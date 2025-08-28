¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
PagerDuty¡¢2025Ç¯ GigaOm Radar AIOps¤Ë¤ª¤¤¤Æ4Ç¯Ï¢Â³¥êー¥Àー¤ª¤è¤Ó¥¢¥¦¥È¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þー¤ËÁª½Ð
GigaOm¤¬É¾²Á¤¹¤ë¼«Æ°²½¡¦¥¤¥ó¥·¥Ç¥ó¥È¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¡¦¥ïー¥¯¥Õ¥íー¥ªー¥±¥¹¥È¥ìー¥·¥ç¥óÊ¬Ìî¤Ç¡¢»Ô¾ìÊ¿¶Ñ¤ò¾å²ó¤ë³«È¯¥¹¥Ôー¥É¤ò·ÑÂ³Åª¤ËÃ£À®
¥¤¥ó¥·¥Ç¥ó¥È´ÉÍý¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ÎÀ¤³¦Åª¥êー¥Àー¤Ç¤¢¤ëPagerDuty¡Êhttps://www.pagerduty.co.jp/¡Ë (NYSE:PD)¤Ï¡¢Àè¿Ê¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ーÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ëÂç¼êIT·ÏÄ´ºº²ñ¼ÒGigaOm¤¬È¯É½¤·¤¿¡ÖGigaOm Radar for AIOps 2025¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢4Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥êー¥Àー¤ª¤è¤Ó¥¢¥¦¥È¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þー¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
GigaOm Radar¤Ï¡¢IT±¿ÍÑ¤ËAI¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¡ÖAIOps¡×Ê¬Ìî¤Î¼çÍ×¥Ù¥ó¥Àー¤ò¡¢µ¡Ç½À¤È¾ÍèÀ¤ÎÎ¾ÌÌ¤«¤éÉ¾²Á¡¦Èæ³Ó¤¹¤ëÀ¤³¦Åª¤Ê¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡Ö¥êー¥Àー¡×Áª½Ð¤Ï¡¢Ã±¤Ëµ»½ÑÎÏ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¸ÜµÒºÎÍÑ¼ÂÀÓ¡¢¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥àÅý¹ç¡¢¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥ºÅ¬¹çÀ¤Þ¤Ç¤ò´Þ¤á¤¿Áí¹çÉ¾²Á¤µ¤ì¤¿·ë²Ì¤Ç¤¹¡£ËÜ¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤Ï¡¢PagerDuty AIOps¤¬¡¢ÉÑÈË¤ÊÀ½ÉÊ¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¡¢¼«Æ°²½µ¡Ç½¤Î³ÈÄ¥¡¢¤½¤·¤ÆAIÃæ¿´¤Î¥¢¥×¥íー¥Á¤Ë¤è¤ë¥Ò¥åー¥Þ¥ó¡¦¥¤¥ó¡¦¥¶¡¦¥ëー¥×·¿°Õ»×·èÄê¤Ê¤ÉÉ¾²Á¤µ¤ì¡¢GigaOm Radar¤Î¡Ö¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¡×ÎÎ°è¤Ë°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
GigaOm Radar¤Ï¡¢³Æ¥Ù¥ó¥Àー¤ò¡ÖÀ®½ÏÅÙ¡ÊMaturity¡Ë¡×¤È¡Ö³×¿·À¡ÊInnovation¡Ë¡×¡¢¡Öµ¡Ç½ÆÃ²½¡ÊFeature Play¡Ë¡×¤È¡Ö¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à»Ø¸þ¡ÊPlatform Play¡Ë¡×¤Î2¤Ä¤Î¼´¤ÇÉ¾²Á¤·¡¢Ãæ¿´¤Ë¶á¤¤¤Û¤ÉÁí¹ç²ÁÃÍ¤¬¹â¤¤¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¤Þ¤¹¡£2025Ç¯ÈÇ¤Ç¤Ï¡¢Åý¹çÅª¤Ê¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ø¤Î¼ûÍ×¤È¡¢ÆÃÄê²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë³×¿·Åªµ¡Ç½¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬Æ±»þ¤Ë¹â¤Þ¤ë¤È¤¤¤¦¿öÀª¤ÎÃæ¤Ç¡¢¶È³¦Á´ÂÎ¤¬¡ÖÀ®½Ï¡×¤«¤é¡Ö³×¿·¡×¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤ò¶¯¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢PagerDuty¤Ï³×¿·À¤È¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ÎÎ¾ÌÌ¤Ç¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢µ¡Ç½³«È¯¤Î¥¹¥Ôー¥É¤È¼ÂÍÑÀ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿´ë¶È¤Î¤ß¤¬ÅþÃ£¤Ç¤¤ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
GigaOm Radar for AIOps ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢°Ê²¼¡¢PagerDuty¤Î¶¯¤ß¤È¤·¤ÆÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Áê´ØÀ¤ª¤è¤Ó°ø²Ì´Ø·¸Ê¬ÀÏ¡§¥¤¥Ù¥ó¥ÈÁê´ØÊ¬ÀÏµ¡Ç½¤Ë¤è¤ê¡¢»þ·ÏÎóÊ¬ÀÏ¡¢µ¡³£³Ø½¬¡¢²áµî¤Î¥¤¥ó¥·¥Ç¥ó¥È¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¡¢´ØÏ¢¤¹¤ë¥¤¥ó¥·¥Ç¥ó¥È¤ò¥°¥ëー¥Ô¥ó¥°¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢IT±¿ÍÑ¥Áー¥à¤Ï¥Î¥¤¥º¤òºï¸º¤·¡¢ÊÑ²½¤Î·ã¤·¤¤¥µー¥Ó¥¹´Ä¶²¼¤Ç¤Î¿×Â®¤Ê¥È¥ê¥¢ー¥¸¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¼«Æ°½¤Éü¡Ê¥ªー¥È¥áー¥·¥ç¥ó¡Ë¡§PagerDuty¤ÎRunbook Automation¤ª¤è¤ÓProcess Automationµ¡Ç½¤Ë¤è¤ë¼«Æ°²½¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¡¢¼«¸Ê½¤Éü¥ïー¥¯¥Õ¥íー¤ä°ìÈÌÅª¤Ê¥¤¥ó¥·¥Ç¥ó¥È¤Ø¤Î¼«Æ°ÂÐ±þ¤ò¥æー¥¶ー¼«¿È¤ÇÀßÄê¡¦¹½ÃÛ¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£±¿ÍÑ¥Áー¥à¤Ï¡¢³°Éô¥Äー¥ë¤È¤Î¹âÅÙ¤ÊÅý¹ç¤Ê¤·¤Ç¤â¡¢±¿ÍÑ½¤ÉüÎÏ¤òÂçÉý¤Ë¸þ¾å¤µ¤»¡¢MTTR¡ÊÊ¿¶Ñ½¤Éü»þ´Ö¡Ë¤ÎÃ»½Ì¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
SIEM¤ª¤è¤ÓSOARÅý¹ç¡§¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¾ðÊó¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È´ÉÍý¡ÊSIEM¡Ë¤ä¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥ªー¥±¥¹¥È¥ìー¥·¥ç¥ó¡¦¼«Æ°²½¡¦¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¡ÊSOAR¡Ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ò´Þ¤à¡¢Â¿¿ô¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤ª¤è¤ÓIT¥Äー¥ë¥Á¥§ー¥ó¤È¤ÎÅý¹ç¤Ë¤è¤ê¡¢Åý¹ç·¿¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£±¿ÍÑ¡ÊSecOps¡Ë´Ä¶¤Î¥Ëー¥º¤ËÂÐ±þ¤·¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥Áー¥à¤È±¿ÍÑ¥Áー¥à´Ö¤ÇÏ¢·È¤·¤¿¥¤¥ó¥·¥Ç¥ó¥È´ÉÍý¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
6²óÌÜ¤È¤Ê¤ëGigaOm Radar for AIOps¤Ï¡¢¼çÍ×AIOps¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó33¼Ò¡Ê¾å¿Þ»²¾È¡Ë¤òÊ¬ÀÏ¡¦¸¡¾Ú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖKey Criteria¡Ê¼çÍ×É¾²Á´ð½à¡Ë¡×¥ì¥Ýー¥È¤ÈÊ»¤»¤Æ¡¢GigaOm¤Ï»Ô¾ì¤Î³µÍ×¤òÄó¶¡¤·¡¢¼çÍ×¤ÊAIOps¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÆÃÄê¤·¡¢°Õ»×·èÄê¼Ô¤¬¼«¼Ò¤ËºÇÅ¬¤ÊÅê»ñÈ½ÃÇ¤ò¹Ô¤¦¤¿¤á¤ÎºàÎÁ¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¥³¥Í¥¯¥Æ¥Ã¥É¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Î¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ç¤¢¤ëAnaplan¡Êhttps://www.pagerduty.com/customer/anaplan/¡Ë¤Ï¡¢PagerDuty AIOps¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¥¤¥ó¥·¥Ç¥ó¥È´ÉÍý¥×¥í¥»¥¹¤ò¸úÎ¨²½¤·¡¢¥¤¥ó¥·¥Ç¥ó¥È¸¡½Ð¡¦ÂÐ±þ¤¬95%¸þ¾å¤·¤Þ¤·¤¿¡£PagerDuty¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤è¤ê¡¢Æ±¼Ò¤ÏÌäÂê¸¡½Ð»þ´Ö¤ò½¾Íè¤Î2～3»þ´Ö¤«¤é5Ê¬¤ËÃ»½Ì¤·¡¢½ÅÍ×¤Ê¥¤¥ó¥·¥Ç¥ó¥È¤Ø¤ÎÂÐ±þ»þ´Ö¤â3»þ´Ö¤«¤é30Ê¬Ì¤Ëþ¤ËÃ»½Ì¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ç¯´ÖÌó25Ëü¥É¥ë¡ÊÌó3,700Ëü±ß¡Ë¤Î¥³¥¹¥Èºï¸º¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
PagerDuty¤Î¥×¥í¥À¥¯¥ÈÃ´Åö¥·¥Ë¥¢¥Ð¥¤¥¹¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È David Williams¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖPagerDuty ¤¬4Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥êー¥Àー¤ª¤è¤Ó¥¢¥¦¥È¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þー¤È¤·¤ÆÉ¾²Á¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¡¢AI¤È¼«Æ°²½¤Î»þÂå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤¬¸½Âå¤Î¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¤Î¤¢¤êÊý¤ò¤¤¤«¤ËºÆÄêµÁ¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£AI¤È¼«Æ°²½¤Ë¤è¤ê¶¯²½¤µ¤ì¤¿±¿ÍÑ½¤ÉüÎÏ¤Ï¡¢³«È¯¥Áー¥à¤ÎÈñ¤ä¤¹»þ´Ö¤òºï¸º¤·¡¢¤½¤Î»þ´Ö¤ò¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ËºÆÅê»ñ¤·¤Æ¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÀ®Ä¹¤òÂ¥¿Ê¤Ç¤¤Þ¤¹¡£·ÑÂ³Åª¤Ê¥µー¥Ó¥¹²ÔÆ¯¤È¥·ー¥à¥ì¥¹¤Ê¸ÜµÒÂÎ¸³¤ÎÄó¶¡¤Ï¡¢º£Æü¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë±¿ÍÑ¤ÎÄêµÁ¤Ç¤¢¤êÆ±»þ¤Ë¡¢´ë¶È²ÁÃÍ¤Î¸þ¾å¤Ë¤âÄ¾·ë¤·¤Þ¤¹¡×
GigaOm ¶È³¦¥ê¥µー¥Á¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È Shane ArchiquetteÇî»Î¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖAIOps¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ëAI¶îÆ°¤Î¥¤¥ó¥µ¥¤¥ÈÄó¶¡¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢ITÁ´ÂÎ¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥Çー¥¿¡¢¥³¥ó¥Æ¥¥¹¥È¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò·ë¤Ó¤Ä¤±¤ëÊý¸þ¤Ø¤È¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£PagerDuty¤Ï¡¢¥¤¥Ù¥ó¥ÈÁê´Ø¡¢¼«Æ°½¤Éü¡¢AI¶îÆ°¤Î¥¤¥ó¥·¥Ç¥ó¥ÈÂÐ±þµ¡Ç½¤ò·ÑÂ³Åª¤Ë³ÈÄ¥¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢AIOps Ê¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤è¤ê¿µ½Å¤Ë¿Ê²½¤¹¤ëÂ¿¤¯¤Î¶¥¹çÂ¾¼Ò¤ËÂÐ¤·¤Æ°ìÊâ¥êー¥É¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
Twilio ¥×¥ê¥ó¥·¥Ñ¥ë ¥¤¥ó¥·¥Ç¥ó¥È¥³¥Þ¥ó¥Àー Gandhi Kumar»á¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ë¤Ï¡¢¾ï¤ËÀ½ÉÊ¤È¥µー¥Ó¥¹¤ò¤ªµÒÍÍ¤ËÄó¶¡¤·Â³¤±¤ëÀÕÇ¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£PagerDuty AIOps¤Ë¤è¤ê¡¢AI¤ò³èÍÑ¤·¤ÆÌäÂê¤ò¿×Â®¤ËÆÃÄê¡¦²ò·è¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢ºÇ¤âÍ°ÕµÁ¤Ç¡¢Åª³Î¤«¤ÄËÜ¼ÁÅª¤ÊÀïÎ¬¤òÅ¸³«¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
GigaOm Radar for AIOps¤ÎÁ´Ê¸¤Ï¤³¤Á¤é¡Êhttps://www.pagerduty.com/resources/aiops/analyst-report/gigaom-aiops-radar-2025/¡Ë¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢PagerDuty AIOps¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤³¤Á¤é¡Êhttps://www.pagerduty.co.jp/platform/aiops/¡Ë¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£ PagerDuty AIOps¤ÎÌµÎÁ¥È¥é¥¤¥¢¥ë¤Ï¤³¤Á¤é¡Êhttps://www.pagerduty.com/try-pagerduty-aiops/¡Ë¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
PagerDuty Operations Cloud¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
PagerDuty Operations Cloud¤Ï¡¢¸½Âå¤Î´ë¶È¤Ë¤ª¤±¤ë¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¥¯¥ê¥Æ¥£¥«¥ë¤Ç¥¿¥¤¥à¥¯¥ê¥Æ¥£¥«¥ë¤Ê¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¶ÈÌ³¤Î¤¿¤á¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£AI¤È¼«Æ°²½¤ÎÎÏ¤Ë¤è¤ê¡¢ÇË²õÅª¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¸¡ÃÎ¡¦¿ÇÃÇ¤·¡¢Å¬ÀÚ¤Ê¥Áー¥à¥á¥ó¥Ðー¤òÆ°°÷¤·¤ÆÂÐ±þ¤·¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¶ÈÌ³Á´ÂÎ¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é¤È¥ïー¥¯¥Õ¥íー¤ò¹çÍý²½¤·¤Þ¤¹¡£Operations Cloud¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÊÑ³×¤·¡¢¸½Âå¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¤È¤·¤Æ¶¥Áè¤·¡¢¾¡Íø¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ê¥¤¥ó¥Õ¥é¥¹¥È¥é¥¯¥Á¥ã¤Ç¤¹¡£¡¡https://www.pagerduty.co.jp/operations-cloud/
PagerDuty¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
PagerDuty, Inc.¡ÊNYSE:PD¡Ë¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó´ÉÍý¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¥êー¥Àー¤È¤·¤Æ¡¢PagerDuty Operations Cloud¤òÄÌ¤·¤ÆÂçµ¬ÌÏ¤ÊIT±¿ÍÑ¶ÈÌ³¤Î¸úÎ¨²½¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
PagerDuty Operations Cloud¤Ï¡¢¥¤¥ó¥·¥Ç¥ó¥È´ÉÍý¡¢AIOps¡¢¼«Æ°²½¡¢¥«¥¹¥¿¥Þー¥µー¥Ó¥¹¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÅý¹ç¤·¤¿¡¢½ÀÆð¤Ç³ÈÄ¥À¤Î¤¢¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£Operations Cloud¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´ë¶È¤Ï±¿ÍÑ¾ã³²¤Î¥ê¥¹¥¯¤ä¥³¥¹¥È¤ò·Ú¸º¤·¡¢¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ÎÂ®ÅÙ¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤Ç¼ý±×¤ò³ÈÂç¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Fortune500¤ÎÈ¾¿ô°Ê¾å¡¢Fortune100¤Î70%¶á¤¯¤¬PagerDuty¤ò¸½Âå¤Î´ë¶È¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ê¥¤¥ó¥Õ¥é¥¹¥È¥é¥¯¥Á¥ãー¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë¸ÜµÒ»öÎã¤Ï¤³¤Á¤é¡Êhttps://www.pagerduty.co.jp/customers/¡Ë¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
PagerDuty¤ÎÆüËÜ¸ì¥¦¥§¥Ö¡¢SNS¤Ï¤³¤Á¤é¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.pagerduty.co.jp/
https://www.pagerduty.co.jp/topics/
https://www.facebook.com/pagerduty.japan/
https://www.linkedin.com/company/pagerduty-japan/
https://x.com/PagerDuty_Japan
