群馬・高崎で28歳女性殺人事件　現場から“黒い車”逃走の目撃情報　約1時間後に埼玉で死亡事故　車内から男性遺体　関連を捜査

24日未明、群馬・高崎市の駐車場で、女性が血まみれ状態で倒れているのが発見され、その後、死亡が確認されました。

これを受け、警察が現場で目撃された黒い車を追っていたところ、隣の埼玉県で男性が自動車事故を起こし、死亡していたことが分かりました。

事件は、24日午前3時ごろに寄せられた110番通報で明らかになりました。

「知り合いの女性が知人の男性ともめている」との通報を受け、警察官が現場の駐車場に駆け付けたところ、女性が血まみれであおむけに倒れているのを発見。

女性は高崎市に住む吉田千夏さん（28）。

病院に運ばれましたが、死亡が確認されました。

駐車場近くに住む人は当時、女性の叫び声を聞き、現場の状況を確認しに行ったといいます。

近隣住民：

（現場に）人が倒れていて、血が広がっている状態でした。女性の声で「助けて」みたいな声が聞こえたような気がします。

現場からは、凶器とみられる刃渡り約10cmの刃物と黒い車が押収されました。

女性ともめていたとみられる人物が乗ってきた車とみられています。

さらに、警察は押収された車とは別の「黒い車が逃走した」という目撃情報があったことから、その行方を追跡。

すると、通報から1時間後。

現場から約30km離れた埼玉・深谷市で、黒い車が電柱に衝突する事故が発生したことが分かりました。

ぶつかった車の中からは、30代くらいの男性が死亡した状態で発見されました。

警察は事故発生の詳しい状況を調べるとともに、高崎市で起きた女性殺害事件との関連を捜査しています。