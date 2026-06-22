9種の楽器でアイルランド音楽を一人合奏してみた！ 自作“電子イリアンパイプス”も登場する東北きりたん達のセッションがにぎやかで楽しい

今回紹介するのは、ニコニコ動画に投稿された『きりたん達の演奏／Jim O’Keefe’s他2曲』というスカーフうさぎさんの動画です。

投稿者メッセージ（動画説明文より）

吟遊詩人きりたんたちが演奏してくれました。

12/8拍子のスライドというリズム、ﾀﾀﾀ / ﾀﾀﾀ / ﾀﾀﾀ / ﾀﾀﾀ と「全部3連符の4/4拍子」みたいな感じです。

何より目玉はベースと花形が加わって完全体化した総勢9パート。録音と編集の手間も9倍だ…

そういえばちゃんと説明したことはないですが、きりたん楽団それぞれの分身体には全てに個性を設定しています。

きりたん達の演奏／Jim O’Keefe’s他2曲

アイルランドの伝統音楽といえば、思わず足が動き出してしまうような軽快なリズムを思い浮かべる人も多いのではないでしょうか。そんなセッションの雰囲気を、かわいさ全開のイラストと一緒に楽しめる演奏動画が投稿されています。

画面に登場するのは東北きりたん。とはいえ、ただの立ち絵ではありません。担当する楽器を手にしており、演奏に合わせてイラストが動きます。

登場する楽器は全部で9種類。スプーンズ、ベース、電子イリアンパイプス、ローホイッスル、バンジョー、バウロン、一五一会、マンドリン、ティンホイッスルと盛りだくさんです。演奏している“中の人”は1人ですが、画面上では8人の東北きりたんと、ティンホイッスル担当の四国めたんが、にぎやかなセッションを繰り広げます。

演奏が始まると、まずはバウロンがリズムをたたき出し、そこへ電子イリアンパイプスが和音を重ねていきます。さらにスプーンズのリズムが加わると、音は一気に賑やかに。全ての楽器が鳴りそろい、アイリッシュなメロディーが広がっていきます。

これまでも演奏動画を投稿してきたスカーフうさぎさんですが、今回は新たな楽器が追加されています。「ベース」が初登場したほか、花形楽器として「イリアン・パイプス」も加わりました。

イリアン・パイプスはバグパイプの仲間で、メロディーと伴奏を一人で担えるのが特徴。ただし実物は高価なため、本動画では電子楽器を魔改造して自作したものを使用しているそうです。制作の様子は別動画『【自作楽器】電子楽器を魔改造！民族楽器イリアン・パイプスを作ろう！』で紹介されています。

そして終盤には、ローホイッスル担当のきりたんに「酸欠」の文字が……。だんだん白目になっていき、曲が終わったその瞬間、パタリと精根尽き果てたように倒れてしまいます。そんなオチまで含めてとてもかわいらしい動画となっています。

明るく楽しい演奏に、かわいい動く東北きりたんたち。見れば元気がもらえる動画になっています。気になった人は、ぜひ視聴してみてください。

視聴者コメント

聞いてて気持ち良い

楽しい曲だね

スプーンズの軽快さ好き

酸欠たんいつも好き

なんか楽しくなる曲でした

文／高橋ホイコ