こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
マルハン×シント＝トロイデンVVカップsupported by KAKUICHIに特別協賛
神奈川県小田原市城山陸上競技場で初開催
パチンコホールを中心に総合エンターテイメント事業を展開する株式会社マルハン（本社：京都・東京）の東日本カンパニー（社長：韓 裕、以下マルハン東日本）は、２０２５年11月22日（土）に城山陸上競技場（神奈川県小田原市）では初開催となる「マルハン×シント＝トロイデンVV カップsupported by KAKUICHI」（小田原サッカー協会主催）へ特別協賛を実施することをお知らせ致します。
「マルハン×シント＝トロイデンVVカップsupported by KAKUICHI」は小学校４年生以下の年代で行われる少年サッカー大会で、小田原市サッカー協会に登録された小田原市を中心に活動しているフットボールクラブ計１4チームが参加予定です。特別ゲストとして、元サッカー日本代表の鈴木啓太氏・カレン・ロバート氏、元サッカー女子日本代表の宮間あや氏・岩渕真奈氏、サッカー系Youtuberのウンパルンパ氏も来場予定です。
また、スペシャルイベントとして、molten主催の【マイフットボールキット】制作イベント、選手・ゲストのサイン入りグッズなど豪華景品が当たる抽選会、さらにキッチンカーの出店も予定しており、本大会を盛り上げます。
詳しくは大会ホームページをご覧ください。
（https://maruhan-stvvcup-lp.net/odawara/）
また、マルハン東日本は、２０２１年のマルハン小田原店の出店を機に、小田原市とのリレーション強化や地域活動への参画の一つとして、小田原市に「企業版ふるさと納税」を実施したこともあり、所縁のある地域での大会開催となります。
マルハン東日本は今回の大会を通じてシント＝トロイデンVV および小田原市と更なる共創関係を構築し、サッカーを通じて心身共に健康な青少年を育て、大会参加チームの技術向上と親睦を図ることで友情の輪を広め、さらに地域が活性化していくことを目的に特別協賛するとともに、大会を盛り上げていきたいと思います。
■大会概要
大会名称： マルハン×シント＝トロイデンVV カップsupported by KAKUICHI
大会ウェブサイト： https://maruhan-stvvcup-lp.net/odawara/
主 催： 小田原市サッカー協会
名義後援： 小田原市、小田原市教育委員会、小田原市体育協会、小田原箱根商工会議所
特別協賛： 株式会社カクイチ、合同会社DMM.com、株式会社マルハン東日本カンパニー、シント＝トロイデンVV（サッカーベルギー1部リーグ所属）、KIRANAH GARDEN豊洲、ME TOKYO SHINJUKU・IKEBUKURO、ART AQUARIUM美術館GINZA
協賛企業： 万葉倶楽部株式会社、株式会社アベストミヤケ、久野ＦＣ（神奈川県社会人リーグ２部）、明治安田生命保険相互会社、株式会社hacomono、株式会社ハイテクノ、株式会社朝日建装、ソフトバンク株式会社、株式会社NOVA、株式会社ZIZAI、株式会社ニューギンアドバンス、株式会社プロテラス、株式会社サイバーネット、株式会社モルテン、株式会社イチケン、大一電器産業株式会社、株式会社光新星、愛和食品株式会社、株式会社エース電研、株式会社エルゴジャパン、ダイコク電機株式会社、グローリーナスカ株式会社、日本ゲームカード株式会社、株式会社パック・エックス
大会賞品協賛企業：株式会社エメトレ（SENOBiRU）
飲料提供協賛企業：キリンビバレッジ株式会社、サントリービバレッジソリューション株式会社、株式会社ヤクルト
大会運営スタッフ通信機器製品提供企業：株式会社サイエンスアーツ（buddycom）
本件に関するお問合わせ先
株式会社マルハン 広報担当 高城（たかぎ）
TEL：03-5221-7986 FAX：03-5221-7174
E-mail：toiawase2@maruhan.co.jp
関連リンク
大会ウェブサイト
https://maruhan-stvvcup-lp.net/odawara/
パチンコホールを中心に総合エンターテイメント事業を展開する株式会社マルハン（本社：京都・東京）の東日本カンパニー（社長：韓 裕、以下マルハン東日本）は、２０２５年11月22日（土）に城山陸上競技場（神奈川県小田原市）では初開催となる「マルハン×シント＝トロイデンVV カップsupported by KAKUICHI」（小田原サッカー協会主催）へ特別協賛を実施することをお知らせ致します。
（八千代市で開催されたマルハン×シント＝トロイデンVVカップの様子）
「マルハン×シント＝トロイデンVVカップsupported by KAKUICHI」は小学校４年生以下の年代で行われる少年サッカー大会で、小田原市サッカー協会に登録された小田原市を中心に活動しているフットボールクラブ計１4チームが参加予定です。特別ゲストとして、元サッカー日本代表の鈴木啓太氏・カレン・ロバート氏、元サッカー女子日本代表の宮間あや氏・岩渕真奈氏、サッカー系Youtuberのウンパルンパ氏も来場予定です。
また、スペシャルイベントとして、molten主催の【マイフットボールキット】制作イベント、選手・ゲストのサイン入りグッズなど豪華景品が当たる抽選会、さらにキッチンカーの出店も予定しており、本大会を盛り上げます。
詳しくは大会ホームページをご覧ください。
（https://maruhan-stvvcup-lp.net/odawara/）
株式会社マルハンは、2022 年3月31日に子会社である「株式会社マルハンユナイテッドパートナーズ」を通じてシント＝トロイデンVV（本社：ベルギー シント＝トロイデン、代表取締役社長 CEO：立石敬之）と資本業務提携を締結しました。プラチナスポンサーであるマルハン東日本は、シント＝トロイデンVVサポーター、スポンサーの皆様と共にチームの発展、世界に挑戦する選手たちを応援しています。
また、マルハン東日本は、２０２１年のマルハン小田原店の出店を機に、小田原市とのリレーション強化や地域活動への参画の一つとして、小田原市に「企業版ふるさと納税」を実施したこともあり、所縁のある地域での大会開催となります。
マルハン東日本は今回の大会を通じてシント＝トロイデンVV および小田原市と更なる共創関係を構築し、サッカーを通じて心身共に健康な青少年を育て、大会参加チームの技術向上と親睦を図ることで友情の輪を広め、さらに地域が活性化していくことを目的に特別協賛するとともに、大会を盛り上げていきたいと思います。
■大会概要
大会名称： マルハン×シント＝トロイデンVV カップsupported by KAKUICHI
大会ウェブサイト： https://maruhan-stvvcup-lp.net/odawara/
主 催： 小田原市サッカー協会
名義後援： 小田原市、小田原市教育委員会、小田原市体育協会、小田原箱根商工会議所
特別協賛： 株式会社カクイチ、合同会社DMM.com、株式会社マルハン東日本カンパニー、シント＝トロイデンVV（サッカーベルギー1部リーグ所属）、KIRANAH GARDEN豊洲、ME TOKYO SHINJUKU・IKEBUKURO、ART AQUARIUM美術館GINZA
協賛企業： 万葉倶楽部株式会社、株式会社アベストミヤケ、久野ＦＣ（神奈川県社会人リーグ２部）、明治安田生命保険相互会社、株式会社hacomono、株式会社ハイテクノ、株式会社朝日建装、ソフトバンク株式会社、株式会社NOVA、株式会社ZIZAI、株式会社ニューギンアドバンス、株式会社プロテラス、株式会社サイバーネット、株式会社モルテン、株式会社イチケン、大一電器産業株式会社、株式会社光新星、愛和食品株式会社、株式会社エース電研、株式会社エルゴジャパン、ダイコク電機株式会社、グローリーナスカ株式会社、日本ゲームカード株式会社、株式会社パック・エックス
大会賞品協賛企業：株式会社エメトレ（SENOBiRU）
飲料提供協賛企業：キリンビバレッジ株式会社、サントリービバレッジソリューション株式会社、株式会社ヤクルト
大会運営スタッフ通信機器製品提供企業：株式会社サイエンスアーツ（buddycom）
本件に関するお問合わせ先
株式会社マルハン 広報担当 高城（たかぎ）
TEL：03-5221-7986 FAX：03-5221-7174
E-mail：toiawase2@maruhan.co.jp
関連リンク
大会ウェブサイト
https://maruhan-stvvcup-lp.net/odawara/