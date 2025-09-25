VRヘッドセット出荷、前期比14%減！ARスマートグラスが急成長へ｜カウンターポイントリサーチ
【ニューデリー、北京、ベルリン、ブエノスアイレス、フォートコリンズ、香港、ロンドン、ソウル、台北、東京 - 2025年9月25日】
主なポイント
・消費者需要の低迷が続く中、2025年上半期における世界のVRヘッドセット出荷台数は前年同期比14%減少した。
・Metaは引き続き市場を牽引し、出荷台数の減少にもかかわらず、市場シェアは約80%で安定した。
・一方、世界のARスマートグラス市場はより有望な成長を示しており、2025年上半期には主要OEMであるXreal社とRayNeo社が新製品を投入したことで、出荷台数は前年同期比50%増加した。
・光波伝送方式を採用したARスマートグラスは、2025年上半期におけるAR市場全体の出荷台数の約17%を占めた。Rokit GlassesやMeta Ray-Ban Displayなどの新製品の生産増強に伴い、このシェアは今後も上昇すると予想される。
・今後、ハードウェアメーカーとインターネット企業は、「AR+AI」という新たなトレンドを捉えるため、ARスマートグラスの開発に投資を拡大していく見込みであり、市場は今後数年間、堅調な成長を遂げる可能性が高い。
カウンターポイントリサーチのグローバルXR（AR/VR）ヘッドセットモデル出荷トラッカーの最新調査によると、消費者需要の継続的な低迷により、2025年上半期の世界仮想現実（VR）ヘッドセット出荷台数は前年同期比14%減少しました。競争環境は比較的安定しており、主要OEMによる新製品の発売は少ない状況です。Metaは明確なリーダーシップを維持し、2025年上半期の市場シェアは約80%を占めました。
Global VR Headset Shipment Share by Key OEMs
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330483&id=bodyimage1】
対照的に、拡張現実（AR）スマートグラスの世界出荷台数は2025年上半期に前年同期比50%増加し、主要OEMであるXrealとRayNeoによる新製品投入が市場心理の回復を示唆しています。セグメント別では、Birdbathベースのビデオ中心型ARスマートグラスが引き続き市場を牽引し、出荷台数の78%を占めました。次いで、導波管ベースの情報表示型ARスマートグラスが約17%のシェアを占めています。導波管ベースのARスマートグラスの平均販売価格（ASP）は、2025年上半期において、より成熟したBirdbathベースの製品よりも約27%高くなりました。
Global AR Smart Glasses Shipment Share by Optic Technology
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330483&id=bodyimage2】
ARスマートグラスの世界市場は、ビデオ中心型と導波路型の両方の分野で革新的な製品の生産拡大が進むことで、2025年後半に競争が激化すると予想されます。ビデオ中心型分野では、革新的な「フラットプリズム」技術を搭載し視野角を57度まで拡大するXreal One Proが、旺盛な市場需要に応えるため2025年第3四半期に生産拡大予定です。また、VITUREが新たに発売したLumaグラスシリーズは、Xrealの優位性に迫ろうとしています。導波路型分野では、Rokidグラスの生産量増加が見込まれるほか、注目度の高いMeta Ray-Ban DisplayとMeta Neural Band、そしてAlibabaのQuark「AR+AI」グラスの発売も市場を活性化させると予想されます。これらの刺激的な新製品、特に市場の状況を大きく変える可能性を秘めたMeta Ray-Ban Displayに牽引されて、世界のAR市場における導波路ベースのメガネのシェアは今後も増加し続けると予想されます。
