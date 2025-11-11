クルーズ予約サイト「ベストワンクルーズ」、大人気MSCベリッシマの片道3泊クルーズ2026年1月24日出発（最安値2.48万円～）の割引プランのご予約受付を本日より開始いたしました
クルーズ予約サイト「ベストワンクルーズ」運営の株式会社ベストワンドットコム（本社：東京都新宿区、代表取締役：野本洋平）は、大人気MSCベリッシマの片道3泊クルーズ2026年1月24日出発（最安値2.48万円～）の割引プランのご予約受付を本日より開始いたしました。
本プランでは、クルーズのみ最安値内側客室24,800円（別途諸税）、復路の航空券付きプラン59,800円という大変お得な価格で、東京から上海までの片道3泊ショートクルーズをお楽しみいただけます。東京から上海までの航路では、船内イベントをはじめとした多彩なコンテンツを存分にご満喫いただける内容となっております。初めてのクルーズ旅行からリピーターのお客様まで、幅広い層にご満足いただけるプランです。ぜひご利用ください。
＜コース紹介＞
・クルーズのみプラン
MSCベリッシマ号で行く アジアクルーズ 3泊4日 -東京発（日本）上海着（中国）-
出発日：2026年01月24日
https://www.best1cruise.com/B/MSC/CO__MSC_MSCBL_3N_TCT_104725.html
・航空券付きプラン
【復路片道航空券付きプラン】MSCベリッシマ号で行く アジアクルーズ 3泊4日 -東京発（日本）上海着（中国）-
出発日：2026年01月24日
https://www.best1cruise.com/B/MSC/B1T__MSC_MSCBL_3N_TCT_104726.html
MSCベリッシマ特集ページ：https://www.best1cruise.com/user_data/tokusyu/msc_bl.php
MSCクルーズ一覧ページ：https://www.best1cruise.com/B/MSC/
MSCベリッシマ客船紹介ページ：https://www.best1cruise.com/ship/MSCBL/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334065&id=bodyimage1】
【ベストワンドットコムについて】
ベストワンドットコムは、クルーズ旅行専門サイト、国内旅行における商品ごとの専門サイトを運営する
オンライン旅行会社です。
クルーズ旅行情報、掲載コース数においては日本最大級のWEBサイト「ベストワンクルーズ」を運営し
ております。 専門ならではのきめ細やかな提案・接客と、豊富な取扱商品数で好評を頂いております。
また、国内旅行における商品ごとの専門サイトも立ち上げて運営しております。
会社名 ：株式会社ベストワンドットコム
本社所在地 ：東京都新宿区富久町16-6西倉LKビル2階
設立 ：2005年9月5日
代表取締役社長：野本 洋平
URL ：https://www.best1cruise.com/
コーポレートサイト：https://www.best1cruise-corp.info/
＜本リリースに関するお問い合わせ先＞
株式会社ベストワンドットコム 担当：国門 （経営企画部）
TEL：03-5312-6247/FAX：03-5312-6248/E-mail：ry-kunikado@best1cruise.com
配信元企業：株式会社ベストワンドットコム
