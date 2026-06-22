ガールズグループ「AFTERSCHOOL（アフタースクール）」出身の女優ナナが、授賞式で自身が経験した強盗被害に間接的に言及して話題となった。

ナナは20日、釜山（プサン）映画の殿堂ルーフシアターで開かれた「2026コリア国際ストリーミングフェスティバル・グローバルOTTアワード」で、ドラマ『CLIMAX／クライマックス』により助演女優賞を受賞した。

ナナは受賞スピーチで「素晴らしい天気の中、素敵な場所で大きな賞をいただき感謝している」とし、「監督が一番喜び、幸せに思っているのではないかと思う。監督のおかげでいただいた賞だ」と語った。

続けて「私はこれからも演技を続けていくし、良い演技と率直で誠実な姿で、ご覧になる皆さんに良い影響を与えられる俳優になりたい」と述べたうえで、「いつも健康で、泥棒に気を付けて、幸せでいてほしい」と締めくくった。これに会場からは笑いと拍手が起こった。

ナナは昨年11月、京畿道九里市（キョンギド・クリシ）にある自宅で強盗被害に遭ったことがある。

強盗事件を起こした30代のA被告は、ナナの自宅に刃物を持って侵入し、ナナと母親を脅して金品を要求したものの未遂に終わった容疑で起訴された。

検察は先月19日に開かれた結審公判でA被告に懲役10年を求刑したが、第1審裁判所は今月9日、懲役7年を言い渡した。A被告と検察の双方が判決を不服として控訴状を提出している。

一方、ナナは第1審判決直後、自身のインスタグラムのストーリーを通じて「犯罪者による裁判が何度も開かれた。相変わらずうその供述を繰り返している。反省はない。許しもない」と心境を明かした。