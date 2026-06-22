【ライブレポート】FUNKY MONKEY BΛBY′S×いきものがかり、メジャーデビュー20周年を迎える2組が魅せた夢舞台

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2026年、共にメジャーデビュー20周年を迎えるFUNKY MONKEY BΛBY’Sといきものがかりのツーマンライブ『FUNKY MONKEY BΛBY’S×いきものがかり 20周年対バンライブ ～あの日の約束ハタチまSHOW!!～』が、東京ガーデンシアターにて6月20日・21日の2日間にわたり開催された。2日目をレポートをお届けする。

■いきものがかり「風が吹いている」歌い出しのアカペラで観客のハートをわしづかみ

20年間のすべてに「ありがとう」を込めて。6月20日と21日、東京ガーデンシアターで『FUNKY MONKEYBΛBY’S×いきものがかり 20周年対バンライブ～あの日の約束ハタチま SHOW!!～』が開催された。共に2006年デビュー、良き友として良きライバルとして、様々な場所で運命をクロスさせてきた2組による夢舞台。客席は2日間で14,000人の大観衆で埋まった。

2006年デビューにちなみ、同年のトリノ五輪フィギュアスケート金メダリスト・荒川静香のビデオ出演による「開催宣言」を受けて、最初に登場するのはいきものがかり。歌い出しのアカペラで観客のハートをわしづかみにする「風が吹いている」から、ぐっとテンポを上げて「気まぐれロマンティック」へ。本当に20年経った？と思うほど、瑞々しさを湛えた吉岡聖恵の歌声と、黒スーツで決めた水野良樹のニコニコ笑顔。手振り、コーラス、ジャンプを煽りながら、元気溢れるパフォーマンスで観客をぐいぐい引き込んでいく。

「みなさん楽しんでますか！今日も盛り上げていきましょうね！」（吉岡）

歌詞を“ファンモンがいる”に替えて明るく歌う「キミがいる」、一転して切なく激しく聴かせる「YELL」。どんな曲調でも言葉と感情をまっすぐ届ける、吉岡のボーカルは昔も今も唯一無二。そして20年前、四国のライブハウスでのファンモンとの出会いを語り、そこで歌った「コイスルオトメ」を、当時のアレンジで演奏する。その夜、ファンキー加藤はこの曲を聴いて、動けなくなるほど衝撃を受けたという。その感動を再現するように、気持ちのこもった歌声が広いホールいっぱいに響き渡る。

一気にスピードを上げ、青いペンライトが星のように輝く「ブルーバード」、そして全員でタオルを振り回す「じょいふる」へ。水野がモニターに足をかけ、いかしたギターソロを披露する。吉岡が圧巻のロングトーンを決め、観客の大歓声を浴びる。バンマス・本間昭光（Key）率いる凄腕バンドは、いつだって大船に乗ったように頼もしい。あっという間に時は過ぎ、残すは一曲。

「このあと、FUNKY MONKEY BΛBY’Sが熱いライブをやってくれるので。その前にじーんとさせたいと思います」（水野）

いきものがかりのライブを締め括るのは、切なさと喜びが心に沁みるバラード「帰りたくなったよ」。吉岡の歌声は、瑞々しさは変わらないまま、あの頃よりも包容力がはるかに大きく感じる。誰もが知るシングルヒット中心に、アップテンポとバラード、懐かしさと成熟をバランスよく散りばめ、客席にいる2組のファンの心を一つに繋ぐ。全8曲50分、見事なパフォーマンスだ。

ステージ転換の間、スクリーンに映っているのは「ぶらり20周年の旅」。ファンキー加藤と水野良樹が、出会いの場所・徳島JITTER BUG（現・club GRINDHOUSE）を訪ねる姿に、吉岡聖恵とモン吉がツッコミのようなナレーションを入れまくる、笑いあり感動ありの力作ドキュメント映像だ。面白いのはもちろん、この対バンライブを盛り上げたい4人の熱い気持ちが、何よりも嬉しい。

■「俺たちが、いきものがかりの同期、FUNKY MONKEY BΛBY’Sだ！」（ファンキー加藤）

二番手は、満を持して登場するFUNKY MONKEY BΛBY’Sだ。まずは「WE ARE FUNKY MONKEY BΛBY’S」「LIFE IS A PARTY」と二曲続けて、アップテンポのダンスナンバーで畳みかける。ファンキー加藤とモン吉は、いつもより明らかに速いスピードで、ステージの隅から隅まで駆け回る。見るからに気合が入ってる。観客をしゃがませる→ジャンプ！ というパフォーマンスもばっちり決まった。「俺たちが、いきものがかりの同期、FUNKY MONKEY BΛBY’Sだ！」と、ファンキー加藤の言葉も昂ぶりっぱなしだ。

「帰りたくなったか？ 俺は帰りたくない。この夢のようなステージが、永遠に続けばいいと思ってます」（加藤）

いきものがかりが「コイスルオトメ」を歌うなら、ファンモンは「そのまんま東へ」を歌う。20年前、四国の夜にも歌ったデビュー曲は、今も彼らの応援ソングの原点として、こうして数千人の心を揺らしてる。「告白」から「エール」、そして「音楽を鳴らそう」へ。いわゆる「平成ファンモン」（最初の解散前）から「令和ファンモン」（再始動後）へ曲を繋げ、「令和のファンモンも負けてないよ！」と胸を張るファンキー加藤。「どっちも地続き。いい曲だけ選曲したい」とモン吉。20年前も今も変わらぬ思い、それは聴く者を励まし、勇気づけ、幸せにする曲を作り続けること。

「いきものがかりに負けたくない思いが、すごく自分の力になりました」（加藤）

いきものがかりに捧げるよ。そう言って歌った「あとひとつ」。最上階のてっぺんまで、全員が人差し指を突き上げ、歌う光景が壮観だ。世界一の、誰にも負けない応援ソングがあります。そう言って歌った「ちっぽけな勇気」。2組のファンがひとつになって踊ってる。

「おまえらの歌はきれいごとだと言われて、心折れそうな時もありました。でもそんな時、いきものがかりがいてくれました」（加藤）

ファンキー加藤は、ラスト曲「悲しみなんて笑い飛ばせ」で客席に飛び込み、脚立に飛び乗って歌いまくる。いきものがかりに対するファンモンからの思いが伝わる、余力を残さぬ全力疾走。全9曲50分、この熱量を引き出したのは、間違いなく同期であり同志、いきものがかりの存在だ。

そしてアンコール。いきものがかり「ありがとう」と FUNKY MONKEY BΛBY’S「ありがとう」をマッシュアップした特別バージョンは、今日ここに来た2組のファンへの特別なプレゼント。歌い終えたファンキー加藤が「今日一番ぐっと来た」と言った意味がわかる、強い思いのこもった出来栄えだ。

「10年後にまた一緒にやりましょう。それが俺の新たな目標です」（加藤）

「みんな、素敵に年を取りましょうね」（水野）

あなたのその笑顔が、僕たちの夢そのものだ。2時間30分のライブの最後を飾る、4人で作った新曲「奇跡じゃない」は、過去を懐かしむのではなく、未来への約束を誓う歌。4人で手を繋ぎ、拍手と歓声に応える笑顔にはきっと続きがある。互いの20周年を祝いながら、またあらたな何かが始まる予感を感じる、素晴らしい2日間だった。

TEXT BY 宮本英夫

PHOTO BY 川島彩水

■セットリスト

06.20 DAY -1

FUNKY MONKEY BΛBY’S

M1. WE ARE FUNKY MONKEY BΛBY’S

M2. LIFE IS A PARTY

M3. そのまんま東へ

M4. 告白

M5. 大切

M6. 音楽を鳴らそう

M7. あとひとつ

M8. ちっぽけな勇気

M9. 悲しみなんて笑い飛ばせ

いきものがかり

M1. SAKURA

M2. 気まぐれロマンティック

M3. うるわしきひと

M4. YELL

M.5 ブルーバード

M6. じょいふる

M7. 帰りたくなったよ

M8. コイスルオトメ

EN1. ありがとう (co-lab ver.)

EN2. 奇跡じゃない

06.21 DAY -2

いきものがかり

M1. 風が吹いている

M2. 気まぐれロマンティック

M3. キミがいる

M4. YELL

M5. コイスルオトメ

M6. ブルーバード

M7. じょいふる

M8. 帰りたくなったよ

FUNKY MONKEY BΛBY’S

M1. WE ARE FUNKY MONKEY BΛBY’S

M2. LIFE IS A PARTY

M3. そのまんま東へ

M4. 告白

M5. エール

M6. 音楽を鳴らそう

M7. あとひとつ

M8. ちっぽけな勇気

M9. 悲しみなんて笑い飛ばせ

EN1. ありがとう （co-lab ver.）

EN2. 奇跡じゃない

■リリース情報

2026.06.03 ON SALE

FUNKY MONKEY BΛBY’S × いきものがかり

DIGITAL SINGLE「奇跡じゃない」

■関連リンク

『FUNKY MONKEY BΛBY’S × いきものがかり 20周年対バンライブ』特設サイト

https://www.funkymonkeybabys.com/feature/20th_twomanlive

FUNKY MONKEY BΛBY’S OFFICIAL SITE

https://www.funkymonkeybabys.com/

いきものがかり OFFICIAL SITE

https://ikimonogakari.com/