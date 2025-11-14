マルハン×シント＝トロイデンVVカップsupported by KAKUICHIに特別協賛

（八千代市で開催されたマルハン×シント＝トロイデンVVカップの様子）

株式会社マルハンは、2022 年3月31日に子会社である「株式会社マルハンユナイテッドパートナーズ」を通じてシント＝トロイデンVV（本社：ベルギー シント＝トロイデン、代表取締役社長 CEO：立石敬之）と資本業務提携を締結しました。プラチナスポンサーであるマルハン東日本は、シント＝トロイデンVVサポーター、スポンサーの皆様と共にチームの発展、世界に挑戦する選手たちを応援しています。