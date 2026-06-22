韓国の地下鉄内で足を伸ばしたまま複数の座席を占領していた乗客に対し、躊躇することなくはっきりと迷惑行為を指摘した市民の姿が公開され、話題となっている。

20日、YouTubeチャンネル「キングパッチュ」に掲載された「言うべきことは言う男性、かっこいいですね」と題する動画には、中年男性Aさんが靴を脱ぎ、妊婦優先席にもたれかかりながら足を伸ばして3席を占領して座っている様子が映っていた。

動画では、この様子を目撃した若い男性BさんがAさんに近づき、その行動をやめるよう求め始めた。Bさんが目の前に立つと、Aさんは伸ばしていた足を引っ込めたが、それでもなお2席を占有していた。

BさんはAさんに向かって、「他の人たちだって靴を脱いで足を伸ばしたいと思っているはずだ」とし、「しかし公共の場所だからやらないのだ」と指摘した。

続けて、「靴を脱いで足を上げ、3席を占領していることが問題だ」とし、「あなたが足を伸ばし、さらに靴まで脱いでいるから、汚くて誰もここに座れないではないか」と声を強めた。

Aさんが反発して「汚いと言うのか」と言い返すと、Bさんは「では、自分の足がきれいだと思っているのか」と問い返し、公共交通機関でのマナーを守るよう求めた。

この動画は再生回数303万回を超え、約5900件のコメントが寄せられた。インターネット上では、「迷惑乗客にしっかりと社会的教育をした」「公の場で注意するのは簡単ではないのに立派だ」「公共の場所で基本的なマナーも守らない人が多い」といった反応が相次いだ。