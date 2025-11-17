磁気式熱収縮チューブの世界市場2025年、グローバル市場規模（ポリオレフィン系材料、フッ素系ポリマー材料、熱可塑性エラストマー材料）・分析レポートを発表
2025年11月17日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「磁気式熱収縮チューブの世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、磁気式熱収縮チューブのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
概要
本レポートによると、世界の磁気式熱収縮チューブ市場は2024年に8130万米ドルで評価され、2031年には1億1200万米ドルに達する見通しです。予測期間中の年平均成長率は4.7%とされ、電子通信、航空宇宙、自動車、医療などの分野における電磁干渉（EMI）対策や高機能配線保護への需要増加が市場拡大の主な要因となっています。また、米国の関税政策や国際的な貿易調整が市場競争構造や供給網の強靭性に与える影響についても分析しています。
________________________________________
製品概要と技術的特徴
磁気式熱収縮チューブは、熱収縮性ポリマー技術と高性能磁性導電材料技術を組み合わせた新しいタイプのチューブ製品です。電磁環境下において閉じた磁気回路を形成し、周囲の電磁放射を低減するとともに、電子部品や回路システムを電磁干渉から保護します。
通常の熱収縮チューブと同様に柔軟性、耐腐食性、絶縁性を備えており、電子通信機器、家電製品、医療機器、航空機配線など、多様な分野で利用されています。特に、電子機器の小型化や高周波化が進む中で、電磁適合性（EMC）を確保するための保護材として注目されています。
________________________________________
市場分析の範囲と手法
本レポートでは、世界および主要地域別に磁気式熱収縮チューブ市場を包括的に分析しています。2020年から2031年までの消費額（百万米ドル）、販売量（千メートル単位）、平均販売価格（米ドル／メートル）を基に、地域別・タイプ別・用途別の市場規模を算出しています。さらに、定性的分析として、供給・需要の変化、技術革新、競争環境、規制動向、サプライチェーンの課題などを検討しています。
2025年の主要企業別市場シェアや代表製品事例も紹介し、競争構造と今後の市場展望を明確に示しています。
________________________________________
市場の主要動向
市場の成長を支える要因として、電磁波ノイズ対策への意識の高まりと高周波回路の普及が挙げられます。通信機器や自動車電子化の進展により、電磁干渉の抑制は製品品質と安全性の確保に直結しており、磁気式熱収縮チューブの採用が拡大しています。また、医療用電子機器や航空機電装品でも軽量・柔軟かつ高絶縁性の保護材が求められており、代替素材としての需要が増加しています。
一方で、材料コストや製造プロセスの複雑さが価格上昇要因となっており、中小メーカーの参入障壁となっています。
________________________________________
調査の目的
本レポートの主な目的は以下の通りです。
1. 世界および主要地域における市場規模と構造を明らかにすること。
2. 磁気式熱収縮チューブの成長ポテンシャルを定量的・定性的に評価すること。
3. 製品タイプ別および用途別に今後の需要動向を予測すること。
4. 競争環境および市場の推進・抑制要因を把握すること。
これにより、関連企業が市場機会を的確に捉え、戦略的な意思決定を行うための基礎資料を提供しています。
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「磁気式熱収縮チューブの世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、磁気式熱収縮チューブのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
概要
本レポートによると、世界の磁気式熱収縮チューブ市場は2024年に8130万米ドルで評価され、2031年には1億1200万米ドルに達する見通しです。予測期間中の年平均成長率は4.7%とされ、電子通信、航空宇宙、自動車、医療などの分野における電磁干渉（EMI）対策や高機能配線保護への需要増加が市場拡大の主な要因となっています。また、米国の関税政策や国際的な貿易調整が市場競争構造や供給網の強靭性に与える影響についても分析しています。
________________________________________
製品概要と技術的特徴
磁気式熱収縮チューブは、熱収縮性ポリマー技術と高性能磁性導電材料技術を組み合わせた新しいタイプのチューブ製品です。電磁環境下において閉じた磁気回路を形成し、周囲の電磁放射を低減するとともに、電子部品や回路システムを電磁干渉から保護します。
通常の熱収縮チューブと同様に柔軟性、耐腐食性、絶縁性を備えており、電子通信機器、家電製品、医療機器、航空機配線など、多様な分野で利用されています。特に、電子機器の小型化や高周波化が進む中で、電磁適合性（EMC）を確保するための保護材として注目されています。
________________________________________
市場分析の範囲と手法
本レポートでは、世界および主要地域別に磁気式熱収縮チューブ市場を包括的に分析しています。2020年から2031年までの消費額（百万米ドル）、販売量（千メートル単位）、平均販売価格（米ドル／メートル）を基に、地域別・タイプ別・用途別の市場規模を算出しています。さらに、定性的分析として、供給・需要の変化、技術革新、競争環境、規制動向、サプライチェーンの課題などを検討しています。
2025年の主要企業別市場シェアや代表製品事例も紹介し、競争構造と今後の市場展望を明確に示しています。
________________________________________
市場の主要動向
市場の成長を支える要因として、電磁波ノイズ対策への意識の高まりと高周波回路の普及が挙げられます。通信機器や自動車電子化の進展により、電磁干渉の抑制は製品品質と安全性の確保に直結しており、磁気式熱収縮チューブの採用が拡大しています。また、医療用電子機器や航空機電装品でも軽量・柔軟かつ高絶縁性の保護材が求められており、代替素材としての需要が増加しています。
一方で、材料コストや製造プロセスの複雑さが価格上昇要因となっており、中小メーカーの参入障壁となっています。
________________________________________
調査の目的
本レポートの主な目的は以下の通りです。
1. 世界および主要地域における市場規模と構造を明らかにすること。
2. 磁気式熱収縮チューブの成長ポテンシャルを定量的・定性的に評価すること。
3. 製品タイプ別および用途別に今後の需要動向を予測すること。
4. 競争環境および市場の推進・抑制要因を把握すること。
これにより、関連企業が市場機会を的確に捉え、戦略的な意思決定を行うための基礎資料を提供しています。