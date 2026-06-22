「ひどい。力不足だ」GS２戦目もドローのベルギー。低調なパフォーマンスに母国メディアは落胆「大きな失望だ」【Ｗ杯】
決勝トーナメント進出に暗雲が立ち込めている。
ベルギー代表は現地６月21日、北中米ワールドカップのグループステージ第２節（Ｇ組）で、イラン代表とロサンゼルス・スタジアムで対戦した。
序盤から試合を優位に進めたベルギーだったが、なかなか得点を奪えない。66分にはネイサン・ノイが一発退場となり、数的不利に。その後も最後まで１点が遠く、０−０で引き分けた。
初戦のエジプト戦（１−１）に続くドローで、いまだ勝利なし。この現状にベルギーメディア『nieuwsblad』は「またしても失望。今回は大きな失望だ。エジプト戦に続き、レッドデビルズ（ベルギー代表の愛称）は格下のイランにも勝てなかった。我が国の代表チームは、上手くいっていない」と落胆。そして、こう続ける。
「今大会で『最も競争力の低いグループの１つ』と評されており、２試合を終えてわずか２ポイントしか獲得できていないレッドデビルズは、期待外れのパフォーマンスを見せている。ひどい。力不足だ。この精彩を欠いたパフォーマンスにより、グループ首位通過の望みを断たれる可能性もある。痛恨の極みだ」
さらに同メディアは、「動きが鈍く、インスピレーションに欠け、決定機を無駄にする。これではイランに勝てない。デ・ブライネやティーレマンスといった主力選手をはじめ、多くの選手が今回も期待外れのパフォーマンスに終わった。経験豊富なムニエも精彩を欠いた。また、ルカクは試合勘が戻っておらず、今大会で調子が上がるか否かは未知数だ」と厳しく評した。
ベルギーは26日、グループステージ最終節でニュージーランドとBCプレイス・バンクーバーで激突する。不評を払拭するような戦いを見せられるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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ベルギー代表は現地６月21日、北中米ワールドカップのグループステージ第２節（Ｇ組）で、イラン代表とロサンゼルス・スタジアムで対戦した。
序盤から試合を優位に進めたベルギーだったが、なかなか得点を奪えない。66分にはネイサン・ノイが一発退場となり、数的不利に。その後も最後まで１点が遠く、０−０で引き分けた。
初戦のエジプト戦（１−１）に続くドローで、いまだ勝利なし。この現状にベルギーメディア『nieuwsblad』は「またしても失望。今回は大きな失望だ。エジプト戦に続き、レッドデビルズ（ベルギー代表の愛称）は格下のイランにも勝てなかった。我が国の代表チームは、上手くいっていない」と落胆。そして、こう続ける。
「今大会で『最も競争力の低いグループの１つ』と評されており、２試合を終えてわずか２ポイントしか獲得できていないレッドデビルズは、期待外れのパフォーマンスを見せている。ひどい。力不足だ。この精彩を欠いたパフォーマンスにより、グループ首位通過の望みを断たれる可能性もある。痛恨の極みだ」
ベルギーは26日、グループステージ最終節でニュージーランドとBCプレイス・バンクーバーで激突する。不評を払拭するような戦いを見せられるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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