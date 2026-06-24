アストロズ戦での3回の守備で“回転スロー”

【MLB】アストロズ 9ー7 Bジェイズ（日本時間24日・トロント）

ブルージェイズの岡本和真内野手が23日（日本時間24日）、本拠地でのアストロズ戦に「4番・三塁」で出場し、3安打3打点と存在感を示した。3回には守備でも好プレーを披露。地元放送局も「なんてこった！」と絶賛した。

1点ビハインドの3回無死一塁、相手のホセ・アルトゥーベ内野手が放った三遊間への打球を岡本が捕球。その勢いのまま体を回転させて二塁へ送球しフォースアウト、一塁もアウトになり併殺を完成させた。

地元放送局「スポーツネット・カナダ」の実況：ダン・シュルマン氏は「三塁へ！ ナイスプレー、オカモト！ そして併殺を完成させました！」と興奮気味に伝えた。さらに「なんてこった！ これは誰でもできるプレーではありませんよ。カズ・オカモトへ難しいバウンドがきましたが、（3回の）最初のアウトで素晴らしいプレーが飛び出しました」と続けた。

解説で、球団OBのケイレブ・ジョゼフ氏は「内野守備コーチは必ず、（自軍の）内野手に対して打球がグラブの下を通過しないよう指導します。（岡本は）グラブを下から（上へ）移動させています。完璧な技術でした。なんというプレーでしょう」と解説。派手なプレーの裏にある岡本の繊細な動きを説明した。

勝負強い打撃が話題となっているが、岡本は堅実な守備でもファンや地元メディアを魅了している。（Full-Count編集部）