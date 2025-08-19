日本バイオセンサー市場は、次世代のウェアラブル診断技術、IoMT（IoTと医療の融合）の統合、およびリアルタイム健康モニタリング革新により、2033年までに52億米ドルに達すると予測されています

