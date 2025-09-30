世界の天然ガス貯蔵市場：エネルギー転換を支える戦略的成長と未来展望
世界の天然ガス貯蔵市場は、2022年に3,008億米ドル規模であったものが、2031年には5,718億米ドルに到達すると予測されています。2023年から2031年の予測期間において、年平均成長率（CAGR）は7.4%と見込まれており、堅調な成長が続くと考えられます。この拡大の背景には、世界的なエネルギー需要の増加、再生可能エネルギーとの補完的役割、そしてクリーンエネルギーへの移行における重要性が挙げられます。
天然ガスの特性と役割
天然ガスは、メタンを主成分とする炭化水素の混合物で、無色・無臭のガスです。石炭や石油と比較して燃焼時に発生する二酸化炭素や大気汚染物質が少なく、相対的にクリーンなエネルギー源と位置付けられています。再生不可能資源ではあるものの、調理、暖房、発電といった日常的な用途から産業利用まで幅広く使用されており、エネルギーの安定供給に欠かせない存在です。
エネルギー安全保障と戦略的備蓄の重要性
地政学的リスクや需要変動の影響を緩和するため、多くの国では天然ガスの戦略的備蓄が強化されています。特に冬季の暖房需要増加や、突発的な供給途絶に備えるため、地下貯蔵施設や液化天然ガス（LNG）ターミナルの整備が進められています。欧州ではロシアからの供給問題を背景に、ガス貯蔵の拡充が喫緊の課題となっており、各国が積極的な投資を行っています。
技術革新と効率的な貯蔵システム
天然ガス貯蔵市場の成長を支えているのが技術革新です。地下貯蔵施設における圧力管理技術の高度化や、LNGタンクの断熱性能の向上、さらにはAIを活用した需要予測システムなどが導入され、効率的かつ安定した供給が実現されています。また、水素エネルギーやバイオメタンとの統合的な利用に向けた研究も進められており、今後のエネルギー市場において天然ガスが重要な「ブリッジ燃料」として位置付けられることが期待されます。
地域別市場動向
北米はシェールガス開発の進展に伴い、天然ガスの生産と貯蔵の両面で成長を続けています。欧州ではエネルギー自立を強化するため、既存のガス貯蔵施設の拡張が加速。アジア太平洋地域では中国やインドを中心にエネルギー需要が急増しており、LNG貯蔵インフラの整備が進行中です。一方、中東や南米でも輸出拠点としての貯蔵施設拡大が進められ、グローバル市場の多極化が進んでいます。
環境政策とクリーンエネルギーへの移行
気候変動対策として世界各国が二酸化炭素排出削減を推進する中、天然ガスは石炭から再生可能エネルギーへの「移行エネルギー」としての役割を果たしています。再生可能エネルギーは天候に左右されやすいため、天然ガスによる発電は安定的な電力供給を支える補完的役割を担います。こうした背景から、ガス貯蔵インフラは再エネシフトを推進するための「調整弁」としても注目されています。
主要な企業:
● PJSC Rosneft Oil Company
● PJSC Gazprom
● Chevron Corporation
● Lukoil
● Saudi Arabian Oil Co
● BP p.l.c.
● Shell Plc
● Exxon Mobil Corporation
● China National Petroleum Corporation
環境政策とクリーンエネルギーへの移行
気候変動対策として世界各国が二酸化炭素排出削減を推進する中、天然ガスは石炭から再生可能エネルギーへの「移行エネルギー」としての役割を果たしています。再生可能エネルギーは天候に左右されやすいため、天然ガスによる発電は安定的な電力供給を支える補完的役割を担います。こうした背景から、ガス貯蔵インフラは再エネシフトを推進するための「調整弁」としても注目されています。
