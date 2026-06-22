俳優本木雅弘（６０）が１９日放送のＴＢＳ「Ａ−Ｓｔｕｄｉｏ＋」に出演し、番組の事前取材を受けた息子ＵＴＡ（２８）の姿が話題になった。

本木はＵＴＡについて「モデルの仕事から一応役者の訓練を少ししていて３年越しでようやくデビューすることになったんです」と説明。「これで少しほっとした」と心境を語った。

一方で笑福亭鶴瓶に「同業者にはなってほしくない思いってありませんでした？」と聞き、「モデルになる前からお誘いはあったりして、これは簡単に言えば、晒されるのか、そうでない人生を選ぶのか、どっちか。モデルの仕事であっても、一度晒したら戻れないということは話しつつ」と学生時代から息子に言ってきたという。

１９０ｃｍの圧倒的なビジュアル。祖父母は内田裕也さんと樹木希林さん。

ＵＴＡが番組取材で「自然にやってる仕草が父にそっくりだなと自分で思う時がある」と言っていたと紹介されると、本木は「どちらかというと母親似っていう印象ですけどね。耳以外はね。でも仕草とかは時々出てくるのかも」と語った。

ネットでも話題になり「ＵＴＡくん やっぱカッコいいなあ」「長男ＵＴＡさんに取材 目元がもっくんにそっくり」「耳の形が同じなのよね 受け継いだＤＮＡ」「ちょいワイルド感があっていい」「お耳そっくりだよね」「ほんと若いときの本木さんに似てるね」との反応が集まった。