡Ö¤Ý¤ó¡×¤Ï¡Ö¤¯¤ë¤Þ¡×°Ê³°¤Ë¤â¡Ö¤¿¤³¡ÊÂýÌô»ÕÄÌ¤ê¡Ë¡×¤Î²È¤Ë¤âÆüÂØ¤ï¤ê¤Ç¤¢¤½¤Ó¤Ë¤¤¤¯¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£Ê£»¨¤Ê´Ø·¸¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ê¡Ö¤¯¤ë¤Þ¡×¤È¤½¤Î¼þ°Ï¤Î´Ø·¸À¤ÎÊÑ²½¤Ë¤â¤´ÃíÌÜ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
2. ¡ÖµþÅÔ¥Ú¥ó¥®¥óÁê´Ø¿Þ2026¡×¤ÎÆÃÊÌÆ°²è¤òYouTube¤ÈTikTok¤Ç¸ø³«
ºÇ¿·ÈÇ¤ÎÁê´Ø¿Þ¤Î¤Ê¤«¤«¤é¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥Ú¥ó¥®¥ó¤Î´Ø·¸À¤ò3¤Ä¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¡¢YouTube¤ÈTikTok¤Ç¥·¥ç¡¼¥È¹¹ðÆ°²è¤ò´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¸ø³«¤·¤Þ¤¹¡£
¥·¥ç¡¼¥ÈÆ°²è¤Ç»þ´Ö¤òÍÏ¤«¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ê¿Í¤Ï¡¢¤½¤Î»þ´Ö¤ÇµþÅÔ¿åÂ²´Û¤òË¬¤ì¤Æ¡¢¥Ú¥ó¥®¥ó¤¿¤Á¤ò´Ñ»¡¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡£
·ÇºÜ´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Á2026Ç¯2·î1Æü¡ÊÆü¡Ë
¸ø³«Àè¡§¡µþÅÔ¿åÂ²´Û¸ø¼°YouTube
https://www.youtube.com/user/AquariumKyoto
¢µþÅÔ¿åÂ²´Û¸ø¼°TikTok
https://www.tiktok.com/@kyoto_aquarium_
3. µþÅÔ¿åÂ²´Û¤Ë¤æ¤«¤ê¤Î¤¢¤ëÊý¤ËÊ¹¤¯!µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥Ú¥ó¥®¥ó´Ø·¸¥Ý¥¤¥ó¥È
µþÅÔ¿åÂ²´Û¤Ë¤æ¤«¤ê¤Î¤¢¤ë3Ì¾¤ÎÃøÌ¾¿Í¤Ë¡ÖµþÅÔ¥Ú¥ó¥®¥óÁê´Ø¿Þ2026¡×¤ÎÃæ¤«¤éµ¤¤Ë¤Ê¤ë´Ø·¸À¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¥Ú¥ó¥®¥óÆ±»Î¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»ô°é¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤â´¬¤¹þ¤ó¤ÀÂ¿ÍÍ¤Ê´Ø·¸À¤È¤È¤â¤Ë¡¢3Ì¾¤¬ÃíÌÜ¤¹¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤µ¤«¤Ê¤Î¤ª¤Ë¤¤¤µ¤ó ¤«¤ï¤Á¤ã¤ó»á¤È¤Þ¤Ä¤ª¤ë¤«»á¤Ë¤è¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¤¥é¥¹¥È¤òµþÅÔ¿åÂ²´Û¸ø¼°X¤Ç¸ø³«Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¡¦ÂçÁÒ »ÎÌç¤µ¤ó¤Îµ¤¤Ë¤Ê¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È
¥Ú¥ó¥®¥ó¤¿¤Á¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´Ø·¸À¤Ë¥¯¥®¥Å¥±!¡Ö¤·¤¸¤ç¤¦¡Ê»Í¾òÄÌ¤ê¡Ë¡×¤Ï²áµî¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬º£¤Ç¤Ï¡ÈºÊ¤Î¤¢¤È¤ò¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¯¡É¥¿¥¤¥×¤Ë¡£¿Í´Ö¤Ç¤â¥Ú¥ó¥®¥ó¤Ç¤âºÊ¤òÎ©¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬±ßËþ¤ÎÈë·í¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«!?
ËÍ¤¿¤ÁÉ×ÉØ¤Ï¡¢²¿¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡Ö¤¯¤¸¤ç¤¦¡Ê¶å¾òÄÌ¤ê¡Ë¡×¤È¡Ö¤¸¤å¤¦¤¸¤ç¤¦¡Ê½½¾òÄÌ¤ê¡Ë¡×¤Î½ÏÇ¯É×ÉØ¤ËÆ´¤ì¤Þ¤¹¡£¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤¿¤Ã¤Æ¤âÃçÎÉ¤¯¤¤¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¤Þ¤ó¡ÊËü¼÷»ûÄÌ¤ê¡Ë¡×¤Î»Ò°é¤Æ¤¬¤Ç¤¤ë¤ä¤µ¤·¤¤ÃË¤Ë¤âÆ´¤ì¤Þ¤¹¡£
¢ãÂçÁÒ »ÎÌç¢ä
µþÅÔ½Ð¿È¡¢¥â¥Ç¥ë¡¦ÇÐÍ¥¡£KBSµþÅÔ¤ÇÊüÁ÷Ãæ¤Î´§ÈÖÁÈ¡ÖµþÊë»ÎÌç¡×¤ÇÅö´Û¤òË¬Ìä¡£µÙ¤ß¤ÎÆü¤Ë¤Ï¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¤ËË¬¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¼«Á³¤È¤¤¤¤â¤Î¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢Åö´Û¤Î¥Ú¥ó¥®¥óÁê´Ø¿Þ¤Ë¤â´Ø¿´¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¦¤µ¤«¤Ê¤Î¤ª¤Ë¤¤¤µ¤ó ¤«¤ï¤Á¤ã¤ó¤Îµ¤¤Ë¤Ê¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È
¡ÖµþÅÔ¥Ú¥ó¥®¥óÁê´Ø¿Þ¡×¤òËèÇ¯ÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ËâÀ¤Î½÷¤À¤Ã¤¿¡Ö¤Æ¤é¡Ê»ûÄ®ÄÌ¤ê¡Ë¡×¤¬ÃúÇ«¤ÊÊë¤é¤·¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¥â¥Æ¥â¥Æ¤À¤Ã¤¿¡Ö¤ê¤ç¤¦¡×¤¬¤ª¤¸Í§¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¥×¡¼¥ëÄÌ¤¤¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¤Þ¤ë¤ÇÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¤Î¥»¥«¥ó¥É¥·¡¼¥º¥ó¤ò´Ñ¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ç³Ú¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¢ã¤µ¤«¤Ê¤Î¤ª¤Ë¤¤¤µ¤ó ¤«¤ï¤Á¤ã¤ó¢ä
¤µ¤«¤Ê¤¿¤Á¤Î¡È¥ª¥â¥í¤¤¡ÉÀ¸ÂÖ¤ä³¤¤ÎÂçÀÚ¤µ¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤Î¤ä¤µ¤·¤¤ÁÛÁüÎÏ¤ò°é¤Æ¤ë³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Åö´Û¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤â»Ê²ñ¤È¤·¤ÆÂ¿¿ôÅÐÃÅ¡£¥Ú¥ó¥®¥óÁê´Ø¿Þ¤ÎÊ×Îò¤òËèÇ¯ÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¦¤Þ¤Ä¤ª¤ë¤«¤µ¤ó¤Îµ¤¤Ë¤Ê¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È
¥ª¥¹¤Î¡Ö¤·¤ó¤Þ¤Á¡Ê¿·Ä®ÄÌ¤ê¡Ë¡×¡¢¡Ö¤¨¤Ó¤¹¡Ê°ÐÀîÄÌ¤ê¡Ë¡×¤ò¥È¥ê¥³¤Ë¤¹¤ë»ô°é¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¦Æ£ËÜ¤µ¤ó¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥·¥ã¥ó¤Ö¤ê¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤®¤Þ¤¹¡Ä!2±©¤È¤â¤ª²Ç¤µ¤ó¤âÈà½÷¤â¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Æ£ËÜ¤µ¤ó¤Ë¥¾¥Ã¥³¥ó¡Ä!?Eternal forever ultra LOVE...¥ª¥¹¥Ú¥ó¥®¥ó¡È¤À¤±¡É¤Ë¥â¥Æ¤ë¤Î¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤®¤Þ¤¹¡£
¢ã¤Þ¤Ä¤ª¤ë¤«¢ä
Ì¡²è²È¡¢¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¡£´ØÀ¾ºß½»¤Ç¤¤¤¤â¤Î¹¥¤¤Î¤¿¤á¡¢ÅÙ¡¹µþÅÔ¿åÂ²´Û¤Ë¤´Íè´Û¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£»ÐËå´Û¡¦¤¹¤ß¤À¿åÂ²´Û¤Î¥Ú¥ó¥®¥ó¤Î´Ø·¸À¤òÉÁ¤¤¤¿¡Ö²¼Ä®¥Ú¥ó¥®¥óÊª¸ì¡×¤ÎÃø¼Ô¡£
4. ¡ÖµþÅÔ¥Ú¥ó¥®¥óÁê´Ø¿Þ2026¡×¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ëÈ¯Çä
¥Ú¥ó¥®¥óÁê´Ø¿Þ2026¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿A4¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬º£Ç¯¤âÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£µþÅÔ¿åÂ²´Û¤È¤¹¤ß¤À¿åÂ²´Û¤ÎÁê´Ø¿Þ¤¬Î¾ÌÌ¤Ç¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤ª»Å»ö¤äÊÙ¶¯¤ÎÂ©È´¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤·¤Æ¤¼¤Ò¤´³èÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÈÎÇä³«»Ï¡§2025Ç¯12·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë
ÈÎÇä¾ì½ê¡§1³¬¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¥·¥ç¥Ã¥×
ÈÎÇä²Á³Ê¡§440±ß¡ÊÀÇ¹þ¤ß¡Ë
¢¨µþÅÔ¿åÂ²´Û¤Ï¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤¹¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
µþÅÔ¿åÂ²´Û ´ë²è¹Êó¥Á¡¼¥à ¿ù»³¡¦µÈ±Ê
TEL¡§075-354-3116 MAIL¡§press-kyoto@orix-aqua.co.jp
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
µþÅÔ¿åÂ²´Û
https://www.kyoto-aquarium.com
¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹ÉÔÆ°»º ¿åÂ²´Û±¿±Ä»ö¶È
https://www.orix-realestate.co.jp/business/facility_operation/aquarium.html
µþÅÔ¿åÂ²´Û¡Ê½êºßÃÏ¡§µþÅÔ»Ô²¼µþ¶è¡¢»ÙÇÛ¿Í¡§ºäÌî °ìµÁ¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯12·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ê¡¢¥Ú¥ó¥®¥ó¤Î¸ÄÀ¤ä´Ø·¸À¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¡ÖµþÅÔ¥Ú¥ó¥®¥óÁê´Ø¿Þ2026¡×¤ÎÆÃÀß¥µ¥¤¥È¸ø³«¤ª¤è¤Ó¡¢´ÛÆâÅ¸¼¨¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Ú¥ó¥®¥óÁê´Ø¿Þ¡×¢¨1¤Ï¡¢¿Í´Ö¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¸ÄÀ¤ä¼Ò²ñÀ¤ò»ý¤Ä¥Ú¥ó¥®¥ó¤ÎÀ¸ÂÖ¤ä¡¢Ç¯¡¹ÊÑ¤ï¤ë¥Ú¥ó¥®¥óÆ±»Î¤ä»ô°é¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¿¤Á¤È¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê´Ø·¸À¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤Î»×¤¤¤«¤é¡¢2018Ç¯¤«¤éÀ©ºî¤·¡¢º£Ç¯¤Ç8²óÌÜ¤Î¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
º£Ç¯¤Ï¡¢2022Ç¯¤ËµþÅÔ¿åÂ²´Û¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡Ö¤ì¤¤¡ÊÎäÀôÄÌ¤ê¡Ë¢¨2¡×¤È¡Ö¤ß¤Ö¡Ê¿ÑÀ¸ÀîÄÌ¤ê¡Ë¡×¤Ë¤½¤ì¤¾¤ìÈà»á¤¬¤Ç¤¡¢2ÁÈ¤Î½é¥«¥Ã¥×¥ë¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¤¯¤ë¤Þ¡Ê¼Ö²°Ä®ÄÌ¤ê¡Ë¡×¤òÃæ¿´¤Ë¡¢2¤Ä¤Î»°³Ñ´Ø·¸¤¬Æ±»þ¤Ë¿Ê¹Ô¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÎãÇ¯°Ê¾å¤ËÂ¿ÍÍ¤Ê´Ø·¸À¤¬¸«¤É¤³¤í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿º£Ç¯¤Ï¡¢ÂçÁÒ »ÎÌç»á¡¢¤µ¤«¤Ê¤Î¤ª¤Ë¤¤¤µ¤ó ¤«¤ï¤Á¤ã¤ó»á¡¢¤Þ¤Ä¤ª¤ë¤«»á¤È¤¤¤Ã¤¿µþÅÔ¿åÂ²´Û¤æ¤«¤ê¤ÎÃøÌ¾¿Í¤«¤é¤â¡¢¥Ú¥ó¥®¥ó¤¿¤Á¤Îµ¤¤Ë¤Ê¤ë´Ø·¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£²áµî¤ÎÁê´Ø¿Þ¤È¸«Èæ¤Ù¤¿¤ê¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥Ú¥ó¥®¥ó¤¿¤Á¤Î¤è¤¦¤¹¤ò´Ñ»¡¤·¤¿¤ê¤·¤Ê¤¬¤é¡¢3Ì¾¤«¤é¤Î»ëÅÀ¤â¤¢¤ï¤»¤Æ¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢±©¤Ë¤Ä¤¤¤¿¥«¥é¡¼¥Ð¥ó¥É¤Ç¸ÄÂÎ¼±ÊÌ¤¬¤Ç¤¤ë¥¦¥§¥Ö¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡Ö¤Ú¤ó¤¿¤´¤ó¡×¢¨3¤â¥Ú¥ó¥®¥ó¾ðÊó¤ò¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£Áê´Ø¿Þ¤ÈÊ»¤»¤Æ¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¥Ú¥ó¥®¥ó´Ñ»¡¤¬¤è¤ê°ìÁØ³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¸«¤ì¤Ð¸«¤ë¤Û¤É¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡ÖµþÅÔ¥Ú¥ó¥®¥óÁê´Ø¿Þ2026¡×¡£¤¼¤Ò¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥Ú¥ó¥®¥ó¤òÃµ¤·¤ËµþÅÔ¿åÂ²´Û¤Ø¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨1¡Ö¥Ú¥ó¥®¥óÁê´Ø¿Þ¡×¤Ï¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹ÉÔÆ°»º³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¢¨2 ¥«¥Ã¥³Æâ¤Ï¥Ú¥ó¥®¥ó¤ÎÌ¾Á°¤ÎÍ³Íè¤È¤Ê¤Ã¤¿µþÅÔ¤ÎÄÌ¤ê¤ÎÌ¾Á°¡£
¢¨3 µþÅÔ¥Ú¥ó¥®¥ó¸ÄÂÎ¼±ÊÌ¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö¤Ú¤ó¤¿¤´¤ó¡×¡Êhttps://www.kyoto-aquarium.com/pentagon/¡Ë
1. ¡ÖµþÅÔ¥Ú¥ó¥®¥óÁê´Ø¿Þ2026¡×¥µ¥¤¥È¸ø³«¡¢´ÛÆâÅ¸¼¨´ë²è³µÍ×
»ô°é¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤è¤ëÆü¡¹¤Î´Ñ»¡¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¥Ú¥ó¥®¥ó¤Î¿Æ»Ò¡¢·»Äï¡¢É×ÉØ´Ø·¸¤Î¤Û¤«¡¢À³Ê¤Î°ã¤¤¡¢¥×¡¼¥ë¤Î¹¥¤·ù¤¤¡¢Îø°¦´Ø·¸¤ÎÊÑ²½¤Ê¤É¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¡ÖµþÅÔ¥Ú¥ó¥®¥óÁê´Ø¿Þ2026¡×¤ÎÆÃÀß¥µ¥¤¥È¸ø³«¤È´ÛÆâÅ¸¼¨¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£¡ÖÃë¥É¥éÊÂ¤ß¤ÎÊ£»¨¤µ¡×¡¢¡Ö¥Ú¥ó¥®¥ó´Ø·¸¤âÂçÊÑ¡×¡¢¡Ö¤º¤Ã¤È¸«¤Æ¤¤¤é¤ì¤ë¡×¤Ê¤É¡¢¤½¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê´Ø·¸À¤ËËèÇ¯SNS¤ÇÂ¿¤¯¤Î´¶ÁÛ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Å¸¼¨³«»Ï¡§2025Ç¯12·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë¸áÁ°10»þ
Å¸¼¨¾ì½ê¡§1³¬¡Ö¥Ú¥ó¥®¥ó¡×¥¨¥ê¥¢¤ÎÆ¶·¢
ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§¡ÚÆüËÜ¸ìÈÇ¡Û
https://www.kyoto-aquarium.com/sokanzu/
¡Ú±Ñ¸ìÈÇ¡Û
https://www.kyoto-aquarium.com/sokanzu/en/2026/
¢¨ ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ï´ÛÆâ¤ÎÅ¸¼¨³«»Ï¤ÈÆ±»þ¤Ë¸ø³«Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¢¨ ´ÛÆâ¤ÎÅ¸¼¨¤ÏÆüËÜ¸ìÈÇÁê´Ø¿Þ¤Î¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖµþÅÔ¥Ú¥ó¥®¥óÁê´Ø¿Þ2026¡×¤Î¸«¤É¤³¤í
¡¤ª¤¸Àì¡Ö¤ì¤¤¡×¤ÎÎø¤¬¤Ä¤¤¤ËÀ®½¢!
2022Ç¯¤ËµþÅÔ¿åÂ²´Û¤ÇÃÂÀ¸¤·¤¿¡Ö¤ì¤¤¡×¤¬¤Ï¤¸¤á¤Æ¥«¥Ã¥×¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤ªÁê¼ê¤Ï¡Ö¤ä¤Ê¤®¡ÊÌøÇÏ¾ìÄÌ¤ê¡Ë¡×¤Ç¤¹¡£ºòÇ¯¤Ï¡¢¡Ö¤ª¤¤¤±¡Ê¸æÃÓÄÌ¤ê¡Ë¡×¤È¡Ö¤ê¤ç¤¦¡ÊÎ¾ÂØÄ®ÄÌ¤ê¡Ë¡×¤Î¡È¤ª¤¸¥Ú¥ó¥®¥ó¡É¤Ë»×¤¤¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¿¡Ö¤ì¤¤¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï¡Ö¤ä¤Ê¤®¡×¤È¤ÎÎø¤ò¼Â¤é¤»14ºÐº¹¤Î¥«¥Ã¥×¥ë¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Õ¤¿¤ê¤ÎÎøÌÏÍÍ¤ò¤¼¤Ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¡Ö¤ß¤Ö¡×¤È¡Ö¤»¤ó¡ÊÀéËÜÄÌ¤ê¡Ë¡×¥«¥Ã¥×¥ëÀ®Î©
2022Ç¯¤ËµþÅÔ¿åÂ²´Û¤ÇÃÂÀ¸¤·¤¿¡Ö¤ß¤Ö¡×¤â¡¢º£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤Î¥«¥Ã¥×¥ëÀ®Î©¤Ç¤¹¡£¤ªÁê¼ê¤Ï¡¢¾®´é¤Ç¤¤ê¤Ã¤È¤·¤¿´éÎ©¤Á¤¬ÆÃÄ§¤Î¡Ö¤»¤ó¡×¡£°ìÊý¤Ç¡¢¥±¥ó¥«¤¬¼å¤¯¼ã´³Íê¤ê¤Ê¤¤°ìÌÌ¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢»ô°é¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï2±©¤Îº£¸å¤Î´Ø·¸À¤ò¾¯¤·¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤»¤ó¡×¤È¡Ö¤ß¤Ö¡×¤¬½çÄ´¤Ë°¦¤ò°é¤á¤ë¤Î¤«¡¢º£¸å¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
£¡Ö¤¯¤ë¤Þ¡×¤ò¼è¤ê´¬¤¯´Ø·¸À¤«¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤
ºòÇ¯¡¢¡Ö¤¦¤á¡ÊÇß¾®Ï©ÄÌ¤ê¡Ë¡×¡Ö¤¿¤±¡ÊÃÝ²°Ä®ÄÌ¤ê¡Ë¡×É×ÉØ¤ÎÎ¾Êý¤ÈÅº¤¤¿²¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÈùÌ¯¤Ê»°³Ñ´Ø·¸¤À¤Ã¤¿¡Ö¤¯¤ë¤Þ¡×¡£µ¤¤Å¤±¤Ð¡Ö¤¿¤±¡×¤È¤Î´Ø·¸¤Ï¾ÃÌÇ¤·¡¢¿·¤¿¤ËËâÀ¥Ú¥ó¥®¥ó¤³¤È¡Ö¤Ý¤ó¡ÊÀèÅÍÄ®ÄÌ¤ê¡Ë¡×¤ÈÃçÎÉ¤·¤Ë¡£¤·¤«¤·¡¢¡Ö¤Ý¤ó¡×¤Ï¡Ö¤¯¤ë¤Þ¡×°Ê³°¤Ë¤â¡Ö¤¿¤³¡ÊÂýÌô»ÕÄÌ¤ê¡Ë¡×¤Î²È¤Ë¤âÆüÂØ¤ï¤ê¤Ç¤¢¤½¤Ó¤Ë¤¤¤¯¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£Ê£»¨¤Ê´Ø·¸¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ê¡Ö¤¯¤ë¤Þ¡×¤È¤½¤Î¼þ°Ï¤Î´Ø·¸À¤ÎÊÑ²½¤Ë¤â¤´ÃíÌÜ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
2. ¡ÖµþÅÔ¥Ú¥ó¥®¥óÁê´Ø¿Þ2026¡×¤ÎÆÃÊÌÆ°²è¤òYouTube¤ÈTikTok¤Ç¸ø³«
ºÇ¿·ÈÇ¤ÎÁê´Ø¿Þ¤Î¤Ê¤«¤«¤é¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥Ú¥ó¥®¥ó¤Î´Ø·¸À¤ò3¤Ä¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¡¢YouTube¤ÈTikTok¤Ç¥·¥ç¡¼¥È¹¹ðÆ°²è¤ò´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¸ø³«¤·¤Þ¤¹¡£
¥·¥ç¡¼¥ÈÆ°²è¤Ç»þ´Ö¤òÍÏ¤«¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ê¿Í¤Ï¡¢¤½¤Î»þ´Ö¤ÇµþÅÔ¿åÂ²´Û¤òË¬¤ì¤Æ¡¢¥Ú¥ó¥®¥ó¤¿¤Á¤ò´Ñ»¡¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡£
·ÇºÜ´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Á2026Ç¯2·î1Æü¡ÊÆü¡Ë
¸ø³«Àè¡§¡µþÅÔ¿åÂ²´Û¸ø¼°YouTube
https://www.youtube.com/user/AquariumKyoto
¢µþÅÔ¿åÂ²´Û¸ø¼°TikTok
https://www.tiktok.com/@kyoto_aquarium_
3. µþÅÔ¿åÂ²´Û¤Ë¤æ¤«¤ê¤Î¤¢¤ëÊý¤ËÊ¹¤¯!µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥Ú¥ó¥®¥ó´Ø·¸¥Ý¥¤¥ó¥È
µþÅÔ¿åÂ²´Û¤Ë¤æ¤«¤ê¤Î¤¢¤ë3Ì¾¤ÎÃøÌ¾¿Í¤Ë¡ÖµþÅÔ¥Ú¥ó¥®¥óÁê´Ø¿Þ2026¡×¤ÎÃæ¤«¤éµ¤¤Ë¤Ê¤ë´Ø·¸À¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¥Ú¥ó¥®¥óÆ±»Î¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»ô°é¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤â´¬¤¹þ¤ó¤ÀÂ¿ÍÍ¤Ê´Ø·¸À¤È¤È¤â¤Ë¡¢3Ì¾¤¬ÃíÌÜ¤¹¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤µ¤«¤Ê¤Î¤ª¤Ë¤¤¤µ¤ó ¤«¤ï¤Á¤ã¤ó»á¤È¤Þ¤Ä¤ª¤ë¤«»á¤Ë¤è¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¤¥é¥¹¥È¤òµþÅÔ¿åÂ²´Û¸ø¼°X¤Ç¸ø³«Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¡¦ÂçÁÒ »ÎÌç¤µ¤ó¤Îµ¤¤Ë¤Ê¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È
¥Ú¥ó¥®¥ó¤¿¤Á¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´Ø·¸À¤Ë¥¯¥®¥Å¥±!¡Ö¤·¤¸¤ç¤¦¡Ê»Í¾òÄÌ¤ê¡Ë¡×¤Ï²áµî¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬º£¤Ç¤Ï¡ÈºÊ¤Î¤¢¤È¤ò¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¯¡É¥¿¥¤¥×¤Ë¡£¿Í´Ö¤Ç¤â¥Ú¥ó¥®¥ó¤Ç¤âºÊ¤òÎ©¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬±ßËþ¤ÎÈë·í¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«!?
ËÍ¤¿¤ÁÉ×ÉØ¤Ï¡¢²¿¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡Ö¤¯¤¸¤ç¤¦¡Ê¶å¾òÄÌ¤ê¡Ë¡×¤È¡Ö¤¸¤å¤¦¤¸¤ç¤¦¡Ê½½¾òÄÌ¤ê¡Ë¡×¤Î½ÏÇ¯É×ÉØ¤ËÆ´¤ì¤Þ¤¹¡£¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤¿¤Ã¤Æ¤âÃçÎÉ¤¯¤¤¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¤Þ¤ó¡ÊËü¼÷»ûÄÌ¤ê¡Ë¡×¤Î»Ò°é¤Æ¤¬¤Ç¤¤ë¤ä¤µ¤·¤¤ÃË¤Ë¤âÆ´¤ì¤Þ¤¹¡£
¢ãÂçÁÒ »ÎÌç¢ä
µþÅÔ½Ð¿È¡¢¥â¥Ç¥ë¡¦ÇÐÍ¥¡£KBSµþÅÔ¤ÇÊüÁ÷Ãæ¤Î´§ÈÖÁÈ¡ÖµþÊë»ÎÌç¡×¤ÇÅö´Û¤òË¬Ìä¡£µÙ¤ß¤ÎÆü¤Ë¤Ï¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¤ËË¬¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¼«Á³¤È¤¤¤¤â¤Î¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢Åö´Û¤Î¥Ú¥ó¥®¥óÁê´Ø¿Þ¤Ë¤â´Ø¿´¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¦¤µ¤«¤Ê¤Î¤ª¤Ë¤¤¤µ¤ó ¤«¤ï¤Á¤ã¤ó¤Îµ¤¤Ë¤Ê¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È
¡ÖµþÅÔ¥Ú¥ó¥®¥óÁê´Ø¿Þ¡×¤òËèÇ¯ÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ËâÀ¤Î½÷¤À¤Ã¤¿¡Ö¤Æ¤é¡Ê»ûÄ®ÄÌ¤ê¡Ë¡×¤¬ÃúÇ«¤ÊÊë¤é¤·¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¥â¥Æ¥â¥Æ¤À¤Ã¤¿¡Ö¤ê¤ç¤¦¡×¤¬¤ª¤¸Í§¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¥×¡¼¥ëÄÌ¤¤¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¤Þ¤ë¤ÇÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¤Î¥»¥«¥ó¥É¥·¡¼¥º¥ó¤ò´Ñ¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ç³Ú¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¢ã¤µ¤«¤Ê¤Î¤ª¤Ë¤¤¤µ¤ó ¤«¤ï¤Á¤ã¤ó¢ä
¤µ¤«¤Ê¤¿¤Á¤Î¡È¥ª¥â¥í¤¤¡ÉÀ¸ÂÖ¤ä³¤¤ÎÂçÀÚ¤µ¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤Î¤ä¤µ¤·¤¤ÁÛÁüÎÏ¤ò°é¤Æ¤ë³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Åö´Û¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤â»Ê²ñ¤È¤·¤ÆÂ¿¿ôÅÐÃÅ¡£¥Ú¥ó¥®¥óÁê´Ø¿Þ¤ÎÊ×Îò¤òËèÇ¯ÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¦¤Þ¤Ä¤ª¤ë¤«¤µ¤ó¤Îµ¤¤Ë¤Ê¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È
¥ª¥¹¤Î¡Ö¤·¤ó¤Þ¤Á¡Ê¿·Ä®ÄÌ¤ê¡Ë¡×¡¢¡Ö¤¨¤Ó¤¹¡Ê°ÐÀîÄÌ¤ê¡Ë¡×¤ò¥È¥ê¥³¤Ë¤¹¤ë»ô°é¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¦Æ£ËÜ¤µ¤ó¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥·¥ã¥ó¤Ö¤ê¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤®¤Þ¤¹¡Ä!2±©¤È¤â¤ª²Ç¤µ¤ó¤âÈà½÷¤â¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Æ£ËÜ¤µ¤ó¤Ë¥¾¥Ã¥³¥ó¡Ä!?Eternal forever ultra LOVE...¥ª¥¹¥Ú¥ó¥®¥ó¡È¤À¤±¡É¤Ë¥â¥Æ¤ë¤Î¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤®¤Þ¤¹¡£
¢ã¤Þ¤Ä¤ª¤ë¤«¢ä
Ì¡²è²È¡¢¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¡£´ØÀ¾ºß½»¤Ç¤¤¤¤â¤Î¹¥¤¤Î¤¿¤á¡¢ÅÙ¡¹µþÅÔ¿åÂ²´Û¤Ë¤´Íè´Û¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£»ÐËå´Û¡¦¤¹¤ß¤À¿åÂ²´Û¤Î¥Ú¥ó¥®¥ó¤Î´Ø·¸À¤òÉÁ¤¤¤¿¡Ö²¼Ä®¥Ú¥ó¥®¥óÊª¸ì¡×¤ÎÃø¼Ô¡£
4. ¡ÖµþÅÔ¥Ú¥ó¥®¥óÁê´Ø¿Þ2026¡×¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ëÈ¯Çä
¥Ú¥ó¥®¥óÁê´Ø¿Þ2026¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿A4¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬º£Ç¯¤âÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£µþÅÔ¿åÂ²´Û¤È¤¹¤ß¤À¿åÂ²´Û¤ÎÁê´Ø¿Þ¤¬Î¾ÌÌ¤Ç¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤ª»Å»ö¤äÊÙ¶¯¤ÎÂ©È´¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤·¤Æ¤¼¤Ò¤´³èÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÈÎÇä³«»Ï¡§2025Ç¯12·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë
ÈÎÇä¾ì½ê¡§1³¬¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¥·¥ç¥Ã¥×
ÈÎÇä²Á³Ê¡§440±ß¡ÊÀÇ¹þ¤ß¡Ë
¢¨µþÅÔ¿åÂ²´Û¤Ï¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤¹¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
µþÅÔ¿åÂ²´Û ´ë²è¹Êó¥Á¡¼¥à ¿ù»³¡¦µÈ±Ê
TEL¡§075-354-3116 MAIL¡§press-kyoto@orix-aqua.co.jp
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
µþÅÔ¿åÂ²´Û
https://www.kyoto-aquarium.com
¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹ÉÔÆ°»º ¿åÂ²´Û±¿±Ä»ö¶È
https://www.orix-realestate.co.jp/business/facility_operation/aquarium.html