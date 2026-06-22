『ハウス・オブ・ザ・ドラゴン』シーズン3配信開始！日本語吹替版予告編を公開

本日6月22日（月）より独占配信開始の米HBOオリジナルドラマ『ハウス・オブ・ザ・ドラゴン』シーズン3。それに合わせ、日本語吹替版の予告編、これまでの登場人物をまとめたキャラクター相関図が公開となった。

日本語吹替版に浪川大輔、三宅健太も参加

本作は、大ヒットドラマ『ゲーム・オブ・スローンズ』のおよそ200年前を描く前日譚。ドラゴン使いの一家・ターガリエン家の王位をめぐる争いを追う。

シーズン3では、《黒装派》と《翠装派》に分裂した各人物の攻防がさらに激化し、多くのドラゴンがぶつかり合う、七王国史上最大の内乱“双竜の舞踏”が開戦。これまでのシーズンとは一線を画す波乱の展開が続く激動の新章となる。政治的駆け引き、仲間の裏切り、非情な死、ドラゴン戦などの要素満載で贈る予測不能な人間ドラマと、壮絶なアクションは必見！

シーズン3配信開始に合わせて、日本語吹替版の予告編を公開。字幕版と同時配信となるU-NEXTオリジナルの日本語吹替版では、早見沙織、津田健次郎、坂本真綾、大塚明夫、諏訪部順一ほか豪華声優陣が前シーズンから続投。そして、新たに登場する《翠装派》の騎士、オーマンド・ハイタワーの吹き替えに浪川大輔、ジョン・ロクストンの吹き替えに三宅健太など、シーズン3からも人気声優が続々とシリーズ参戦を果たす。第1話で繰り広げられる海上戦「ガレットの海戦」を含む迫力シーンの数々、主要人物たちの運命をも左右する壮絶な王位継承争いは見逃せない。

また、これまで登場した人物を含む総勢46名の主要人物とドラゴンたちを一覧でまとめたキャラクター相関図も到着。シーズン3より本格開戦する“双竜の舞踏”、《黒装派》《翠装派》に分かれ複雑に絡み合っていくストーリー。過去シーズンの振り返りや、新シーズンの視聴に活用してみては。

前王の娘レイニラとその叔父であるデイモンの婚姻、そして王家の血を引く落とし子たちから選出した、新たな騎竜者の擁立で勢力を増す《黒装派》と、瀕死状態の王エイゴンに代わり弟エイモンドが実権を握り、自由都市との同盟を固めた《翠装派》。《翠装派》と結託した自由都市の艦隊が迫る中、《黒装派》の拠点である海域を舞台に、壮絶な海上戦「ガレットの海戦」が繰り広げられる。さらに、多くのドラゴンを兵器に王都占領を目論むレイニラたちの奇襲が加わり、戦火はウェスタロス全土を飲み込んでいく…。

『ハウス・オブ・ザ・ドラゴン』シーズン3（全8話）は、字幕版・日本語吹替版ともにU-NEXTにて6月22日（月）配信スタート。以降、毎週月曜日に一話ずつ配信。

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