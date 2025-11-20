2025年ケサランパサラン ビューティーフォトコンテストにて横浜ビューティーアート専門学校 秋月楓さんがグランプリを受賞！【横浜ビューティーアート専門学校】
化粧品ブランド「ケサランパサラン」様が毎年主催する「ビューティーフォトコンテスト」は、次世代のビューティークリエイターたちの感性と創造力を刺激する場として開催されています。作品に込めた想いを“カタチ”にし、若きスタイリストたちの未来を応援するステージです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334920&id=bodyimage1】
今年のテーマは「BEAUTIFUL CHEMICAL REACTION ～美しい化学反応～」。
美容学生たちはテーマに沿って自由な発想で作品づくりに挑み、美の新たな可能性を追求しました。
その中で、本校 横浜ビューティーアート専門学校の2年生 秋月楓（あきづき かえで）さんが、モード部門にてグランプリを受賞！ブライダルビューティー部門にて大島萌乃（おおしま もえの）さんが佳作、モード部門にて加藤絆南（かとう はんな）さんが佳作を受賞する快挙を成し遂げました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334920&id=bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334920&id=bodyimage3】
11月下旬には、グランプリ特典として大阪でプロのフォトグラファーやスタイリストと一緒にメイクアップアーティストのお仕事体験をさせていただきます。
秋月さんの受賞は、本校にとっても大変誇らしい成果です。
今後も生徒一人ひとりの才能を伸ばし、活躍の場をさらに広げていけるよう努めてまいります。
本件に関するお問い合わせ先
横浜ビューティーアート専門学校
HP:https://www.sanko.ac.jp/yokohama-beauty/原田 知子
〒221-0822 横浜市神奈川区西神奈川1-19-6
TEL：045-434-2846 FAX：045-434-2847
MAIL：harada-tomoko@sanko.ac.jp
配信元企業：学校法人三幸学園
