◇インターリーグ ドジャース―ツインズ（2026年6月23日 ミネアポリス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が23日（日本時間24日）、敵地でのツインズ戦に「1番・DH」で出場。3打数無安打で4試合ぶりのノーヒットとなったが、勝ち越し犠飛を放つなどチームに貢献。9回に代打を送られ、途中交代した。

初回の第1打席は初対戦のツインズ先発左腕・ロハスの投球を確実に見極め、四球で出塁。4試合連続出塁とすると、次打者・パヘスの四球で二塁に進み、2死後、5番・エドマンの中前打で先制のホームを踏んだ。2回2死一塁からの第2打席は空振り三振に倒れたが、3打席目で結果を出した。

2―2の4回1死一、三塁、昨年ロッテでプレーしたツインズ2番手・ボスの投じた初球カーブを叩き、左翼へと飛球を打ち上げた。三走のコールは悠々と生還。大谷にとっては2試合連続の打点となった。

続くパヘスからフリーマン、ベッツと3連打でこの回3得点。中盤で試合の主導権を握った。

5回2死一、二塁からの第4打席は捉えた打球ながら、中堅手の正面を突き中直。7回1死二塁からの第5打席は空振り三振に倒れた。

大谷の途中交代は今季4試合目となった。