【AIレポート】建築物の断熱・遮熱技術
株式会社パテント・リザルトは8月21日、2025年8月8日までに日本特許庁で公開された「建築物の断熱・遮熱技術」に関する特許を対象に、特許分析ツール「Biz Cruncher」の『AI自動レポート機能』を用いて参入企業の調査結果をまとめました。本調査では、GX技術の一つである「建築物の断熱・遮熱技術」全般について、特許の質と量を総合的に評価しています。
Biz Cruncher の『AI自動レポート機能』は、登録された公報群（分析母集団）を対象にAIが横断的な収集・解析を行い、従来は人手で時間を要した集計・分類作業を自動化します。これにより、高精度かつ体系的な分析を迅速に提供することが可能です。
以下では、『AI自動レポート機能』から出力された内容の一部を抜粋してご紹介します。
パテントスコア総合力マップ：LIXILと三協立山が断熱・遮熱技術で先導
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327769&id=bodyimage1】
建築物の断熱・遮熱技術における特許分析から、LIXILと三協立山の技術的優位性が明確になりました。
LIXILの圧倒的な技術力
総合スコア616.13で他社を大きく引き離すLIXILは、断熱・遮熱分野で最も強力な企業と評価できます。特に注目すべき点は、パテントスコア最高値81.58と有効件数136件の高さです。窓枠や建具の構造、複合材料を用いた耐熱断熱サッシなど、技術的革新性が際立っています。
三協立山の安定した技術開発
総合スコア514.48の三協立山は、LIXILに次ぐ高い水準を維持しています。パテントスコア最高値74.61と有効件数96件から、継続的かつ安定した技術開発力が読み取れます。
注目すべき企業：YKKAP
有効件数で143件とトップに立つYKKAPは、特に建築建具の材料や構造改良において独自の技術を展開しています。サーマルブレイク式アルミ合金防火窓や断熱ドアなど、断熱性能と防火性能の両立に成功しています。
断熱・遮熱技術の変遷：1995年と2008年に見る技術革新のピーク
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327769&id=bodyimage2】
建築物の断熱・遮熱技術における特許出願は、いくつかの重要な転換点を経てきました。特に1995年と2008年は、技術革新の顕著なピークとして際立っています。
1995年：断熱技術の急速な発展期
1995年は特許出願数が前年比94件も増加し、384件に達した年です。この時期、住宅の省エネルギー性能向上への社会的要請が高まり、断熱材料と施工技術に大きな変革がありました。特に注目されたのは、従来の岩綿や発泡スチロールに代わる新しい断熱材料の開発です。例えば、無機繊維を高密度に絡み合わせた断熱材や、樹脂と金属の複合材料を用いた断熱サッシなどが多数出願されました。
2008年：遮熱技術の転換点
2008年は、特許出願数が前年から42件増加し、299件に達した年です。この年は遮熱技術、特に窓やカーテンウォールの熱制御技術に大きな進展がありました。放射冷却膜や特殊な多層ガラス構造、金属蒸着技術を用いた遮光シートなど、建築物の熱環境を制御する革新的な技術が多数生まれました。
技術トレンドの変遷
これらのピーク期を通じて、断熱・遮熱技術は単なる省エネルギー対策から、快適性、デザイン性、環境負荷低減を総合的に追求する技術へと進化してきました。材料科学の進歩により、従来の断熱材の概念を大きく超える複合材料や、高機能な遮熱構造が次々と開発されてきたのです。
今後も、持続可能な建築環境の実現に向けて、断熱・遮熱技術の革新は続くでしょう。
Biz Cruncher の『AI自動レポート機能』は、登録された公報群（分析母集団）を対象にAIが横断的な収集・解析を行い、従来は人手で時間を要した集計・分類作業を自動化します。これにより、高精度かつ体系的な分析を迅速に提供することが可能です。
以下では、『AI自動レポート機能』から出力された内容の一部を抜粋してご紹介します。
パテントスコア総合力マップ：LIXILと三協立山が断熱・遮熱技術で先導
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327769&id=bodyimage1】
建築物の断熱・遮熱技術における特許分析から、LIXILと三協立山の技術的優位性が明確になりました。
LIXILの圧倒的な技術力
総合スコア616.13で他社を大きく引き離すLIXILは、断熱・遮熱分野で最も強力な企業と評価できます。特に注目すべき点は、パテントスコア最高値81.58と有効件数136件の高さです。窓枠や建具の構造、複合材料を用いた耐熱断熱サッシなど、技術的革新性が際立っています。
三協立山の安定した技術開発
総合スコア514.48の三協立山は、LIXILに次ぐ高い水準を維持しています。パテントスコア最高値74.61と有効件数96件から、継続的かつ安定した技術開発力が読み取れます。
注目すべき企業：YKKAP
有効件数で143件とトップに立つYKKAPは、特に建築建具の材料や構造改良において独自の技術を展開しています。サーマルブレイク式アルミ合金防火窓や断熱ドアなど、断熱性能と防火性能の両立に成功しています。
断熱・遮熱技術の変遷：1995年と2008年に見る技術革新のピーク
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327769&id=bodyimage2】
建築物の断熱・遮熱技術における特許出願は、いくつかの重要な転換点を経てきました。特に1995年と2008年は、技術革新の顕著なピークとして際立っています。
1995年：断熱技術の急速な発展期
1995年は特許出願数が前年比94件も増加し、384件に達した年です。この時期、住宅の省エネルギー性能向上への社会的要請が高まり、断熱材料と施工技術に大きな変革がありました。特に注目されたのは、従来の岩綿や発泡スチロールに代わる新しい断熱材料の開発です。例えば、無機繊維を高密度に絡み合わせた断熱材や、樹脂と金属の複合材料を用いた断熱サッシなどが多数出願されました。
2008年：遮熱技術の転換点
2008年は、特許出願数が前年から42件増加し、299件に達した年です。この年は遮熱技術、特に窓やカーテンウォールの熱制御技術に大きな進展がありました。放射冷却膜や特殊な多層ガラス構造、金属蒸着技術を用いた遮光シートなど、建築物の熱環境を制御する革新的な技術が多数生まれました。
技術トレンドの変遷
これらのピーク期を通じて、断熱・遮熱技術は単なる省エネルギー対策から、快適性、デザイン性、環境負荷低減を総合的に追求する技術へと進化してきました。材料科学の進歩により、従来の断熱材の概念を大きく超える複合材料や、高機能な遮熱構造が次々と開発されてきたのです。
今後も、持続可能な建築環境の実現に向けて、断熱・遮熱技術の革新は続くでしょう。