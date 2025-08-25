世界のモジュールフローリング市場：2031年に919億米ドル規模、CAGR5.3％で成長する施工簡便・抗疲労床材の最新動向と機会
世界のモジュールフローリング市場は、2022年の577.6億米ドルから2031年には919億米ドルに成長すると予測されており、2023年から2031年にかけて年平均成長率（CAGR）は5.3％と見込まれています。モジュールフローリングは、接着剤や固定具を使用せずに既存の床に簡単に設置できる床材であり、効率的な施工や再利用性の高さが注目されています。そのため、オフィス、工場、商業施設、教育機関など幅広い用途で採用が進んでいます。
製品特性と技術的利点
モジュールフローリングの最大の特徴は、モジュール単位で設置可能である点です。これにより、床面を部分的に交換したい場合でも迅速かつ簡単に対応でき、メンテナンスコストを大幅に削減できます。また、ビニル、ラミネート、カーペットタイルなど多様な素材が利用可能で、用途に応じて選択可能です。さらに、レイズドフロアシステムや抗疲労パネルなどとの統合も容易で、作業者の快適性向上や安全性確保にも寄与しています。
市場の成長要因
市場の成長を支える主要な要因には、商業施設やオフィス空間の改装需要、工場や倉庫での作業効率改善、住宅市場における高機能床材への関心の高まりが挙げられます。特に、抗疲労機能や滑り止め性能、簡単な清掃性を兼ね備えたモジュールフローリングは、製造業や物流分野で需要が拡大しています。また、持続可能な建材への注目も市場拡大を後押ししており、リサイクル可能な素材や低VOC（揮発性有機化合物）製品の採用が進んでいます。
投資機会と戦略
モジュールフローリング市場への投資機会は、製品開発、地域拡大、サポートサービス強化の分野で特に顕著です。企業は、高機能床材の研究開発に注力し、耐久性や安全性、抗疲労性の向上を目指すことで競争優位性を確立できます。また、成長著しいアジア太平洋市場への参入や、オンライン販売・施工サポートサービスの提供は、市場シェア拡大に直結する戦略的施策です。さらに、B2B市場向けにカスタマイズしたフローリングソリューションの提供は、新規顧客獲得の鍵となります。
主要市場プレーヤーと競争動向
モジュールフローリング市場では、世界的な建材メーカーが競争を繰り広げています。主要企業は、設置の簡便性、デザイン性、耐久性を強化した新製品の開発に注力しており、製品ラインの拡充や地域拡大戦略を展開しています。また、OEM（相手先ブランド供給）やB2B向けサービスの提供により、商業施設や工場での導入事例が増加しています。さらに、オンライン販売や施工サポートサービスの充実により、顧客の利便性も向上しています。
主要な企業:
● Mohawk Industries
● Shaw Industries
● Tarkett
● Armstrong Flooring
● Forbo
● Gerflor
● Adore Floors
● Mannington Mills Inc
● Beaulieu International Group
● TOLI Corporation
● Balta Industries NV
● American Biltrite Inc
市場の課題
一方、市場にはいくつかの課題も存在します。高性能素材や抗疲労機能を備えた製品は、従来の床材と比較して初期コストが高く、中小企業や個人住宅市場での普及を妨げる要因となっています。また、設置に関する技術的知識や施工管理の重要性も高く、施工ミスによる性能低下や保証問題が発生するケースがあります。さらに、原材料価格の変動や輸送コストの上昇も市場成長のリスク要因となります。
