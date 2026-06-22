RED WARRIORSの木暮”shake”武彦が自身のXを更新し、メンバーのDIAMOND︎YUKAIと小川清史、LUNA SEA＆X JAPANのSUGIZO、L’Arc～en～CielのHYDE、GLAYのTAKURO＆HISASHI、大黒摩季との集合ショットを公開した。

【写真】SUGIZO、HYDE、GLAYのTAKURO＆HISASHIらが集結した豪華な打ち上げショット

■RED WARRIORS40周年を祝いカリスマたちが集った伝説的イベント

1980年代のジャパニーズ・ロックシーンを熱く盛り上げ、今なお絶大な影響力を誇るバンド、RED WARRIORS。彼らがオーガナイズする奇跡のロックフェス『RED ROCKS』が6月20日と21日の2日間にわたり、埼玉・大宮ソニックシティにて開催された。

6月20日の「DAY1」には、RED WARRIORSをリスペクトするSUGIZO、HYDE、そしてGLAYのTAKUROとHISASHI、さらに大黒という、日本の音楽シーンの頂点に君臨するあまりにも豪華すぎるカリスマたちが出演した。終演後、木暮は「みんなありがとう！ 楽しく酔っ払いました。今日もぶちかましたい。shake」と興奮冷めやらぬ様子で熱くコメントし、出演メンバー全員の集合ショットを披露した。

公開されたのは、画面向かって左からSUGIZO、DIAMOND︎YUKAI、TAKURO、大黒、木暮、HYDE、HISASHI、小川が並んでいる写真だ。日本のロック界のカリスマたちがずらりと並んだあまりにも圧巻な集合ショットだ。ステージでの緊張から解放されたレジェンドたちは、それぞれが満面の笑みを浮かべている。お互いへの深いリスペクトと、打ち上げならではのきわめてリラックスした雰囲気が伝わってくる1枚だ。

SNSには「かっこいいと可愛いが渋滞してる」「メンツが濃い」「貴重なショットありがとうございます」といった歓喜の声が溢れている。

この奇跡的な投稿に対して、共にステージを創り上げたアーティストたちも即座に反応を見せた。HYDEはこの投稿を引用する形で「楽しい時間でした」とシンプルながらも充実感に満ちた言葉を綴った。

さらにHISASHIは「最高のセッション有難うございました hyde君SUGIZO様摩季姐様も超格好良美しかった」とメッセージを寄せた。

■SUGIZO「RED WARRIORSの偉大さを痛感した夜でした」

さらに、SUGIZOも自身のInstagramを更新し、興奮冷めやらぬステージ上での全員集合ショットと、木暮が明かしていたバックヤードカットを公開した。

熱狂の渦が巻き起こったステージショットに対し、SUGIZOは「RED ROCKS、Day1、記念すべき宴に出演させてもらい、本当に光栄でした。普段から親しい音楽仲間たちみんながREDチルドレンでした。RED WARRIORSの偉大さを痛感した夜でした。改めて、40周年おめでとうございます！」と、熱い感謝の念と最敬礼の祝福コメントを投稿。自らも含めた名だたるカリスマたちがかつてRED WARRIORSに憧れていた“チルドレン”として一堂に会した奇跡に胸を熱くさせている。その一方でバックヤードショットには「そして打ち上げも超濃かった」とバラとワインの絵文字で表現した。

■HYDE「夢のような写真。。。合成かな？」

HYDEは自身のXを更新し、この歴史的なフェス『RED ROCKS』についての熱狂を連続で投稿した。

「本物！」と、歓喜の言葉とともに、木暮のギターを手に持って嬉しそうに微笑むショットを公開。この投稿に木暮も即座に反応。「バラとワイン、Wild Cherry最高にカッコ良かった！ありがとう！shake」と引用リポストで応じた。さらにHYDEが「未だに非現実的な感覚です。夢のようなステージでした。ありがとうございました！」と返信した。

さらにHYDEは「夢のような写真。。。合成かな？」というコメント共に、ステージ上でのショットも公開。この投稿にはDIAMOND︎YUKAIが「合成じゃないよ!! Hydeくん トゥルーキャキャキャキャに感動したよ！有り難う」と返信している。