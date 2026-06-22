バーレーンターフクラブは６月２１日、バーレーンインターナショナルトロフィー（１１月１３日、サヒール競馬場・芝２０００メートル）がＧ１に昇格することを発表した。

２０１９年に創設された同レースは、バーレーンのパート１国昇格により２０２１年に国際Ｇ３に格付けされ、２０２３年にＧ２に。過去には２０２０年ディアドラ（８着）、２０２４年ヤマニンサンパ（６着）、キラーアビリティ（８着）と３頭の日本調教馬が参戦している。

昨年は日本から出走した馬はいなかったが、今年は京都記念の覇者ジューンテイク（牡５歳、栗東・武英智厩舎、父キズナ）が選択肢のひとつとして参戦を視野に入れている。

Ｇ１昇格に伴い、１着賞金は９０万ドル（１億４１０６万円＝２６年フランスギャロのレートで換算）、賞金総額は１５０万ドル（２億３５１０万円）に引き上げ。札幌記念・Ｇ２（８月１６日、札幌競馬場・芝２０００メートル）、ストレンソールＳ・英Ｇ３（８月２２日、ヨーク競馬場・芝１８００メートル）の勝ち馬および、アイリッシュチャンピオンＳ・愛Ｇ１（９月１２日、レパーズタウン競馬場、芝２０００メートル）の１〜３着馬が自動的に招待される。