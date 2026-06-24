ドラマ『大追跡 Season2』新メンバーに平川結月、松本慎司！ 本田大輔、水嶋凜らの続投も決定！
大森南朋、相葉雅紀、松下奈緒がトリプル主演し、7月22日スタートするドラマ『大追跡〜警視庁SSBC強行犯係〜Season2』（テレビ朝日系／毎週水曜21時）より、新たなレギュラーキャストが解禁された。
【写真】大森南朋×相葉雅紀×松下奈緒『大追跡』、第2幕が始動！ 前作しのぐ難攻不落の凶悪犯罪ぼっ発
昨年7月からSeason1が放送された『大追跡〜警視庁SSBC強行犯係〜』は、平成21（2009）年に警視庁に新設された、分析・追跡捜査の専門部隊・SSBC＝捜査支援分析センター（Sousa Sien Bunseki Center）、その中でも殺人・強盗・放火などの凶悪犯罪を担当する“捜査一課を専門に支援する別班”SSBC強行犯係を舞台にした刑事ドラマ。
Season2では、Season1でも大活躍したレギュラーキャスト陣に加え、新キャストが登場することが決定。
Season2から新キャストとして加入するのは、平川結月と松本慎司。『王様戦隊キングオージャー』や『仮面ライダーゼッツ』への出演で話題の平川が演じるのは、警視庁機動捜査隊の若手女性刑事・牧島鈴花。鑑識課へ異動した源晋太郎の後任として新たに配属され、先輩の沢村とコンビを組むことになる。
そして松本が演じるのは、警視庁捜査一課の若手刑事・古手川亮太。武闘派が多い捜査一課において異彩を放つ知能派で、眼鏡がトレードマーク。品行方正で礼儀正しく、遥のもとで懸命に捜査に励む。
さらに、Season1から引き続き、盤石のレギュラーキャスト陣も続投が決定。
本田大輔は松下奈緒演じる青柳遥の頼れる部下である捜査一課刑事の佐倉大として、前作同様に遥を支える。そして水嶋凜が演じるのは東京中央テレビの報道部記者・清水琴音―警視庁記者クラブ所属の琴音は、最先端の捜査部署であるSSBCの中にいる異色のキャリア・名波（相葉）の動向に強い関心を抱いており…？
ワタナベケイスケは警視庁機動捜査隊の沢村伸吾として、新キャストの牧島とコンビを結成。また、横山涼は琴音の同僚、東京中央テレビ報道部員・堀雄大を引き続き演じる。
そして、今濱夕輝乃が演じる伊垣（大森南朋）と遥の一人娘・青柳美里も引き続き登場。伊垣と遥を繋ぐ大きな“絆”である美里の存在が2人の関係にどのような変化をもたらしていくのか。
ドラマ『大追跡〜警視庁SSBC強行犯係〜Season2』は、テレビ朝日系にて7月22日より毎週水曜21時放送（初回拡大スペシャル）。
【写真】大森南朋×相葉雅紀×松下奈緒『大追跡』、第2幕が始動！ 前作しのぐ難攻不落の凶悪犯罪ぼっ発
昨年7月からSeason1が放送された『大追跡〜警視庁SSBC強行犯係〜』は、平成21（2009）年に警視庁に新設された、分析・追跡捜査の専門部隊・SSBC＝捜査支援分析センター（Sousa Sien Bunseki Center）、その中でも殺人・強盗・放火などの凶悪犯罪を担当する“捜査一課を専門に支援する別班”SSBC強行犯係を舞台にした刑事ドラマ。
Season2から新キャストとして加入するのは、平川結月と松本慎司。『王様戦隊キングオージャー』や『仮面ライダーゼッツ』への出演で話題の平川が演じるのは、警視庁機動捜査隊の若手女性刑事・牧島鈴花。鑑識課へ異動した源晋太郎の後任として新たに配属され、先輩の沢村とコンビを組むことになる。
そして松本が演じるのは、警視庁捜査一課の若手刑事・古手川亮太。武闘派が多い捜査一課において異彩を放つ知能派で、眼鏡がトレードマーク。品行方正で礼儀正しく、遥のもとで懸命に捜査に励む。
さらに、Season1から引き続き、盤石のレギュラーキャスト陣も続投が決定。
本田大輔は松下奈緒演じる青柳遥の頼れる部下である捜査一課刑事の佐倉大として、前作同様に遥を支える。そして水嶋凜が演じるのは東京中央テレビの報道部記者・清水琴音―警視庁記者クラブ所属の琴音は、最先端の捜査部署であるSSBCの中にいる異色のキャリア・名波（相葉）の動向に強い関心を抱いており…？
ワタナベケイスケは警視庁機動捜査隊の沢村伸吾として、新キャストの牧島とコンビを結成。また、横山涼は琴音の同僚、東京中央テレビ報道部員・堀雄大を引き続き演じる。
そして、今濱夕輝乃が演じる伊垣（大森南朋）と遥の一人娘・青柳美里も引き続き登場。伊垣と遥を繋ぐ大きな“絆”である美里の存在が2人の関係にどのような変化をもたらしていくのか。
ドラマ『大追跡〜警視庁SSBC強行犯係〜Season2』は、テレビ朝日系にて7月22日より毎週水曜21時放送（初回拡大スペシャル）。