お笑いタレントの宮川大輔（53）が20日に更新された関根勤のYouTubeチャンネル「関根勤チャンネル」にゲスト出演。「ある意味怖い芸能人」について語った。

関根に、今まで出会った中で「ある意味怖い」と思った芸能人を尋ねられた宮川は、俳優の宇梶剛士を挙げた。

舞台共演をきっかけに仲良くなり、プライベートでの飲み会の後、宇梶に「大ちゃん、家に泊めてくれない？」と頼まれ快諾。自宅に泊めたという。

翌朝、宇梶が「お風呂借りていい？」と許可を得て浴室へ。「宇梶さん5分ぐらいで出てきて“大ちゃんありがとね”って言って、僕が入れ替わりで入ったんです」。

宮川が浴室に入ると「排水口のところに、泡があったんですけど、シャボンの上に垢が乗ってて、ぐるぐるぐるってゆっくり回ってたんです。えっ！？と思って見たら、ゴシゴシタオルから水が垂れてたんですよ……体洗う！？って思って」と、宮川のボディタオルを宇梶が使用した痕跡を発見したとぶっちゃけ。

これに関根は大爆笑。宮川は「いいんですよ、全然いいんですけど、なかなか他人の家のゴシゴシタオルを…」と続け「それがびっくりしたんです。やっぱ宇梶さん凄いなと思って」と苦笑いだった。