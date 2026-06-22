東京時間に伝わった指標・ニュース



※経済指標

【中国】

中国最優遇貸出金利（ローンプライムレート）（6月）10:00

結果 3.00%

予想 3.00% 前回 3.00%（1年)

結果 3.50%

予想 3.50% 前回 3.50%（5年)



※要人発言やニュース

【イラン情勢】

イラン外相「レバノン戦争終結に向けて大きな進展見られた」

石油および石油化学製品の輸出は免除される

イラン復興開発計画が開始、一部資産の凍結が解除された



イラン外務省「良好な進展が見られた」

協議では最終合意に向けた協議開始のための基盤が議論された



米イランは外交プロセスを継続することで合意

「核合意のあらゆる要素」についても話し合われた

「海峡が完全に開放された状態を維持する」ことを明確にした

核計画などを巡り多くの点で意見の相違は残ったまま



トランプ米大統領

必要なら我々がホルムズ海峡を掌握、奴らをぶっ潰してやる

お前らはクソみたいな国に戻れなくなる、残りの国土は我々が乗っ取る



ネタニヤフ首相「安全保障ドクトリン変更」表明

我々が先制攻撃を仕掛け、先に奴らを殺す



【日本】

氷見野日銀副総裁

経済が大きく下振れるリスクは一頃より低下してる

基調物価は2%の物価目標を超えて上振れるリスクある

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