¡Ú¥ä¥¯¥ë¥È¡ÛÀèÈ¯¡¦»³ÌîÂÀ°ì¤¬Âç»ö¤Ë¤¹¤ë¡Ö²ÈÂ²¥µ¡¼¥Ó¥¹¡× £¶²ó²÷Åê¤Ç¼ó°Ì¤ËÆùÇö
¡¡Ìîµå¤òËº¤ì¤ë»þ´Ö¤¬¡¢¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ç¤Î¶¯¤µ¤ò¸¦¤®À¡¤Þ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¥ä¥¯¥ë¥È¤Ï£²£³Æü¤Îºå¿ÀÀï¡Ê¹Ã»Ò±à¡Ë¤Ë£´¡½£³¤ÇµÕÅ¾¾¡¤Á¤·¡¢º£¥«¡¼¥É¤òÇòÀ±È¯¿Ê¡£¼ó°Ì¥¿¥¤¤ÇÊÂ¤ó¤Àºå¿À¡¢µð¿Í¤Ë£°¡¦£µ¥²¡¼¥àº¹¤Þ¤ÇÆùÇ÷¤·¤¿¡£
¡¡ÂÇÀþ¤ÏÁê¼êÀèÈ¯¡¦ºÍÌÚ¤Ë£¶²ó£³°ÂÂÇÌµÆÀÅÀ¤È¶ìÀï¡£¤½¤ì¤Ç¤â£±ÅÀ¤òÄÉ¤¦£¸²ó¡¢£³ÈÖ¼ê¡¦´äºê¤ò¹¶¤á¡¢Ï¢ÂÇ¤È»Íµå¤Ç°ì»àËþÎÝ¤È¤¹¤ë¤È¡¢´äÅÄ¤¬º¸ÍãÀþ¤Ø£²ÅÀÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤ÆµÕÅ¾¤·¤¿¡£ÂåÂÇ¡¦¥µ¥ó¥¿¥Ê¤Ø¤Î¿½¹ð·É±ó¤ÇºÆ¤ÓËþÎÝ¤È¤·¡¢ÀÖ±©¤â±¦Á°¤Ø£²ÅÀÅ¬»þÂÇ¡£Ä¾¸å¤ËÂç»³¤Î£²¥é¥ó¤Ç£±ÅÀº¹¤ËµÍ¤á´ó¤é¤ì¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤ÏÆ¨¤²ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡µÕÅ¾·à¤ÎÅÚÂæ¤òÃÛ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ÀèÈ¯¤·¤¿»³ÌîÂÀ°ìÅê¼ê¡Ê£²£·¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£¥×¥í£¶Ç¯ÌÜ¤Îº¸ÏÓ¤Ï£²²ó¤ËÌ£Êý¼éÈ÷¤ÎÍð¤ì¤«¤éÀèÀ©ÅÀ¤òµö¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢£¶²ó£´°ÂÂÇ£±¼ºÅÀ¡¢¼«ÀÕ£°¡££¸¾¡ÌÜ¤³¤½Æ¨¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¹¥Åê¤Ç¥Á¡¼¥à¥È¥Ã¥×¤ÎËÉ¸æÎ¨¤Ï£²¡¦£²£±¤Þ¤ÇÎÉ²½¤·¡¢¥ê¡¼¥°£³°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡££·¾¡¤â¥Á¡¼¥àºÇÂ¿¡£»î¹ç¸å¤Ï¡Ö¥Ü¡¼¥ëµå¤¬Â¿¤¯¡¢Î®¤ì¤ò»ý¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÏÈ¿¾Ê¡£¤½¤ì¤Ç¤â°¤¤¤Ê¤ê¤Ë¡¢ÀèÈ¯¤È¤·¤Æ¤·¤Ã¤«¤êÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤»¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¾¡Íø¤Ø¤Î¼¹Ç°¤Ï¿Í°ìÇÜ¶¯¤¯¡¢¼óÇ¾¿Ø¤âÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤¹¤Û¤É¤ÎÇ®ÎÌ¤òÈë¤á¤ëº¸ÏÓ¡£¤½¤Î¾ðÇ®¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¥Þ¥¦¥ó¥É¤òÎ¥¤ì¤¿»þ¤ÎÈ´·²¤Î¡Ö¥ª¥ó¥ª¥Õ¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨ÎÏ¡×¤À¡£»³Ìî¤Ï¡Öµ¤»ý¤Á¤¬Íî¤Á¤¿¤ê¤·¤¿»þ¤Ï¡¢µÙ¤ß¤ÎÆü¤Ï¤·¤Ã¤«¤êÌîµå¤«¤éÎ¥¤ì¤ÆÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢µÙÆü¤Ï¼«Ê¬¤ÎÅêµå±ÇÁü¤â¤Ê¤ë¤Ù¤¯¸«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤Î»þ´Ö¤Ï²ÈÂ²¤Ø¤Î»×¤¤¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤³¤Î´Ö¤Ï»Ò¤É¤â¤òÏ¢¤ì¤Æ¿åÂ²´Û¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢¸ø±à¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ±ü¤µ¤ó¤È¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£±ü¤µ¤ó¤â¤º¤Ã¤È²È¤Ç»Ò¤É¤â¤ò¸«¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡¢µÙ¤ß¤ÎÆü¤Ï¤É¤³¤«¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¡×¤È¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡Öº£Ç¯¤ÏÄ´»Ò¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ë¡Êµ¤»ý¤Á¤¬¡ËÍî¤Á¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¼ê±þ¤¨¤â¸ý¤Ë¤·¤¿»³Ìî¡£²ÈÂ²¤È¤Î²º¤ä¤«¤Ê»þ´Ö¤Ç¿´¿È¤òÀ°¤¨¤¿±í¤Î¾¡¤ÁÆ¬¤ÏºÆ¤Ó¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Á¡¢¼¡¤Î£±¾¡¤ØÏÓ¤ò¿¶¤ë¡£