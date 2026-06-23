プレーのアイデアや選択肢は自分で考えるだけでなくコーチにも聞くべき理由とは！？【ジュニアサッカー 監督が使いたい選手がやってる！デキるプレー55】

プレーのアイデアや選択肢は自分で考えるだけでなくコーチにも聞くべき理由

事前にプレーの選択肢を考えておこう

【どうして】自由すぎるとアイデアが出にくい。まずは練習で選択肢を知っておく アイデアや選択肢をコーチから聞こう

プレーのアイデア、選択肢はたくさんあってもよいものです。自分たちで考えることも必要ですが、まずはコーチが持っているアイデアや選択肢を教えてもらうことも大事です。

2対2などのトレーニングで攻撃側の崩しのパターンが貧しくうまく崩せないとしたら、崩しの選択肢をコーチに聞きましょう。効果的な選択肢を知ってからプレーするほうが、プレーの幅も広がりますしプラスのアイデアも生まれてきます。自由すぎると考えは生まれづらくなります。ただ、このとき選択したものだけが正解ではないことも知っておきましょう。

コーチからひとこと

プレーのアイデアはいくつもあります。そのなかで何が効果的かを考えましょう。

【出典】『ジュニアサッカー 監督が使いたい選手がやっている！デキるプレー55』著：鈴木宏