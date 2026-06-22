東京時間に伝わった指標・ニュース
東京時間に伝わった指標・ニュース
※経済指標
【中国】
中国最優遇貸出金利（ローンプライムレート）（6月）10:00
結果 3.00%
予想 3.00% 前回 3.00%（1年)
結果 3.50%
予想 3.50% 前回 3.50%（5年)
※要人発言やニュース
【イラン情勢】
イラン外相「レバノン戦争終結に向けて大きな進展見られた」
石油および石油化学製品の輸出は免除される
イラン復興開発計画が開始、一部資産の凍結が解除された
イラン外務省「良好な進展が見られた」
協議では最終合意に向けた協議開始のための基盤が議論された
米イランは外交プロセスを継続することで合意
「核合意のあらゆる要素」についても話し合われた
「海峡が完全に開放された状態を維持する」ことを明確にした
核計画などを巡り多くの点で意見の相違は残ったまま
トランプ米大統領
必要なら我々がホルムズ海峡を掌握、奴らをぶっ潰してやる
お前らはクソみたいな国に戻れなくなる、残りの国土は我々が乗っ取る
ネタニヤフ首相「安全保障ドクトリン変更」表明
我々が先制攻撃を仕掛け、先に奴らを殺す
【日本】
氷見野日銀副総裁
経済が大きく下振れるリスクは一頃より低下してる
基調物価は2%の物価目標を超えて上振れるリスクある
※経済指標
【中国】
中国最優遇貸出金利（ローンプライムレート）（6月）10:00
結果 3.00%
予想 3.00% 前回 3.00%（1年)
結果 3.50%
予想 3.50% 前回 3.50%（5年)
※要人発言やニュース
【イラン情勢】
イラン外相「レバノン戦争終結に向けて大きな進展見られた」
石油および石油化学製品の輸出は免除される
イラン復興開発計画が開始、一部資産の凍結が解除された
イラン外務省「良好な進展が見られた」
協議では最終合意に向けた協議開始のための基盤が議論された
米イランは外交プロセスを継続することで合意
「核合意のあらゆる要素」についても話し合われた
「海峡が完全に開放された状態を維持する」ことを明確にした
核計画などを巡り多くの点で意見の相違は残ったまま
トランプ米大統領
必要なら我々がホルムズ海峡を掌握、奴らをぶっ潰してやる
お前らはクソみたいな国に戻れなくなる、残りの国土は我々が乗っ取る
ネタニヤフ首相「安全保障ドクトリン変更」表明
我々が先制攻撃を仕掛け、先に奴らを殺す
【日本】
氷見野日銀副総裁
経済が大きく下振れるリスクは一頃より低下してる
基調物価は2%の物価目標を超えて上振れるリスクある