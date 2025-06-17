¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ÇÇã¤¨¤ëÆüËÜ¼ò´Ì¡ÖµÆ¿å¤Õ¤Ê¤°¤Á¡×¤¬IWC¤Ç2ÅÙÌÜ¤Î²÷µó¡£IWC ¡Ê¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥ï¥¤¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡Ë2025¤Ç¥´ー¥ë¥É¥á¥À¥ë¤ò¼õ¾Þ

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¡ÚTasting Notes¡Û
This elegant and complex sake has white flowers, meringue, mint, and a caressing sweetness, followed by a long, mouthwatering finish. Serve it with grilled Hispi cabbage or sprouting broccoli.
https://www.internationalwinechallenge.com/canopy/beverage_details?sid=20248(https://jfha-shokuei.learning-ware.jp/sales/apply/top?id=af0d765a96669328d17a953ec87bff37165eecfa80a5ba410f90db8389f8c497)
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