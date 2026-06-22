チュニジア戦でゴール

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）で1次リーグF組の日本は20日（日本時間21日）、メキシコ・モンテレイでチュニジアを4-0で撃破。勝ち点を4とし、決勝トーナメント進出に大きく前進した。日本の3点目を決めた33歳の11年前の姿が、再び脚光を浴びている。

日本は終始、チュニジアを圧倒した。W杯通算1000試合となるメモリアルマッチで、日本にとってW杯1試合最多となる4得点で大勝。後半24分には伊東純也が日本の3点目を挙げた。

33歳のプロのキャリアはヴァンフォーレ甲府で始まった。2015年11月30日、甲府のX（当時ツイッター）は「【新人研修】今年もセブンイレブン様のご協力のもと、店舗実習を行わせて頂いています。今年は伊東選手と熊谷選手が元気に働いています！甲府中道橋店の皆様、ご協力ありがとうございます！」と投稿。セブンイレブンの制服を着て、からあげ棒とみられる物を用意したり、レジに立つ伊東の写真を投稿していた。

オランダとの初戦は途中出場で存在感を見せるなど、W杯で躍動している33歳。11年前の秘蔵写真が発掘され、X上のファンにも笑撃が広がった。

「こんな画像とツイートが11年も残ってるのズルすぎて草 絶対笑ってしまう」

「伊東純也、出世したぜ！！」

「コンビニ店員姿の純也くん、初々しくて何回見てもジワる」

「11年前は、セブンで実習してた男！！ 半端ないって！！」

「セブンイレブン『伊東純也は俺らが育てた』」

日本は25日（日本時間26日）にスウェーデンと対戦。引き分け以上なら2位以内での決勝トーナメント進出が決まり、敗れても3位で突破の可能性がある。



（THE ANSWER編集部）