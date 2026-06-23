アニメ『不運からの最強男』来年放送決定！ ビジュアル＆千葉翔也によるイメージソング解禁
フクフク・原作×中林ずん・作画による異世界ファンタジー・コミックをアニメ化した『不運からの最強男』が、2027年に放送されることが決定。ティザービジュアルが解禁されたほか、千葉翔也の新曲「ラックアウト」が本作のイメージソングになることも決まった。
【写真】『不運からの最強男』イメージソングを歌うのは千葉翔也！
小説投稿サイト「小説家になろう」発の累計150万部突破の大人気シリーズをアニメ化。
主人公は、不運な人生のすえ、事故によって転生したジークベルト。新しい家族は前世で不運だったと思えないほどに温かかった。今世では平穏な日々が過ごせると思ったのだが、実は規格外の【幸運値】を持っていて…。「幸運が引き寄せるのはチャンス。掴み取ることが出来れば願いが叶う」。次々と立ちはだかる強敵に、並外れた魔力と鑑定眼で立ち向かい、家族を守りながら最強を目指す少年の英雄譚。
ティザービジュアルは、「立ち向かえ―」というキャッチコピーとともに、主人公・ジークベルトと、彼に憎悪を抱く兄・ゲルトが激しくぶつかり合う姿をダイナミックに描いたもの。
さらに、声優のほかアーティストとしても活躍する千葉翔也の新曲「ラックアウト」が、本作のイメージソングに決定。今夏公開予定のイメージPVに使用される。千葉自身が作詞も担当した楽曲が、本作にどんな彩りを添えるのか期待が高まる。
千葉は「イメージソングを担当させていただけてとても光栄です。原作を読み、とても優しくて身近な人への愛に溢れた作品だと感じました」と振り返り、「『運がない』『恵まれていない』と思うと、持っているはずの自分らしさや強みが見えなくなってしまう。自分のピンチすらも開き直って楽しめるような、力が湧いてくる曲を目指しました。そんな気持ちを込めた歌詞にも注目していただけると嬉しいです。ラストにかけてどんどん気持ちが高まる、最高にかっこいい曲が出来上がったので、ぜひ楽しんでください！」とメッセージを寄せた。
アニメ『不運からの最強男』は、2027年放送予定。
【写真】『不運からの最強男』イメージソングを歌うのは千葉翔也！
小説投稿サイト「小説家になろう」発の累計150万部突破の大人気シリーズをアニメ化。
主人公は、不運な人生のすえ、事故によって転生したジークベルト。新しい家族は前世で不運だったと思えないほどに温かかった。今世では平穏な日々が過ごせると思ったのだが、実は規格外の【幸運値】を持っていて…。「幸運が引き寄せるのはチャンス。掴み取ることが出来れば願いが叶う」。次々と立ちはだかる強敵に、並外れた魔力と鑑定眼で立ち向かい、家族を守りながら最強を目指す少年の英雄譚。
さらに、声優のほかアーティストとしても活躍する千葉翔也の新曲「ラックアウト」が、本作のイメージソングに決定。今夏公開予定のイメージPVに使用される。千葉自身が作詞も担当した楽曲が、本作にどんな彩りを添えるのか期待が高まる。
千葉は「イメージソングを担当させていただけてとても光栄です。原作を読み、とても優しくて身近な人への愛に溢れた作品だと感じました」と振り返り、「『運がない』『恵まれていない』と思うと、持っているはずの自分らしさや強みが見えなくなってしまう。自分のピンチすらも開き直って楽しめるような、力が湧いてくる曲を目指しました。そんな気持ちを込めた歌詞にも注目していただけると嬉しいです。ラストにかけてどんどん気持ちが高まる、最高にかっこいい曲が出来上がったので、ぜひ楽しんでください！」とメッセージを寄せた。
アニメ『不運からの最強男』は、2027年放送予定。