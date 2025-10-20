女の子が妄想する胸キュン告白LINE９パターン
普段のLINEではふざけてばかりの女の子でも、ロマンティックな「告白メッセージ」には憧れを抱いているもの。いざというときのために、女心を揺さぶる一節を覚えておきたいところです。そこで今回は、10代から20代の独身女性500名に聞いたアンケートを参考に「女の子が妄想する胸キュン告白LINE」をご紹介します。
【１】女の子を笑顔にさせる「もう、好きすぎてやばい！」
「思わずニヤけちゃいました」（10代女性）というように、無邪気に振る舞うことで、想いの大きさを伝えるのも響くでしょう。二人の間に冗談を言い合える関係が出来上がっているなら、女の子からのイケてるメッセージへのお返しに使ってみてはいかがでしょうか。
【２】LINEならではの軽さを活かした「じゃあ付き合おうよ」
「会話の中にサラッと滑り込んでくるとびっくりする」（20代女性）というように、何気ないメッセージのやり取りの中で、ノーガードの女の子に想いを打ち明けるセリフです。「○○君はホント面白い！」など、女の子が自分に好意を見せたタイミングで送りましょう。
【３】対面告白を予感させる「今すぐ直接会って話したいことがある」
「会うまでの時間、頭のなかがいっぱいでずっとドキドキした」（10代女性）というように、女の子の「告白されるかも…？」という期待をあおるパターンです。相手が「LINEでの告白はあり得ない！」というタイプなら、戦略的にトライしてみてはいかがでしょうか。
【４】もだえる想いを伝える「君のことが頭から離れない」
「ちょっとストーカーチックだけど、いい」（20代女性）というように、狂おしい想いをぶつけて、女の子を振り向かせる作戦です。いつも好きな人のことばかり考えているような「恋愛体質の女の子」には、ストレートに共感してもらえるかもしれません。
【５】失恋直後の女の子に効く「俺じゃ、代わりになれないですか？」
「正直、グラッときました」（20代女性）というように、控え目に彼氏に立候補するフレーズです。ただし、別れたばかりの女の子から「イエス」を引き出すのはさすがに難しいので、これを機に距離を縮めていくのがベターでしょう。
【６】さりげないからいい「LINEくれるだけでテンション上がる」
「そう言われたら誰でも嬉しいですよね」（10代女性）というように、「絡みがあるだけで幸せ」と匂わせて、相手に存在価値の大きさを自覚させるパターンです。やりとりの終わり際に、サラッと紛れ込ませるとドキドキ効果が高そうです。
【７】大きな存在だと意識させる「二人一緒じゃないと意味がない」
「そんな風に思っていたんだ…と思ってドキッとする」（20代女性）というように、相手を「パートナー」として認識していることをアピールすれば、女の子の態度も変わりそうです。「一人で楽しんできてよ」といったそっけない返信への切り返しに使ってみてはいかがでしょうか。
【８】直接だと照れて言ってもらえない「会うたびに好きになっていく」
「直接だとナルっぽい」（10代女性）というように、面と向かってでは恥ずかしいセリフを伝えられるのも、LINEならではの告白でしょう。何往復かしたやりとりの最後に添えると、一気に恋愛モードに持ち込めるかもしれません。
【９】超ストレートな「好きです。付き合ってください」
「分かりやすいのがいい。凝ったメッセージは意味が分からないです」（10代女性）というように、「好き」という気持ちを直球で女の子に届けるパターンです。もともとタメ口で冗談を言い合える仲であれば、改まった告白は、むしろ新鮮味があっていいかもしれません。
直接会って告白してほしいという女の子も、いざ想いのこもったLINEを受け取ったら嬉しいもののようです。自分のキャラに合うフレーズがあれば、試してみる価値があるかもしれません。（外山武史）
【調査概要】
期間：2014年6月3日から5日まで
対象：合計500名（10代、20代の独身女性）
地域：全国
方法：インターネット調査
