口腔内スキャナー市場は、デジタル歯科の普及とチェアサイドでの効率化により、2033年までに17億9000万米ドルを超えると予測されています。
世界の口腔内スキャナー市場は、2024年の市場規模7億8,650万米ドルから2033年には17億9,480万米ドルへと大幅に拡大すると予測されており、2025年から2033年の予測期間中は年平均成長率（CAGR）9.6%で成長すると見込まれています。この力強い成長は、歯科医療における世界的なデジタル化の進展と、歯科業界における時間効率が高く患者に優しいスキャンソリューションへの需要の高まりを裏付けています。
歯科におけるデジタルワークフローの需要拡大
口腔内スキャナー市場は、デジタル歯科の普及に伴い注目を集めています。デジタル歯科では、従来の印象材よりもデジタル印象が好まれています。口腔内スキャナーは、患者の口腔内を正確かつ迅速かつ快適にスキャンできるため、従来の印象材に伴う煩雑さや不快感を解消します。この技術は、人為的ミスを大幅に削減し、治療計画の迅速化に貢献します。
世界中の歯科医師は、患者体験の向上、臨床生産性の向上、そして診断能力の向上を目的として、これらのシステムを導入しています。さらに、CAD/CAMシステムの統合とクラウドベースのワークフローの組み合わせにより、修復、矯正、インプラント歯科における口腔内スキャナーの役割が強化されています。
市場成長を促進する技術革新
メーカーは、ワイヤレス接続、リアルタイムレンダリング、AI支援スキャン、軽量で人間工学に基づいた設計といった高度な機能を備えた次世代口腔内スキャン装置への継続的な投資を行っています。これらの革新により、精度、使いやすさ、そして全体的なスキャン速度が向上し、歯科医師は数秒で高解像度の3D画像を作成できるようになりました。
さらに、画像ソフトウェアへのAIと機械学習の導入により、分析と予測モデリングの高速化が可能になり、アライナー、クラウン、サージカルガイドのターンアラウンドタイムが短縮されています。これらの技術革新は、大手歯科チェーンだけでなく、デジタルソリューションで診療の近代化を目指す個人開業医や歯科スタートアップ企業にも注目を集めています。
矯正歯科および補綴歯科への応用拡大
市場拡大の大きな原動力となっているのは、先進地域と発展途上地域の両方における矯正歯科および補綴歯科治療の急増です。透明アライナー、クラウン、ブリッジ、インプラントの需要が、特に都市部の歯科医院や審美歯科において、口腔内スキャナーの導入を促進しています。
患者のニーズが個別化治療や審美歯科治療へと移行するにつれ、口腔内スキャナーはより適合性の高い修復物やアライナーのための正確な型取りを可能にし、技工所と臨床医がデジタルワークフローで連携して作業することを可能にします。さらに、スキャナーはチェアサイドでの可視化を可能にし、患者が治療選択肢をより深く理解することで、症例受理率を向上させます。
アジア太平洋地域と北米が導入をリード
地理的な観点から見ると、認知度の高さ、確立されたデジタル歯科インフラ、そして一部の国における有利な償還シナリオにより、北米は依然として主要な市場となっています。しかし、アジア太平洋地域は、歯科観光の急増、個人歯科医院の増加、そして医療費の増加により、最も速いペースで成長すると予想されています。
